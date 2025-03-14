Эксклюзив! Показываем бэкстейдж показа ROGOV Александра Рогова на Московской неделе моды

Важнейшее фэшн-событие в русской моде — показ ROGOV SHOW на Московской неделе моды от понтифика российской модной индустрии Александра Рогова (быть круче уже невозможно!): раздал отборную rogueciaga с опорой на сверхновые подиумные тренды (спойлер: без контрастных меховых воротничков никуда!), переодел нас в самые весенние цветочные флиски и бросил дизайн-вызов Демне (уже в Gucci). Отдел моды Собака.ru рассказывает главное, что нужно знать про прошедший показ, и первым показывает фото с бэкстейджа.
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
Запоминаем главные стайлинг-трюки с показа: украшаем сумки меховыми боа (тренд заверен Miu Miu!), говорим «да» псевдолеопардовым пальто и миди-юбкам с акцентной меховой отделкой (миксуем с цветными колготками либо с контрастными сапогами из атласа — да, так можно!). А еще запасаемся яркими лео-воротничками, бархатными макси-пальто (вам фиолетовое или салатовое?) и смело носим на выход любимую полосатую пижаму (вместе с Роговым это советуют авангардисты из Charles Jeffrey Loverboy!).
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
Авдотья Александрова
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
Увидели на подиуме Свету Блэк (ходила на Balenciaga!) и Даниила Кондратьева aka Shaka из Lumpen (снимался для ноябрьской обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!). За вау-кастинг отвечала Анна Кобран, за организацию — гуру коммуникации и серый кардинал русской моды Екатерина Минкевич, а рокерские бьюти-образы (с по-прадовски растепанными волосами и светлой помадой в тон кожи — идеально под саундтрек шоу «Москва-река»!) придумали Фариза Родригез и Дима Абрамович.
И да, рады увидеть во front row ведущего-стилиста Гошу Карцева, панк-звезду модного авангарда и идеолога Lumpen Авдотью Александрову, а также верховную фэшн-матерь зумеров и худрука концепт-стора KM20 Ольгу Карпуть!
ROGOV SHOW SS'25
Ольга Шуранова
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
Ольга Карпуть
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
ROGOV SHOW SS'25
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