Это какой-то сюр! Выбрали 35 странных украшений

Вслед за галстуками-косами Schiaparelli, сумками-спаржей Loewe и топами-рюкзаками Balenciaga запасаемся абсурдными украшениями: от серег-феерверков Avgvst до чокеров-наручников AYТЛО и колец-когтей RES Objects (на манер изобретения главного фэшн-сюрреалиста — Эльзы Скиапарелли). Собрали 35 необычных ювелирных айтемов, которые совсем не то, чем кажутся.
Телефоны-омары Сальвадора Дали — хорошо, а броши-креветки ювелирных виртуозов Letters & Stones — лучше. Продолжаем украшать себя под стать новогоднему столу с запонками-черной-икрой Russkaya Skazka и подвеской-батоном Rassvet Detail (для diet-фриков у них же найдутся баклажаны, морковки, тыквы и перчики). Не забываем про столовые приборы: серьги-чашки Fjord и браслеты-вилки Predubezhdai, а на одной серьге Avgvst поместился целый набор.
Приручаем ювелирный зверинец: (не)ядовитого голубого древолаза Arrchaos, котенка Vivetta, а при желании и муху Dzhanelli (будет смирно сидеть у вас на лацкане). Не отказываемся от реди-мейд украшений и выгуливаем чокер-наручник AYТЛО, винную пробку Amarin и шуруп Maison Margiela. А для всех bag addict в TSUM Collect нашлась нановерсия культовой Chanel 2.55. Наш ответ букетным футлярам Bottega Veneta и Simone Rocha — микровазочка Anima (охапку цветов не поместит, зато счастливую пятилепестковую сирень — да!).
Очерчиваем свои личные границы подвеской-мелком Ushatava и подпеваем I can buy myself flowers в спатифиллумах Anissa Kermiche. А в порыве ребячества примеряем браслетики-драже Maybetm (они же воссоздали те самые батончики Рот Фронт). Отрабатываем тренд на псевдолепные украшения с помятыми каффами Puntus и кольцами кольцами новорожденной хэндкрафт-марки Youforia (уже поселились на пальцах фэшн-инфлюенсера Алины Шкарупы).
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