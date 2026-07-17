ТОП-5 обложек Собака.ru с Дианой Вишневой: с сыном Рудольфом-Виктором Селиневичем, дивой Дарьей Павленко и лебедями!

Феноменально! Наша муза Диана Вишнева — единственная прима в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой, а еще героиня сразу пяти обложек Собака.ru всех времен. Показываем великую фэшн-ретроспективу!
Путь Дианы Вишнёвой — не классическая биография этуали, а энциклопедия танца последних трех десятилетий и художественный турбопроцесс мирового значения. Ее карьера — гран-жете межгалактического масштаба: от архаичных балетов-реконструкций до контемпорари-бэнгеров (Форсайт! Бежар! Наарин!), от Мариинского до нью-йоркского ABT, от фильмов Хамдамова до иконических кадров Демаршелье. Собрали жизнь Вишнёвой в искусстве и в пяти обложках Собака.ru (апрель 2014 — октябрь 2017 — август 2019 — июль 2023 — июль 2026).
12 лет назад мы первые поставили Диану Вишневу на обложку (в канун ее новой программы «Грани»)! Потому что всегда знали: Диана — это феномен
Талант Дианы проявился очень рано. О Вишневой начали говорить всерьез, когда она еще училась в школе. Феномен вундеркиндов притягивает и чарует, однако нередко их ранний взлет бывает обманчив: вырастая, они теряют свой дар, таинственным образом скрепленный с их детством. Феномен Вишневой в том, что с ней ничего подобного не произошло. Обаяние не ушло, артистическая фактура не загрубела, но при этом нет и намека на инфантильность, а непреходящая юность не означает у нее незрелости. Напротив, с годами она уверенно обрела художественную и профессиональную мудрость. Творческая жизнь Дианы Вишневой невероятно, захватывающе интенсивна. При ее статусе, рейтинге, мировой известности, при таком опыте, наконец, балерина вполне могла бы спокойно танцевать по всему миру подборку любимых ролей, но нет, новые работы следуют одна за другой, и диапазон ее художественных интересов становится все шире. А мы видим лишь часть того, что происходит: Петербург — только фрагмент того большого мира, в котором существует Диана.
Во второй раз Диана Вишнева стала кавергерл в честь пятилетнего юбилея фестиваля современного танца Context
Осенью 2017 года праздновали первый юбилей фестиваля современного танца Context! Как это было: Мариинский театр и БДТ привезли спектакли Ханса Ван Манена, Марко Гёкке и Алексея Ратманского, преподаватели лос-анджелесской школы Bodytraffic дали мастер-классы для артистов. Как обычно, прима Диана Вишнева с собственным посольством на Новой Голландии — в абсолютном авангарде.
Для августовского номера «Наследники» Собака.ru (о потомках замечательных петербуржцев!) Диана Вишнева показала свою главную премьеру сезона — сына Рудольфа-Виктора Селиневича!
Диане говорили: «Данных недостаточно», — а она стала балетной суперзвездой, говорили, что с рождением ребенка сцена заканчивается, а спустя год после рождения первенца Рудольфа Виктора она танцует в Петербурге российскую премьеру уникальной виртуальной постановки «Сны Спящей красавицы», над которой работали соавторы Бьорк и Леди Гаги.
Диана Вишнёва
Рассказывает в ДИАНАZINE (уже в 2026 году!), как рождение сына повлияло на ее работу с хореографом Соль Леон
Женщинам-хореографам присуще особое начало. Например, танцуя «Лабиринт» Марты Грэм, классика американского танца модерн первой половины ХХ века, чувствуешь, что она говорила о мощи и силе женщины. Я ощущала себя физически монументальной, как глыба, скала. И совершенно по-новому женская тема проявилась у меня с Соль Леон (экс-хореограф-консультант Нидерландского театра танца (NDT) более 40 лет работает в соавторстве с мужем, Полом Лайтфутом. — Прим. ред.). После российской премьеры их с Полом «Объекта перемен» в 2011 году в рамках программы «Диалоги» мы постоянно обсуждали возможность продолжения нашей работы. Тогда Соль поставила мне условие: станешь матерью, мы продолжим. Ей было важно, чтобы я прошла свои внутренние глобальные перемены. Мы соединились снова в 2021 году, и началась работа над спектаклем Sleza, выпустить который смогли только три года спустя.
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
В 2023 году Диана Вишнёва вместе с приглашенной солисткой Танцтеатра Пины Бауш Дарьей Павленко открыла новый сезон фестиваля спектаклем «Дуо» в БДТ
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
Диана Вишнева, июль 2023
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
Диана Вишнева, июль 2023
Диана Вишнева, Дарья Павленко и Павел Глухов, июль 2023
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
Диана Вишнева и Дарья Павленко, июль 2023
Самая ожидаемая премьера Сontext 2023 — спектакль «Дуо»: создательница фестиваля и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва и приглашенная солистка Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко исполнили редкий женский дуэт в контемпорари-хореографии Павла Глухова на сцене БДТ. В сезоне Сontext исследовал мультидисциплинарность, и ее в постановке достаточно: за моду отвечала дизайнер Светлана Тегин (Диана Вишнева — крестная театральной карьеры модельера!), за партитуру — композитор Алексей Ретинский и музыканты musicAeterna, за вокал — новый коллектив musicAeterna Folk.
А еще в 2023 году прима вышла на сцену Мариинского театра с Кимин Кимом в премьере балета с хореографией Юрия Посохова «Чудесный мандарин».
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