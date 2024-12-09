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Украшения

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Гранд-колье — главное украшение декабря! Вот 40 самых-самых

Пока в фэшн-мире продолжают носить и чествовать минимализм (вспоминаем маскулинный офискор Saint Laurent, шифоновый тейлоринг Khaite и люкс-нормкор The Row), в jewelry-вселенной — эра максимализма. Арт-моносерьги, сюр-кольца, мегацепи, массивные браслеты, а теперь и statement-колье — главные герои подиумов и наших шкатулок. По этому поводу собрали 40 самых модных вариантов.

Parure Atelier, 52 047 600 руб.

Parure Atelier, 52 047 600 руб.

ALROSA Diamonds, 13 459 500 руб.

ALROSA Diamonds, 13 459 500 руб.

Lhasa, 2 800 000 руб.

Lhasa, 2 800 000 руб.

Русские Самоцветы, от 1 355 000 руб.

Русские Самоцветы, от 1 355 000 руб.

MIUZ Diamonds, 1 236 950 руб.

MIUZ Diamonds, 1 236 950 руб.

Epic, цена по запросу

Epic, цена по запросу

Rhoe Bermat, 438 600 руб.

Rhoe Bermat, 438 600 руб.

Sevenworlds, ДЛТ, 349 900 руб.

Sevenworlds, ДЛТ, 349 900 руб.

Chanel, TSUM Collect, 267 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 267 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 176 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 176 500 руб.

Russkaya Skazka, 160 000 руб.

Russkaya Skazka, 160 000 руб.

Следуем заповеди more is more и отказываемся от одиноких цепей и подвесок в пользу гремящего многослойного обвеса. Если одной Bottega Veneta с разноцветными камнями не достаточно, женим ее с минималистичным шнурком Ushatava и длинным колье Qari Qris с черным жемчугом — такому сету под силу дополнить вечернее платье из бархата или даже велосипедки (получилось у Louis Vuitton в сезоне SS'25!). 

Mineral Weather by Olhovsky, Poison Drop, 106 000 руб.

Mineral Weather by Olhovsky, Poison Drop, 106 000 руб.

Gem Kingdom, Poison Drop, 89 500 руб.

Gem Kingdom, Poison Drop, 89 500 руб.

Medea, KM20, 78 900 руб.

Medea, KM20, 78 900 руб.

HARUNOBUMURATA, Daynight, 77 880 руб.

HARUNOBUMURATA, Daynight, 77 880 руб.

Statements, 53 000 руб.

Statements, 53 000 руб.

Timeless Pearly, Viva la Vika, 50 430 руб.

Timeless Pearly, Viva la Vika, 50 430 руб.

Sevenworlds, 49 900 руб.

Sevenworlds, 49 900 руб.

Mizi J x Stenosis, 40 000 руб.

Mizi J x Stenosis, 40 000 руб.

Caviar Jewellery, 38 500 руб.

Caviar Jewellery, 38 500 руб.

Secrets, 34 900 руб.

Secrets, 34 900 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 34 500 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 34 500 руб.

Главный (и самый неожиданный) аксессуарный камбек — бусы. Огромные из пудрового псевдокварца появились на подиуме Prada, рубиновые в тандеме с твидовым макси-пальто открыли показ Chanel, а фэшн-икона Леандра Медин жонглирует старомодными (в лучшем смысле слова!) бусами, выгуливая их с домашними майками, полупрозрачными рубашками изо льна и карго-шортами. С одобрения мощных трендсеттеров не выходим из дома без ниток жемчуга (Chanel — опционально, Уделка — вечно!), бирюзы Moonka и Apotropey, разноцветных камушков Ama Jewelry (каждый уникален!) и неонового пластика Timeless Pearly. 

Punk Nymph Studio, Leform, 28 790 руб.

Punk Nymph Studio, Leform, 28 790 руб.

NÁNA, 26 500 руб.

NÁNA, 26 500 руб.

Res Objects, 26 000 руб.

Res Objects, 26 000 руб.

Avgvst x Crosby Studios, 24 800 руб.

Avgvst x Crosby Studios, 24 800 руб.

Sonia Rykiel, AllTime, 24 200 руб.

Sonia Rykiel, AllTime, 24 200 руб.

UNOde50, 21 990 руб.

UNOde50, 21 990 руб.

Moonka, 17 900 руб.

Moonka, 17 900 руб.

Ushatava, 15 900 руб.

Ushatava, 15 900 руб.

Omut, 14 200 руб.

Omut, 14 200 руб.

Apotropey, 14 000 руб.

Apotropey, 14 000 руб.

Qari Qris, 14 000 руб.

Qari Qris, 14 000 руб.

Ama Jewelry, 11 500 руб.

Ama Jewelry, 11 500 руб.

Toxicuties, 4 600 руб.

Toxicuties, 4 600 руб.

Магические амулеты и обереги — теперь удел не только шаманов и сторонников оккультных практик, но и заядлых фэшн-гиков (заверено звенящими монетками Chloe и клыками Isabel Marant). Защищаемся от сглаза ожерельем Gem Kingdom (чем больше глаз — тем меньше сглаз!), укрепляем интуицию с помощью полумесяца Sevenworlds, а если нужно все и сразу — забираем колье Mineral Weather by Olhovsky с целой коллекцией чудодейственных камней и кристаллов — от турмалина до черного австралийского опала. 

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