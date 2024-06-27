Платки, морячки и рафия: как прошло летнее шоу ДЛТ?

Этим летом смело сочетаем несколько оттенков розового: например, фукси-юбку Valentino с полупрозрачной водолазкой Dries Van Noten или пудровые брюки Jil Sander со светло-розовым платком Giorgio Armani в роли топа. Экспериментируем с многослойностью при помощи пляжного гардероба: пригодятся купальники Versace и Dolce & Gabbana в комбо с платьями Rick Owens и блузами Antonelli Firenze в роли верхнего слоя.

Рафия (от Yuzefi, Cult Gaia и Emporio Armani) остается главной сумкой сезона по версии стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской. В роли аксессуарной альтернативы предложены канвас Brunello Cucinelli, тоуты из плетеной кожи Dragon Diffusion, перламутровые багеты Celine и мермейдкорные клатчи-раковины Cult Gaia.