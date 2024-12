Гранд-колье — главное украшение декабря! Вот 40 самых-самых

Следуем заповеди more is more и отказываемся от одиноких цепей и подвесок в пользу гремящего многослойного обвеса. Если одной Bottega Veneta с разноцветными камнями не достаточно, женим ее с минималистичным шнурком Ushatava и длинным колье Qari Qris с черным жемчугом — такому сету под силу дополнить вечернее платье из бархата или даже велосипедки (получилось у Louis Vuitton в сезоне SS'25!).