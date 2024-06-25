Татьяна Буланова, Покрас Лампас, Toxi$, Salavat Kypere: как прошло DLT Fashion Show

ДЛТ собрал звезд, инфлюенсеров и друзей, чтобы показать новые летние мужские и женские коллекции. Гостей вечера на седьмом этаже универмага встречали коктейли, мороженное и dj-сет в исполнении Ники Кубрак. Среди тех, кто первым оценил новинки было сразу пять лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»: Salavat Kypere, Татьяна Затравина, рэпер Toxi$, Покрас Лампас и Янис Чималиди.