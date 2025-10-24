Lime, Ulyana Sergeenko, Ushatava, GATE31, IRNBY, Ianis Chamalidy: вот топ-500 лучших русских фэшн-брендов в 2025 году

Евгений Тихонович

Главный редактор «РБК Стиль»

В этом году мы вновь сделали большое исследование российского фэшн-рынка. В его основе — опрос потребителей, который проводили наши коллеги из «РБК Исследования рынков», и редакционный опрос 120 компаний и инсайдеров рынка. 2025 год начался с тревожных сигналов — сообщений о снижении трафика в торговых центрах, новостей о закрытиях магазинов и даже целых брендов. В этом исследовании мы разбираемся в причинах происходящего и даем возможность индустрии осмыслить их, чтобы найти решения. Второй продукт — рейтинг 500 наиболее активно развивающихся брендов одежды и аксессуаров. В этот раз мы добавили дополнительный критерий узнаваемости, чтобы сделать рейтинг еще более релевантным для индустрии моды.