Редакция Собака.ru проводит конкурс «Новые имена в моде» в восемнадцатый раз — за это время мы сформировали вокруг НИМа модную экосистему и спродюсировали бум русского фэшн-авангарда.

Наше жюри — главные инсайдеры русской модной индустрии. Наши модели — топовые герои из медиа, моды, кино и совриска. Наши участники — лучшие студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ, СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Московского художественно-промышленного института и Королевской академии изящных искусств в Антверпене. А главное, наши победители — суперзвезды моды: именно мы подарили миру Кирилла Раневского, Романа Зимогорского, Bitte_Ruhe, Gapanovich, Cocoshnick, Saint-Tokyo и Amplituda (теперь корсеты Саши Амплитуды носят Шакира и Джулия Фокс)!