Создатель Lukovsky Model Academy Сергей Луковский: «Ко мне приходят девчонки, которых абсолютно не заботит их толстая задница»

Показы в онлайне: что ты о них думаешь? Есть ощущение, что этот формат уже никуда не денется.

Какое может быть отношение ко всему новому у «старого пердуна»? У «старого пердуна» и сумасшедшего старика, естественно, ко всему новому будет отношение скептическое. Я пытаюсь в себе это постоянно перебороть, к тому же, считаю, что во всем всегда есть свои плюсы. Если мы говорим конкретно об истории с онлайном, то, конечно, это круто — фэшн-индустрия постоянно должна двигаться вперед, развиваться. Благодаря онлайн-шоу появляется огромное количество хорошего видеопродакшена. То, что я сейчас вижу, — действительно профессионально сделанные ролики, съемки, и мне очень интересно за всем этим наблюдать.

Но дело в том, что для меня это совершенно другой продукт. Я смотрю на него, как на рекламные акции, как на пиар. Если сейчас придет заказ снять подобное, я буду делать не фэшн-шоу, я буду снимать художественный фильм. С определенным прописанным сценарием, концептом, драматургией. Тут главное не одежда. А живое шоу было, есть и всегда будет. Одно дело — сидеть дома на диване с голой задницей и смотреть шоу Versace и совсем другое, собраться, выйти, погрузиться в атмосферу. Вот вам пример: я жуткий поклонник Мадонны. Одно дело — когда смотрел громадные концерты в Нью-Йорке онлайн, — другое — когда попал на ее выступление на Дворцовой площади. И дело в том, что мне даже не столько было интересно смотреть на само шоу, сколько на двухнедельный монтаж площадки, репетицию. Как я тогда орал, у меня была истерика, стоял два часа под проливным дождем — даже трусы и носки были мокрые, и какой же огромный выброс адреналина был.

Возвращаясь ко всему новому: как тебе новая этика, новый стандарты красоты, точнее их полное отрицание?

Мы как раз с этого начали разговор — все всегда меняется. Если мы сами ничего не меняем, то жизнь заставляет нас все перевернуть с ног на голову. Вот уже 15 лет существует моя академия моделей и, при наборе группы по 30 человек каждый месяц, я вижу, что происходит трансформация. 20 лет назад, я пытался всем доказать, что модель, прежде всего, должна быть особенной, с индивидуальностью: огромный нос, глаза, лопоухие уши, высокий лоб, огромные скулы, непропорциональные размеры тела. Мне, как режиссеру, неинтересно работать со стандартом, любому художнику нужно нечто интересное. И я всегда пытался брать в агентство именно таких людей. У меня были дохлые пацаны, и я получал по мозгам: «А где брутальные мужики?», пытался донести, что эту брутальность мы оставили в 50-ых годах в Америке. Спустя 20 лет наше общество стало раскачиваться, ко мне стали приходить абсолютно другие люди. В группе из 30-ти человек семеро старше 60-ти лет. Ко мне приходят девчонки, которых абсолютно не заботит их толстая задница, и они реально уверены в себе, любят себя такими, какие они есть. Раньше я пытался впердолить это людям в головы, сейчас они меня учат своей смелостью.

Заказчики тоже изменились или еще есть те, кто требует «брутальных мужиков»?

Совсем недавно мы делали в Царском Селе в Камероновой галерее большое шоу на тридцатилетие модного дома Тани Котеговой. Задействовано было больше 30-ти моделей. Несмотря на то, что Таня в бизнесе уже давно, она сейчас звонит мне и говорит: «Сережа, пришла девочка с Кубы — красивая метиска, я буду снимать ее для портфолио!». Она сейчас цепляет абсолютно разных моделей: ей хочется показывать мулаток, азиаток, метисок — чтобы все были разными.