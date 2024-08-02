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Украшения

Все сама! Выбрали 40 самодостаточных моносерег

Вишневые стебельки Letters and stones, шариковые ручки Earon и портновские мелки Ushatava — нашли 40 самых интересных моносерег на просторах сети (от гранд-ювелирных шедевров до авангардных арт-объектов!). 

ALROSA Diamonds, цена по запросу

ALROSA Diamonds, цена по запросу

POSIÉ, 2 462 700 руб.

POSIÉ, 2 462 700 руб.

Lhasa, 250 000 руб.

Lhasa, 250 000 руб.

Delfina Delettrez, ДЛТ, от 227 500 руб.

Delfina Delettrez, ДЛТ, от 227 500 руб.

Letters and stones, 160 000 руб.

 

Letters and stones, 160 000 руб.

Chanel, Oskelly, 117 500 руб.

Chanel, Oskelly, 117 500 руб.

Lera Treyger, 100 000 руб.

Lera Treyger, 100 000 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 95 150 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 95 150 руб.

Liza Borzaya, цена по запросу

Liza Borzaya, цена по запросу

Bottega Veneta, ДЛТ, 72 300 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 72 300 руб. 

ALIITA, ДЛТ, от 76 700 руб.

ALIITA, ДЛТ, от 76 700 руб.

Enfants Riches Deprimes, Daynight, 69 608 руб.

Enfants Riches Deprimes, Daynight, 69 608 руб.

Anima, 61 000 руб.

Anima, 61 000 руб.

Parts of Four, Poison Drop, 44 100 руб.

Parts of Four, Poison Drop, 44 100 руб.

Носим моносерьги как арт-объект по примеру Jean Paul Gaultier (Николя Ди Феличе превратил в аксессуар металлические пластины), Coach (на показе желтые нью-йоркские такси украшали уши и сумки моделей) и Rokh (Рок Хванг сочинил композицию из цветов и миниатюр ловцов снов). Вслед за ними снимаем миниатюрные хупы и пусеты и меняем их на драгоценный flowercore ALROSA Diamonds (цветочная коллекция Petals из бриллиантов и сапфиров создана по мотивам детских рисунков!) и фигурную серьгу-кафф с жемчугом, перидотом и кварцем от Дельфины Делеттре-Фенди. 

SØLV, 35 000 руб.

SØLV, 35 000 руб.

Saint Laurent, Oskelly, 35 000 руб.

Saint Laurent, Oskelly, 35 000 руб.

Off-White, ДЛТ, 34 150 руб.

Off-White, ДЛТ, 34 150 руб.

Maison Bohemique, TSUM Collect, 33 000 руб.

Maison Bohemique, TSUM Collect, 33 000 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 29 700 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 29 700 руб.

Ushatava, 26 000 руб.

Ushatava, 26 000 руб.

Rhoe Bermat, 25 800 руб.

Rhoe Bermat, 25 800 руб.

Ianis Chamalidy, 24 000 руб.

Ianis Chamalidy, 24 000 руб.

Saf Safu, Viva la Vika, 19 100 руб.

Saf Safu, Viva la Vika, 19 100 руб.

Avgvst, 16 800 руб.

Avgvst, 16 800 руб.

Moonka, 16 450 руб.

Moonka, 16 450 руб.

10.Gran, 14 000 руб.

10.Gran, 14 000 руб.

Lotophag, Poison Drop, 13 700 руб.

Lotophag, Poison Drop, 13 700 руб.

Mythos, Ламбада маркет, 12 500 руб.

Mythos, Ламбада маркет, 12 500 руб.

Earon, Poison Drop, 11 500 руб.

Earon, Poison Drop, 11 500 руб.

Ama Jewelry, Muar Jewellery, 10 680 руб.

Ama Jewelry, Muar Jewellery, 10 680 руб.

Художественный fine jewelry есть и у нас дома — Елизавета Борзунова сочинила натуралистичную пчелку из золота и бриллиантов, ювелиры SØLV смастерили серьгу-конструктор (состоит из 13 отдельных деталей) а Михаил Барышников в Anima создал золотую серьгу-бутоньерку — выгуливаем art-earrings на арт-бранче в Muze Garden (записываем в календарь: 3 августа!) или на масштабной выставке «Весть» в Русском музее. Осваиваем ироничный реди-мейд с бегунками Off-White, болтами Maison Margiela и шариковыми ручками Earon. 

Moonswoon, 9 900 руб.

Moonswoon, 9 900 руб.

Fjord, 9 900 руб.

Fjord, 9 900 руб.

Stem Red, Modbrand, 9 800 руб.

Stem Red, Modbrand, 9 800 руб.

78 Glass, 9 500 руб.

78 Glass, 9 500 руб.

Qari Qris, 9 300 руб.

Qari Qris, 9 300 руб.

Darkrain, 6 700 руб.

Darkrain, 6 700 руб.

Alvaar, 6 500 руб.

Alvaar, 6 500 руб.

Mozi J x Perque Studio, 6 000 руб.

Mozi J x Perque Studio, 6 000 руб.

Amen, AllTime, 4 580 руб.

Amen, AllTime, 4 580 руб.

Omut, 4 500 руб.

Omut, 4 500 руб.

Acacia, Muar Jewellery, 4 000 руб.

Acacia, Muar Jewellery, 4 000 руб.

Toxicuties, 3 800 руб.

Toxicuties, 3 800 руб.

Пополняем коллекцию инфантильных украшений стеклянным мухомором 78 Glass (носим как моносерьгу или it-кулон) и золотистой лошадкой Qari Qris (на радость вашему внутреннему хобби-хорсеру!). Отрабатываем rosecore (в этом сезоне в своих чувствах к розам признались Миучча Прада в Miu Miu, Адриан Аппиолаза в Moschino и даже Рей Кавакубо в Comme des Garçons) со стеклянными бутонами Moonswoon (каждый сделан вручную, поэтому уникален). 

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