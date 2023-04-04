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Показы и коллекции

Показ финалистов конкурса «Новые имена в моде» — 2023 пройдет в особняке Мясникова

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В этот четверг, 6 апреля, «Собака.ru» проведет офлайн-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2023. Мы соберемся в особняке Мясникова, чтобы разглядеть коллекции одиннадцати финалистов этого года. Да начнется шоу!

особняк Мясникова
особняк Мясникова
особняк Мясникова

Локацией для проведения показа победителей стал особняк Мясникова, созданный в 1857-1859 годах архитектором Александром Гемилианом. Мы отказались от традиционного подиума — модели в образах из коллекций финалистов пройдут по двенажцати залам особняка: от центральной лестницы до зимнего сада. Мода будет повсюду! Гости показа увидят десять коллекций победителей в номинациях «Одежда» и «Устойчивая мода», которых определили экспертный совет конкурса и наши читатели. Каждого дизайнера представит одна селебрити-модель — видные герои из медиа, арт и фэшн-индустрий Петербурга.

Ксения Демьяненко-Новикова, коллекция «Биоматериал»

Надежда Светлова, коллекция BOHEMIQUE

Кира Орлова, коллекция «Душа»

Вероника Топычканова, Ольгой Федорович, Tanz Markab

Алина Соткина, коллекция ILOVEU

У приглашенных будет возможность рассмотреть и коллекцию победителей в номинации «Аксессуары». Стенд с работами дизайнеров расположится в одном из залов особняка. А еще, кроме показа финалистов, пройдет показ резидентов Центральной галереи дизайнеров. Галерея поддержала «Новые имена в моде» — 2023 и подарит свой подарок одному из победителей нашего конкурса.

особняк Мясникова
особняк Мясникова

Отвечает за без преувеличения главное модное событие весны режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизует показ стилист «Собака.ru» и член экспертного совета конкурса Эльмира Тулебаева.

Софья Тихонова, коллекция SKAZKI TAINYE

Ксения Кудряшова, BITTE_RUHE

Анастасия Соломеина, коллекция Costume by Colomeinysh

Ирина Рубинштейн, коллекция «Шаманский триптих: купальники-обереги»

Анастасия Асадчик, коллекция Season 1

Аня Рассказова, коллекция «Яблоневый сад»

 

Коллаборация с Befree и St. Friday Socks, коллекция с ARNY PRAHT и витрина в Центральной галерее дизайнеров: какие призы получат победители конкурса «Новые имена в моде» — 2023?

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Теги:
Новые имена в моде - 2023

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