Все сама! Выбрали 40 самодостаточных моносерег

Вишневые стебельки Letters and stones, шариковые ручки Earon и портновские мелки Ushatava — нашли 40 самых интересных моносерег на просторах сети (от гранд-ювелирных шедевров до авангардных арт-объектов!).
Носим моносерьги как арт-объект по примеру Jean Paul Gaultier (Николя Ди Феличе превратил в аксессуар металлические пластины), Coach (на показе желтые нью-йоркские такси украшали уши и сумки моделей) и Rokh (Рок Хванг сочинил композицию из цветов и миниатюр ловцов снов). Вслед за ними снимаем миниатюрные хупы и пусеты и меняем их на драгоценный flowercore ALROSA Diamonds (цветочная коллекция Petals из бриллиантов и сапфиров создана по мотивам детских рисунков!) и фигурную серьгу-кафф с жемчугом, перидотом и кварцем от Дельфины Делеттре-Фенди.
Художественный fine jewelry есть и у нас дома — Елизавета Борзунова сочинила натуралистичную пчелку из золота и бриллиантов, ювелиры SØLV смастерили серьгу-конструктор (состоит из 13 отдельных деталей) а Михаил Барышников в Anima создал золотую серьгу-бутоньерку — выгуливаем art-earrings на арт-бранче в Muze Garden (записываем в календарь: 3 августа!) или на масштабной выставке «Весть» в Русском музее. Осваиваем ироничный реди-мейд с бегунками Off-White, болтами Maison Margiela и шариковыми ручками Earon.
Пополняем коллекцию инфантильных украшений стеклянным мухомором 78 Glass (носим как моносерьгу или it-кулон) и золотистой лошадкой Qari Qris (на радость вашему внутреннему хобби-хорсеру!). Отрабатываем rosecore (в этом сезоне в своих чувствах к розам признались Миучча Прада в Miu Miu, Адриан Аппиолаза в Moschino и даже Рей Кавакубо в Comme des Garçons) со стеклянными бутонами Moonswoon (каждый сделан вручную, поэтому уникален).
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