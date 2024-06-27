Платки, морячки и рафия: как прошло летнее шоу ДЛТ?

Гид по главным весенне-летним трендам от команды ДЛТ (во front row показа собрались готическая принцесса Salavat Kypere, амбассадор номад-кутюра Янис Чамалиди и сверхновая звезда хип-хопа Toxi$): белоснежные тотал-луки, кроше, максимум платков, ремней и стейтмент-обвеса.
Этим летом смело сочетаем несколько оттенков розового: например, фукси-юбку Valentino с полупрозрачной водолазкой Dries Van Noten или пудровые брюки Jil Sander со светло-розовым платком Giorgio Armani в роли топа. Экспериментируем с многослойностью при помощи пляжного гардероба: пригодятся купальники Versace и Dolce & Gabbana в комбо с платьями Rick Owens и блузами Antonelli Firenze в роли верхнего слоя.
Рафия (от Yuzefi, Cult Gaia и Emporio Armani) остается главной сумкой сезона по версии стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской. В роли аксессуарной альтернативы предложены канвас Brunello Cucinelli, тоуты из плетеной кожи Dragon Diffusion, перламутровые багеты Celine и мермейдкорные клатчи-раковины Cult Gaia.
Что еще по стайлинг-трюкам? Раз — носим платок в роли ремешка либо превращаем косынку в топ (а то и в сумку, как советует Дрис Ван Нотен!), а также примеряем мини-юбку The Andamane поверх сетчатого платья Isabel Benenato, дополненного капюшоном. Два — повторяем за Bottega Veneta и надеваем по две рубашки за раз. Три — продолжаем носить жемчуг на голое тело и практикуем double bagging: берем по две сумки в одни руки, но спрятав кожаный тоут Chloé в сетчатую бейби-авоську Cult Gaia!
Заметили на подиуме любимый модный трюк Юки — небрежно закинутое колье (Hypso) за воротник рубашки (Maison Margiela).
Фиксируем возвращение в ДЛТ мини-футляров Valentino, слингбэков Balenciaga Cagole, а также появление классной трикотажно-льняной базы от нового цумовского бренда Must (Brunello Cucinelli и Brioni есть у нас дома!).
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