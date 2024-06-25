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Репортажи

Татьяна Буланова, Покрас Лампас, Toxi$, Salavat Kypere: как прошло DLT Fashion Show

Команда ДЛТ собрала истеблишмент города, чтобы презентовать летние женские и мужские коллекции, которые сейчас представлены в универмаге. Среди гостей вечера были Татьяна Буланова, Покрас Лампас, Toxi$ и другие. 

Татьяна Буланова
Пресс-служба
Татьяна Буланова
Toxi$
Пресс-служба
Toxi$
Татьяна Затравина
Пресс-служба
Татьяна Затравина
Вика Салават
Пресс-служба
Вика Салават
Виталий Аксенов-Шабловский. Кристина Аксенова-Шабловская
Пресс-служба
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская
Покрас Лампас
Пресс-служба
Покрас Лампас
Анастасия Дианова
Пресс-служба
Анастасия Дианова
Янис Чамалиди. Екатерина Графт
Пресс-служба
Янис Чамалиди, Екатерина Графт
Тима Шоки
Пресс-служба
Тима Шоки
Карина Крапива
Пресс-служба

Карина Крапива

Даша Людная
Пресс-служба

Даша Людная 

ДЛТ собрал звезд, инфлюенсеров и друзей, чтобы показать новые летние мужские и женские коллекции. Гостей вечера на седьмом этаже универмага встречали коктейли, мороженное и dj-сет в исполнении Ники Кубрак. Среди тех, кто первым оценил новинки было сразу пять лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»: Salavat Kypere, Татьяна Затравина, рэпер Toxi$, Покрас Лампас и Янис Чималиди. 

Ника Кубрак
Пресс-служба
Ника Кубрак
Юлия Машнич
Пресс-служба

Юлия Машнич

Данил Толмачев
Пресс-служба

Данил Толмачев

Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru»)
Пресс-служба

Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru»)

Таня Вельвет
Пресс-служба

Таня Вельвет

Роман Ратников
Пресс-служба
Роман Ратников
Ольга Коста (редактор светской хроники «Собака.ru»)
Пресс-служба

Ольга Коста (редактор светской хроники «Собака.ru»)

Михаил Воротников
Пресс-служба

Михаил Воротников

Юлия Ишимова (редактор моды «Собака.ru»)
Пресс-служба

Юлия Ишимова (редактор моды «Собака.ru»)

Креативная команда ДЛТ показала летние женские и мужские коллекции JilS ander, Dries Van Noten, Maison Margiela, Brunello Cucinelli, Giorgio Armani, Kiton, MUST, Dolce&Gabbana, Marni и других брендов, представленных в универмаге.

Пресс-служба
Гена Малинин
Пресс-служба

Гена Малинин

Пресс-служба
Пресс-служба
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Люди:
Toxi$, Виталий Аксенов-Шабловский, Вика Салават Татьяна Затравина, Покрас Лампас, Анастасия Дианова, Янис Чамалиди, Тима Шоки, Татьяна Буланова, Ника Кубрак, Роман Ратников

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