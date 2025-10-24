Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
  • News
Показы и коллекции

Поделиться:

Lime, Ulyana Sergeenko, Ushatava, GATE31, IRNBY, Ianis Chamalidy: вот топ-500 лучших русских фэшн-брендов в 2025 году

Важнейшая точка фэшн-сборки сезона — бизнес-ивент Fashion Reviev, на котором гуру русской модной индустрии (Александр Рогов! Ксения Соловьева! Расида Лакоба!) вместе с акулами деловой журналистики РБК неистово инвестпитчили и брейнштормили (читай: выявили главные точки роста!) и препарировали бренды (читай: собрали рейтинг лучших ТОП-500!).

Нино Шаматава, Алиса Ушакова
Архив Собака.ru
Нино Шаматава, Алиса Ушакова
Ульяна Сергеенко
Архив Собака.ru
Ульяна Сергеенко
Денис Шевченко
Архив Собака.ru
Денис Шевченко
Янис Чамалиди
Архив Собака.ru
Янис Чамалиди
Анастасия Миронова
Архив Собака.ru
Анастасия Миронова

Хайлайт события — презентация исследования модного рынка и ежегодного рейтинга российских брендов. Аналитики изучили более тысячи марок и выявили 500 лучших (самые успешные и узнаваемые): во главе списка — супермассмаркеты Lime и O’STIN, а также создатели лучшего русского белья и купальников Lavarice. Помимо Ulyana Sergeenko, Ushatava, 12 Storeez и 2mood, мы особенно рады увидеть в списке могучую кучку петербургских брендов: GATE31, IRNBY, Very Neat, Zarina, Arny Praht, Humanist, RxBshoes, Urbantiger и Ianis Chamalidy. Подробнее с рейтингом можно познакомиться по ссылке

Евгений Тихонович

Главный редактор «РБК Стиль»

В этом году мы вновь сделали большое исследование российского фэшн-рынка. В его основе — опрос потребителей, который проводили наши коллеги из «РБК Исследования рынков», и редакционный опрос 120 компаний и инсайдеров рынка. 2025 год начался с тревожных сигналов — сообщений о снижении трафика в торговых центрах, новостей о закрытиях магазинов и даже целых брендов. В этом исследовании мы разбираемся в причинах происходящего и даем возможность индустрии осмыслить их, чтобы найти решения. Второй продукт — рейтинг 500 наиболее активно развивающихся брендов одежды и аксессуаров. В этот раз мы добавили дополнительный критерий узнаваемости, чтобы сделать рейтинг еще более релевантным для индустрии моды.

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

Гранд-финале Fashion Reviev — фэшн-показ в ЦУМе, для которого стилисты мультибрендового бутика (под чутким руководством серого кардинала русской моды Юки Вижгородской!) замиксовали подиумные арт-писы с мастхэвы локальных брендов (от будуаркора Daniil Antsiferov и стейтмент-луков Sashaverse до этношика «Хохлома»!). Забираем в осенний гардероб следующие стайлинг-трюки с подиума: подпоясываем блузу двумя ремешками за раз, застегиваем кожаные макси-пальто строго только на верхнюю пуговку, а также носим шубу (почти!) на голое тело с растегнутой рубашкой, заправленной в бежевые палаццо-брюки. И солнечнозащитные очки — наш базовый аксессуарный минимум даже в предзимье (светит, да не греет!).

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

РБК × TSUM Fashion Show
Фото предоставлено пресс-службой РБК

РБК × TSUM Fashion Show

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Нино Шаматава, Алиса Ушакова, Денис Шевченко Анастасия Миронова, Янис Чамалиди, Ульяна Сергеенко

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: