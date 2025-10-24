Lime, Ulyana Sergeenko, Ushatava, GATE31, IRNBY, Ianis Chamalidy: вот топ-500 лучших русских фэшн-брендов в 2025 году

Важнейшая точка фэшн-сборки сезона — бизнес-ивент Fashion Reviev, на котором гуру русской модной индустрии (Александр Рогов! Ксения Соловьева! Расида Лакоба!) вместе с акулами деловой журналистики РБК неистово инвестпитчили и брейнштормили (читай: выявили главные точки роста!) и препарировали бренды (читай: собрали рейтинг лучших ТОП-500!).
Хайлайт события — презентация исследования модного рынка и ежегодного рейтинга российских брендов. Аналитики изучили более тысячи марок и выявили 500 лучших (самые успешные и узнаваемые): во главе списка — супермассмаркеты Lime и O’STIN, а также создатели лучшего русского белья и купальников Lavarice. Помимо Ulyana Sergeenko, Ushatava, 12 Storeez и 2mood, мы особенно рады увидеть в списке могучую кучку петербургских брендов: GATE31, IRNBY, Very Neat, Zarina, Arny Praht, Humanist, RxBshoes, Urbantiger и Ianis Chamalidy. Подробнее с рейтингом можно познакомиться по ссылке.
Главный редактор «РБК Стиль»
В этом году мы вновь сделали большое исследование российского фэшн-рынка. В его основе — опрос потребителей, который проводили наши коллеги из «РБК Исследования рынков», и редакционный опрос 120 компаний и инсайдеров рынка. 2025 год начался с тревожных сигналов — сообщений о снижении трафика в торговых центрах, новостей о закрытиях магазинов и даже целых брендов. В этом исследовании мы разбираемся в причинах происходящего и даем возможность индустрии осмыслить их, чтобы найти решения. Второй продукт — рейтинг 500 наиболее активно развивающихся брендов одежды и аксессуаров. В этот раз мы добавили дополнительный критерий узнаваемости, чтобы сделать рейтинг еще более релевантным для индустрии моды.
Гранд-финале Fashion Reviev — фэшн-показ в ЦУМе, для которого стилисты мультибрендового бутика (под чутким руководством серого кардинала русской моды Юки Вижгородской!) замиксовали подиумные арт-писы с мастхэвы локальных брендов (от будуаркора Daniil Antsiferov и стейтмент-луков Sashaverse до этношика «Хохлома»!). Забираем в осенний гардероб следующие стайлинг-трюки с подиума: подпоясываем блузу двумя ремешками за раз, застегиваем кожаные макси-пальто строго только на верхнюю пуговку, а также носим шубу (почти!) на голое тело с растегнутой рубашкой, заправленной в бежевые палаццо-брюки. И солнечнозащитные очки — наш базовый аксессуарный минимум даже в предзимье (светит, да не греет!).
