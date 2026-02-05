Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

СВАДЬБАКОР: суперпроект Собака.ru про свадьбы, украшения и брачные ритуалы!

Кутюр и караты! Редакция Собака.ru посвящает этот февральский номер нашим базовым (драго)ценностям: вечной любви и бриллиантам навсегда! Рассказываем, какие вау-шедевры для вашей золотой кладовой придумали ювелиры. А еще: как устроить фэшн-свадьбу как у Миногаровой, Безоса и Адели Вейгель? Кого звать в стилисты, чтобы залететь во все телеграм-каналы со своим брайдал-кутюром? И что прошептать дедушко-соседушко, чтобы брачный ритуал был без брака? Составили для вас бесценный гид по свадьбакорам и каменьям. Плодите и размножайте!

ФАКТ! Мало что изменилось с 1463-го: придуманная в Милане огранка «сердце» остается и сейчас челленджем для мастера, плюс-вайбом для невесты — в
ФАКТ! Мало что изменилось с 1463-го: придуманная в Милане огранка «сердце» остается и сейчас челленджем для мастера, плюс-вайбом для невесты — в Mercury знают!

ВАЖНО! Лебедь-торт стал символом главной свадьбы года — Марии Миногаровой и Александра Горчилина, предприняв сентиментальное путешествие из Петербурга в Москву в ласковых руках главного редактора Собака.ru Яны Милорадовской

Как сооснователь «Антиглянца» Наталия Архангельская стала главным ювелиром-сатириком страны и научилась превращать свадьбы в золото

Соня Сивкова

Медиаворотила (сооснователь «Антиглянца»!), главный светский бытописатель и ювелир-сатирик (фаундер Letters and Stones!) Наталия Архангельская за два года научилась превращать чужие свадьбы в золото, бутоньерки женихов в секаторы, а обручальные кольца в брелоки. А теперь разбирает свадебный сюжет для Собака.ru на пиар-возможности, правильные сеттинги и причудливые гест-листы и являет мэнуал по сбору торжества, которое точно не пропустит.

Обсудили с Наташей, как ювелирно шутить за 300К (чтоб через пару лет купить шоурум в арбатских переулках). А главное — что жениться нужно в Петербурге и что здесь, прямо на Невском, делают самые живописные свадебные платья (босс художки — Татьяна Парфенова), а в промзонах «Ломоносовской» нефритовые Лотманы вырезают сердоликовых креветок для брошей Letters and Stones.

Ювелирный гид Собака.ru по главным драгоценностям: империал-топазы, рубеллиты-сердца и бриллиантовые котики

Продолжаем раскладывать по полочкам (в белых ювелирных перчатках и не дыша!) драгоценные экстра, архи и мега, которые съехались на наш парад из Москвы, Якутска, Милана, Флоренции, Лондона, Екатеринбурга, Сочи и Костромы. Лонг-лист 2026-го собран из украшений с гипнодизайном, невиданными огранками, сгущенной глазурью отборных бриллиантов и с редчайшими самоцветами, чьи названия стали фонетическим вызовом даже для Собака.ru!

«Бойфренды живы, свадьбы — тем более»: туториал по суперсвадьбе и ханимуну мечты от экс-главреда русского Vogue и худрука онлайн-журнала «Соловей» Ксении Соловьевой

Фото предоставлено Ксенией Соловьевой

Экс-главред русских Vogue и Tatler, худрук онлайн-журнала «Соловей» и верховный светский хроникер (строго по татлеровским канонам!) русского фэшн-телеграма Ксения Соловьева сильна не только в теории, но и на практике. Лично показала, как сыграть образцовую семейно-домашнюю свадьбу: вышла замуж за медиаменеджера Александра Винокурова в Грибоедовском загсе в кругу детей (и корги Иосифа!), а затем с последнего ряда новобрачные смотрели ромкомную «Материалистку». Вместо парадно-барочных кринолинов — белое олдмани-платье Prada, дополненное фисташковым аутдор-плащом Sanchy и парными подвесками-буквицами ­Alexander Karpinsky. Вместо раскидистых пионов — полевые цветы от бюро Cut It. А вместо тоста Ксения написала для Собака.ru праздничный блиц-гид, как сыграть суперсвадьбу (ждем лонгрид-версию в новом Valentine edition «Соловья», релиз 14 февраля!).

Как зумер и блоггер-миллионик Лиза Барашик переизобретает развод?

Сулпан Акназарова

На этой divorce party гулял весь интернет: развод-феномен Лизы Барашик и Александра Теслонда обсуждали даже мы!

Блогер-­миллионница Барашик (в этимологии — ​персонаж «Смешариков» и от природы тугие кудри) начинала с YouTube-влогов о соревнованиях по тхэквондо (с ламповой съемкой на айфон-­кирпич!). Теперь Лиза — главная русская miu-miu-girl (синьора Миучча ждет в Париже!), фронтвумен русской зоозащиты (встала в авангард борьбы с черной передержкой Dogtown) и важнейший блогер-­зумер (с дополнительной фанбазой из подрастающих альфачей!). Излучает тонну обаяния в рилсах и тиктоках, снимается в кампейнах Rogov, а теперь эксклюзивно выдает Собака.ru поколенческий туториал по разводу.

Как сыграть свадьбу с дресс-кодом ГОТИККОР? Рассказывают Мария Миногарова, Вика Салават, Илья Мигмун и Глаша Гурьянова

Главные сливочные готы — это невесты: носят кольчуги вместо фаты, делают вампирский мейк и выходят замуж за дракул в сюртуках и воротниках-фатермордерах.

