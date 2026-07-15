Если бы мы вручали грант на импровизированной сцене KM20 и ты выступал с торжественной речью — кого бы ты поблагодарил?

Я бы 100 % сказал много добрых слов вам, Ольга Витальевна, потому что это широкий жест и большой поступок. Конечно, я бы поблагодарил НИУ ВШЭ. Поехать учиться в Школу дизайна было однозначно одним из лучших решений в моей жизни — именно тут мне помогли развить навыки, которые были у меня на стадии котлована, и научили почти всему, что я умею. Я безумно благодарен куратору моего сердца Марии Смирновой, очень важному и любимому человеку в моей жизни, которая стала моей фэшн-мамой. Очень-очень ценю, что даже после выпуска мои связи с преподавателями не обрываются — всегда могу обратиться за советом к Анзору Канкулову, Кате Павелко, Леониду Алексееву, а они всегда найдут время со мной поговорить.

Мы тоже обратились к Анзору за советом по шорт-листу талантливых студентов и выпускников «Вышки» — ты заметно выделялся, плюс я уже знала твой уровень мастерства по дип­ломной коллекции. Поэтому я доверила тебе не только грант, но и создание небольшой фэшн-капсулы для KM20 вместе с виртуозами авангардных корсажей Ильей Мигмуном и Димой Шипулиным. Наметим хайлайты твоего дропа?

Готовлю восемь луков из жакетов, рубашек и юбок в размерах S–M, которые уже в сентябре будут висеть на рейлах KM20. Если в моей дипломной коллекции главным образом были бигуди, отсылающие к постмодернистскому арт-триптиху Барбары Крюгер Never Perfect Enough, то сейчас я обращаюсь к молдам для пудинга — они украсят фижмы и станут одним из принтов коллекции. Будет моя ткань-­тотем, фирменная клетка виши. А еще — оммаж циклу Matriarchs супернишевой американской совриск-­художницы Джессики Волл. Она делает шикарные коллажи — берет за основу разные журналы от 1950‑х до 2010‑х годов, из которых вырезает кухонные предметы, складывая их в портреты анонимных женщин. Я их прозвал матриархинями: нарисовал собственных героинь в схожей стилистике, но с головой в виде молда — они тоже станут принтом.