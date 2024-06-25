Татьяна Буланова, Покрас Лампас, Toxi$, Salavat Kypere: как прошло DLT Fashion Show

Команда ДЛТ собрала истеблишмент города, чтобы презентовать летние женские и мужские коллекции, которые сейчас представлены в универмаге. Среди гостей вечера были Татьяна Буланова, Покрас Лампас, Toxi$ и другие.
Карина Крапива
Даша Людная
ДЛТ собрал звезд, инфлюенсеров и друзей, чтобы показать новые летние мужские и женские коллекции. Гостей вечера на седьмом этаже универмага встречали коктейли, мороженное и dj-сет в исполнении Ники Кубрак. Среди тех, кто первым оценил новинки было сразу пять лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»: Salavat Kypere, Татьяна Затравина, рэпер Toxi$, Покрас Лампас и Янис Чималиди.
Юлия Машнич
Данил Толмачев
Полина Шевцова (редактор моды «Собака.ru»)
Таня Вельвет
Ольга Коста (редактор светской хроники «Собака.ru»)
Михаил Воротников
Юлия Ишимова (редактор моды «Собака.ru»)
Креативная команда ДЛТ показала летние женские и мужские коллекции JilS ander, Dries Van Noten, Maison Margiela, Brunello Cucinelli, Giorgio Armani, Kiton, MUST, Dolce&Gabbana, Marni и других брендов, представленных в универмаге.
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