Гранд-колье — главное украшение декабря! Вот 40 самых-самых

Магические амулеты и обереги — теперь удел не только шаманов и сторонников оккультных практик, но и заядлых фэшн-гиков (заверено звенящими монетками Chloe и клыками Isabel Marant). Защищаемся от сглаза ожерельем Gem Kingdom (чем больше глаз — тем меньше сглаз!), укрепляем интуицию с помощью полумесяца Sevenworlds, а если нужно все и сразу — забираем колье Mineral Weather by Olhovsky с целой коллекцией чудодейственных камней и кристаллов — от турмалина до черного австралийского опала.