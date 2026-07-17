ТОП-5 обложек Собака.ru с Дианой Вишневой: с сыном Рудольфом-Виктором Селиневичем, дивой Дарьей Павленко и лебедями!

Самая ожидаемая премьера Сontext 2023 — спектакль «Дуо»: создательница фестиваля и прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва и приглашенная солистка Танцтеатра Пины Бауш Дарья Павленко исполнили редкий женский дуэт в контемпорари-хореографии Павла Глухова на сцене БДТ. В сезоне Сontext исследовал мультидисциплинарность, и ее в постановке достаточно: за моду отвечала дизайнер Светлана Тегин (Диана Вишнева — крестная театральной карьеры модельера!), за партитуру — композитор Алексей Ретинский и музыканты musicAeterna, за вокал — новый коллектив musicAeterna Folk.

А еще в 2023 году прима вышла на сцену Мариинского театра с Кимин Кимом в премьере балета с хореографией Юрия Посохова «Чудесный мандарин».