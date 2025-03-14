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Показы и коллекции

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Эксклюзив! Показываем бэкстейдж показа ROGOV Александра Рогова на Московской неделе моды

Важнейшее фэшн-событие в русской моде — показ ROGOV SHOW на Московской неделе моды от понтифика российской модной индустрии Александра Рогова (быть круче уже невозможно!): раздал отборную rogueciaga с опорой на сверхновые подиумные тренды (спойлер: без контрастных меховых воротничков никуда!), переодел нас в самые весенние цветочные флиски и бросил дизайн-вызов Демне (уже в Gucci). Отдел моды Собака.ru рассказывает главное, что нужно знать про прошедший показ, и первым показывает фото с бэкстейджа.

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Александр Рогов
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW
Александр Рогов
ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Александр Рогов
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW
Александр Рогов
ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Александр Рогов
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW
Александр Рогов
ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Гоша Карцев
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW
Гоша Карцев
ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Александр Рогов
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW
Александр Рогов

Запоминаем главные стайлинг-трюки с показа: украшаем сумки меховыми боа (тренд заверен Miu Miu!), говорим «да» псевдолеопардовым пальто и миди-юбкам с акцентной меховой отделкой (миксуем с цветными колготками либо с контрастными сапогами из атласа — да, так можно!). А еще запасаемся яркими лео-воротничками, бархатными макси-пальто (вам фиолетовое или салатовое?) и смело носим на выход любимую полосатую пижаму (вместе с Роговым это советуют авангардисты из Charles Jeffrey Loverboy!).

Александр Рогов
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW
Александр Рогов
ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Авдотья Александрова
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

Авдотья Александрова

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Увидели на подиуме Свету Блэк (ходила на Balenciaga!) и Даниила Кондратьева aka Shaka из Lumpen (снимался для ноябрьской обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!). За вау-кастинг отвечала Анна Кобран, за организацию — гуру коммуникации и серый кардинал русской моды Екатерина Минкевич, а рокерские бьюти-образы (с по-прадовски растепанными волосами и светлой помадой в тон кожи — идеально под саундтрек шоу «Москва-река»!) придумали Фариза Родригез и Дима Абрамович.

И да, рады увидеть во front row ведущего-стилиста Гошу Карцева, панк-звезду модного авангарда и идеолога Lumpen Авдотью Александрову, а также верховную фэшн-матерь зумеров и худрука концепт-стора KM20 Ольгу Карпуть!

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Ольга Шуранова
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

Ольга Шуранова

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Александр Рогов
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW
Александр Рогов
ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

Ольга Карпуть
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

Ольга Карпуть

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

ROGOV SHOW SS'25
Антон Доников; фото предоставлено пресс-службой ROGOV SHOW

ROGOV SHOW SS'25

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Люди:
Александр Рогов, Гоша Карцев

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