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Украшения

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Это какой-то сюр! Выбрали 35 странных украшений

Вслед за галстуками-косами Schiaparelli, сумками-спаржей Loewe и топами-рюкзаками Balenciaga запасаемся абсурдными украшениями: от серег-феерверков Avgvst до чокеров-наручников AYТЛО и колец-когтей RES Objects (на манер изобретения главного фэшн-сюрреалиста — Эльзы Скиапарелли). Собрали 35 необычных ювелирных айтемов, которые совсем не то, чем кажутся. 

Брошь Letters & Stones, 300 000 руб.

Брошь Letters & Stones, 300 000 руб.

Чокер AYТЛО, 260 000 руб.

Чокер AYТЛО, 260 000 руб.

Подвеска Chanel, TSUM Collect, 199 500 руб.

Подвеска Chanel, TSUM Collect, 199 500 руб.

Серьги Dzhanelli, ДЛТ, 150 000 руб.

Серьги Dzhanelli, ДЛТ, 150 000 руб.

Кольцо Arrchaos, Milou, 141 000 руб.

Кольцо Arrchaos, Milou, 141 000 руб.

Кольцо Ossa, Poison Drop, 91 200 руб.

Кольцо Ossa, Poison Drop, 91 200 руб.

Кулон Lhasa, 89 000 руб.

Кулон Lhasa, 89 000 руб.

Брошь Dzhanelli, ДЛТ, 68 000 руб.

Брошь Dzhanelli, ДЛТ, 68 000 руб.

Моносерьга Anima, 61 000 руб.

Моносерьга Anima, 61 000 руб.

Браслет Epic, 56 500 руб.

Браслет Epic, 56 500 руб.

Запонки Russkaya Skazka, 55 000 руб.

Запонки Russkaya Skazka, 55 000 руб.

Серьги Moschino, Poison Drop, 51 500 руб.

Серьги Moschino, Poison Drop, 51 500 руб.

Подвеска Vivetta, ДЛТ, 49 400 руб.

Подвеска Vivetta, ДЛТ, 49 400 руб.

Телефоны-омары Сальвадора Дали — хорошо, а броши-креветки ювелирных виртуозов Letters & Stones — лучше. Продолжаем украшать себя под стать новогоднему столу с запонками-черной-икрой Russkaya Skazka и подвеской-батоном Rassvet Detail (для diet-фриков у них же найдутся баклажаны, морковки, тыквы и перчики). Не забываем про столовые приборы: серьги-чашки Fjord и браслеты-вилки Predubezhdai, а на одной серьге Avgvst поместился целый набор. 

Моносерьга Avgvst, 49 000 руб.

Моносерьга Avgvst, 49 000 руб.

Подвеска Amarin, 42 000 руб.

Подвеска Amarin, 42 000 руб.

Браслет Caviar Jewellery, 42 000 руб.

Браслет Caviar Jewellery, 42 000 руб.

Подвеска Ushatava, 32 000 руб.

Подвеска Ushatava, 32 000 руб.

Серьги Hugo Kreit, Modbrand, 30 000 руб.

Серьги Hugo Kreit, Modbrand, 30 000 руб.

Моносерьга Maison Margiela, 29 700 руб.

Моносерьга Maison Margiela, 29 700 руб.

Кольцо 17. 19 jewelry, Aionia, 28 500 руб.

Кольцо 17. 19 jewelry, Aionia, 28 500 руб.

Кольцо Secrets, 27 700 руб.

Кольцо Secrets, 27 700 руб.

Кольцо Alexander Karpinskiy, 27 000 руб.

Кольцо Alexander Karpinskiy, 27 000 руб.

Серьги Andres Gallardo, Modbrand, 26 776 руб.

Серьги Andres Gallardo, Modbrand, 26 776 руб.

Колье Klever, 26 000 руб.

Колье Klever, 26 000 руб.

Моносерьга Anissa Kermiche, Poison Drop, 25 500 руб.

Моносерьга Anissa Kermiche, Poison Drop, 25 500 руб.

Кольцо Earworm, 21 100 руб.

Кольцо Earworm, 21 100 руб.

Серьги Viva la Vika, 18 900 руб.

Серьги Viva la Vika, 18 900 руб.

Кольцо Youforia, 15 200 руб.

Кольцо Youforia, 15 200 руб.

Приручаем ювелирный зверинец: (не)ядовитого голубого древолаза Arrchaos, котенка Vivetta, а при желании и муху Dzhanelli (будет смирно сидеть у вас на лацкане). Не отказываемся от реди-мейд украшений и выгуливаем чокер-наручник AYТЛО, винную пробку Amarin и шуруп Maison Margiela. А для всех bag addict в TSUM Collect нашлась нановерсия культовой Chanel 2.55. Наш ответ букетным футлярам Bottega Veneta и Simone Rocha — микровазочка Anima (охапку цветов не поместит, зато счастливую пятилепестковую сирень — да!).

Подвеска Rassvet Detail, 15 000 руб.

Подвеска Rassvet Detail, 15 000 руб.

Кольцо Mozi J x Stenosis, 15 000 руб.

Кольцо Mozi J x Stenosis, 15 000 руб.

Моносерьга Mineral Weather, 15 000 руб.

Моносерьга Mineral Weather, 15 000 руб.

Подвеска Qari Qris, 12 000 руб.

Подвеска Qari Qris, 12 000 руб.

Кольцо Moonswoon, 11 900 руб.

Кольцо Moonswoon, 11 900 руб.

Кафф Puntus, 11 000 руб.

Кафф Puntus, 11 000 руб.

Кольцо .Solutions, 8 960 руб.

Кольцо .Solutions, 8 960 руб.

Серьги Fjord, 8 940 руб.

Серьги Fjord, 8 940 руб.

Браслет Predubezhdai, 8 000 руб.

Браслет Predubezhdai, 8 000 руб.

Моносерьга 78Glass, 7 500 руб.

Моносерьга 78Glass, 7 500 руб.

Браслет Maybetm, Poison Drop, 5 900 руб.

Браслет Maybetm, Poison Drop, 5 900 руб.

Кольцо RES Objects, 5 900 руб.

Кольцо RES Objects, 5 900 руб.

Моносерьга Avgvst, 5 800 руб.

Моносерьга Avgvst, 5 800 руб.

Очерчиваем свои личные границы подвеской-мелком Ushatava и подпеваем I can buy myself flowers в спатифиллумах Anissa Kermiche. А в порыве ребячества примеряем браслетики-драже Maybetm (они же воссоздали те самые батончики Рот Фронт). Отрабатываем тренд на псевдолепные украшения с помятыми каффами Puntus и кольцами кольцами новорожденной хэндкрафт-марки Youforia (уже поселились на пальцах фэшн-инфлюенсера Алины Шкарупы). 

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