Все сама! Выбрали 40 самодостаточных моносерег

Носим моносерьги как арт-объект по примеру Jean Paul Gaultier (Николя Ди Феличе превратил в аксессуар металлические пластины), Coach (на показе желтые нью-йоркские такси украшали уши и сумки моделей) и Rokh (Рок Хванг сочинил композицию из цветов и миниатюр ловцов снов). Вслед за ними снимаем миниатюрные хупы и пусеты и меняем их на драгоценный flowercore ALROSA Diamonds (цветочная коллекция Petals из бриллиантов и сапфиров создана по мотивам детских рисунков!) и фигурную серьгу-кафф с жемчугом, перидотом и кварцем от Дельфины Делеттре-Фенди.