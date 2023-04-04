Показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2023 пройдет в особняке Мясникова

Локацией для проведения показа победителей стал особняк Мясникова, созданный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом. Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов пройдут по двенажцати залам особняка: от центральной лестницы до зимнего сада. Мода будет повсюду! Гости показа увидят десять коллекций победителей в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — видные герои из медиа, арт и фэшн-индустрий Петербурга.