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Герои

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Почему конкурс Собака.ru «Новые имена в моде» — главная фэшн-премия России прямо сейчас?

Редакция Собака.ru проводит конкурс «Новые имена в моде» в восемнадцатый раз — за это время мы сформировали вокруг НИМа модную экосистему и спродюсировали бум русского фэшн-авангарда.

Наше жюри — главные инсайдеры русской модной индустрии. Наши модели — топовые герои из медиа, моды, кино и совриска. Наши участники — лучшие студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Московского художественно-промышленного института и Королевской академии изящных искусств в Антверпене. А главное, наши победители — суперзвезды моды: именно мы подарили миру Кирилла Раневского, Романа Зимогорского, Bitte_Ruhe, Gapanovich, Cocoshnick, Saint-Tokyo и Amplituda (теперь корсеты Саши Амплитуды носят Шакира и Джулия Фокс)!

Дарья Мороз для Собака.ru в платье от лауреата «Новых имен в моде» — 2026 Дарьи Гугниной (создано в коллаборации с Авророй Луниной и Ларой Куркчи

Дарья Мороз для Собака.ru в платье от лауреата «Новых имен в моде» — 2026 Дарьи Гугниной (создано в коллаборации с Авророй Луниной и Ларой Куркчи!). Фото: Василий Швецов

Муся Тотибадзе в пальто из коллекции U: ARE: MY OBSESSION лауреата «Новых имен в моде» — 2026 Максима Острейковского
Фото предоставлено участником конкурса Максимом Острейковским

Муся Тотибадзе в пальто из коллекции U: ARE: MY OBSESSION лауреата «Новых имен в моде» — 2026 Максима Острейковского

Илья Папоян для Собака.ru в куртке от лауреата «Новых имен в моде» — 2026 Сергея Павлова. Фото: Василий Швецов

Илья Папоян для Собака.ru в куртке от лауреата «Новых имен в моде» — 2026 Сергея Павлова. Фото: Василий Швецов

Это рекорд: в 2026 году мы получили 407 заявок на участие в «Новых именах в моде» — до открытого голосования и оценки экспертным жюри допустили лонг-лист из 203 сверхпрофессиональных конкурсантов. Это студенты и выпускники Королевской академии изящных искусств в Антверпене, Школы дизайна НИУ ВШЭ, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, и Московского художественно-промышленного института, а также лауреаты международных конкурсов, звезды недель моды и фэшн-таланты из Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов.

Мы создали новую точку сборки дизайнеров, стилистов и фотографов —  подающих надежды ньюкамеров русской моды. В итоге еще до подведения итогов нынешнего конкурса стилист Вика Салават заметила работы студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабины Тишкевич и застилизовала в них визажиста-феномена Глашу Гурьянову. А команда Blazar обратила внимание на нашего лауреата Настю Бурьян и пригласила участвовать в ярмарке.

Глаша Гурьянова в образе от лауреата «Новых имен в моде» — 2026 Сабины Тишкевич Фото: Соня Сивкова. Стиль: Вика Салават. Волосы: Дмитрий Абрамович

Глаша Гурьянова в образе от лауреата «Новых имен в моде» — 2026 Сабины Тишкевич

Фото: Соня Сивкова. Стиль: Вика Салават. Волосы: Дмитрий Абрамович. Мейк: Юлия Дробышевская, Анастасия Миногина, Глаша Гурьянова. Ассистент стилиста: Никита Тюрин. Свет: Валентин Панков

Снова рекорд! В 2026 году в состав экспертного жюри конкурса «Новые имена в моде» вошли сразу 40 (!) супергероев фэшн-индустрии. Это топовые инфлюэнсеры (Мария Миногарова! Гоша Карцев! Алина Шкарупа!), хайповые телеграмеры (Наталия Архангельская из «Антиглянца»! анфан терибль русской моды Михаил Барышников!), стилисты А-листа (Salavat Kypere! Илья и Никита Хованские!), виртуозы совриска (Андрей Бартенев! Покрас Лампас!), мастера подиумного кутюра (Ксения Подвальная! Татьяна Кочнова!) и дизайн-передовики индустрии (Нино Шаматава! Глеб Костин! Янис Чамалиди!).

Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев. Стиль: Вика Салават

Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев. Стиль: Вика Салават

Шакира в корсете Amplituda Design на обложке GQ

Шакира в корсете Amplituda Design на обложке GQ

Елизавета Боярская в корсете Amplituda Design для Собака.ru. Фото: Соня Сивкова

Елизавета Боярская в корсете Amplituda Design для Собака.ru. Фото: Соня Сивкова

Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой
Фото предоставлено пресс-службой Cocoshnick

Анна Семак в тотал-образе из коллаборации Saint-Tokyo Юры Питенина и Cocoshnick Ольги Рузаковой

Марк Эйдельштейн в том самом пиджаке Roma Uvarov Design из «Аноры»
Фото предоставлено пресс-службой Roma Uvarov Design

Марк Эйдельштейн в том самом пиджаке Roma Uvarov Design из «Аноры»

Просто напоминаем: в разное время конкурс открыл важнейших дизайнеров русской моды — это Роман Зимогорский, Кирилл Раневский, Александра Амплитуда Bonchinche (все — лауреаты премии Собака.ru «ТОП50» в 2026 году!), а также Рома Уваров, Ксения Кудряшова (лауреат премии Собака.ru «ТОП50» — 2026 в Нижнем Новгороде!), Александра Гапанович, Юрий Питенин, Ольга Рузакова и Лора Лизюра. А еще именно «Новые имена в моде» подарили нам художника (он же — важнейшая совриск-дотопримечательность Петербурга!) Сергея Бондарева и стилиста (автор лучших образов Софьи Эрнст!) и фэшн-знатока исторического костюма Анастасию Соломеину

Вот лишь малая часть успехов наших победителей: Sevdaliza и Джулия Фокс в списке клиентов, показы в Манеже и Царском Селе, селебрити-дрессинг Ларисы Гузеевой, Вики Салават и Валерии Гай Германики, фольклорно-кутюрные коллаборации с Софьей Эрнст и даже появление в «Аноре»! Все как мы любим!

Собака.ru благодарит Rendez-Vous,

генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026

Теги:
Новые имена в моде - 2026

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