Эксклюзив! Показываем бэкстейдж показа ROGOV Александра Рогова на Московской неделе моды

Увидели на подиуме Свету Блэк (ходила на Balenciaga!) и Даниила Кондратьева aka Shaka из Lumpen (снимался для ноябрьской обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!). За вау-кастинг отвечала Анна Кобран, за организацию — гуру коммуникации и серый кардинал русской моды Екатерина Минкевич, а рокерские бьюти-образы (с по-прадовски растепанными волосами и светлой помадой в тон кожи — идеально под саундтрек шоу «Москва-река»!) придумали Фариза Родригез и Дима Абрамович.

И да, рады увидеть во front row ведущего-стилиста Гошу Карцева, панк-звезду модного авангарда и идеолога Lumpen Авдотью Александрову, а также верховную фэшн-матерь зумеров и худрука концепт-стора KM20 Ольгу Карпуть!