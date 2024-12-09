Гранд-колье — главное украшение декабря! Вот 40 самых-самых

Пока в фэшн-мире продолжают носить и чествовать минимализм (вспоминаем маскулинный офискор Saint Laurent, шифоновый тейлоринг Khaite и люкс-нормкор The Row), в jewelry-вселенной — эра максимализма. Арт-моносерьги, сюр-кольца, мегацепи, массивные браслеты, а теперь и statement-колье — главные герои подиумов и наших шкатулок. По этому поводу собрали 40 самых модных вариантов.
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Следуем заповеди more is more и отказываемся от одиноких цепей и подвесок в пользу гремящего многослойного обвеса. Если одной Bottega Veneta с разноцветными камнями не достаточно, женим ее с минималистичным шнурком Ushatava и длинным колье Qari Qris с черным жемчугом — такому сету под силу дополнить вечернее платье из бархата или даже велосипедки (получилось у Louis Vuitton в сезоне SS'25!).
Главный (и самый неожиданный) аксессуарный камбек — бусы. Огромные из пудрового псевдокварца появились на подиуме Prada, рубиновые в тандеме с твидовым макси-пальто открыли показ Chanel, а фэшн-икона Леандра Медин жонглирует старомодными (в лучшем смысле слова!) бусами, выгуливая их с домашними майками, полупрозрачными рубашками изо льна и карго-шортами. С одобрения мощных трендсеттеров не выходим из дома без ниток жемчуга (Chanel — опционально, Уделка — вечно!), бирюзы Moonka и Apotropey, разноцветных камушков Ama Jewelry (каждый уникален!) и неонового пластика Timeless Pearly.
Магические амулеты и обереги — теперь удел не только шаманов и сторонников оккультных практик, но и заядлых фэшн-гиков (заверено звенящими монетками Chloe и клыками Isabel Marant). Защищаемся от сглаза ожерельем Gem Kingdom (чем больше глаз — тем меньше сглаз!), укрепляем интуицию с помощью полумесяца Sevenworlds, а если нужно все и сразу — забираем колье Mineral Weather by Olhovsky с целой коллекцией чудодейственных камней и кристаллов — от турмалина до черного австралийского опала.
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