Это какой-то сюр! Выбрали 35 странных украшений

Приручаем ювелирный зверинец: (не)ядовитого голубого древолаза Arrchaos, котенка Vivetta, а при желании и муху Dzhanelli (будет смирно сидеть у вас на лацкане). Не отказываемся от реди-мейд украшений и выгуливаем чокер-наручник AYТЛО, винную пробку Amarin и шуруп Maison Margiela. А для всех bag addict в TSUM Collect нашлась нановерсия культовой Chanel 2.55. Наш ответ букетным футлярам Bottega Veneta и Simone Rocha — микровазочка Anima (охапку цветов не поместит, зато счастливую пятилепестковую сирень — да!).