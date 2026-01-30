ЭКСКЛЮЗИВ! Как зумер и блоггер-миллионик Лиза Барашик переизобретает развод?

Есть зумерские лайфхаки, как развестись за две недели без ущерба для психики и здоровья? Что можно предпринять, чтобы острая фаза не затянулась?

Острая фаза у меня была, я не скипала. Не выходила из номера, вообще не ела, просто спала и плакала. Но наступает день, когда ты просыпаешься и все то, что ты за годы прошла в терапии, все, что слышала в подкастах и видела в том же самом тиктоке, выстраивается у тебя в голове. Возникает общее понимание всей картины, я ее могу разложить по полочкам. Я понимаю, что произошло. Я даже понимаю, где я была неправа и как мне с этим быть. Я понимаю, что со мной сейчас, и понимаю, что меня ждет впереди. Поэтому общий лайфхак — терапия и общая психологическая эрудиция.

Главное, не спрашивайте у ChatGPT, он всего лишь робот. Что он знает о чувствах, чтоб так уверенно советовать? Боюсь машин. А еще больше боюсь за поколение альфа, которое верит машинам как себе.

Если раньше свадьба воспринималась как главный ритуал взрослой жизни — важнейшей главой правильно прожитого сценария, то сегодня этот статус как будто постепенно переходит к разводу. Получается, развод становится не крахом, а новым обрядом инициации — моментом эмоционального взросления. Это видно и по поп-культуре: например, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Все честно» Райана Мерфи ко всему прочему подарили нам культ звездных бракоразводных адвокатов. Можно ли сказать, что развод сегодня — более значимое событие, чем свадьба?

У меня свадьбы не было, была только техническая роспись, поэтому могу честно сказать: развод оказался ярче — на сто процентов. И это во многом поколенческая история.

Миллениалы, я видела это на примере моей старшей сестры, росли с установкой, что важно быть в отношениях, важно определять себя через мы: пара, семья, совместные цели. Они из-за этого чаще в созависимые отношения уходят. У зумеров фокус смещен на я: на самореализацию, субъектность, личный путь. Отношения все еще важны, они не исчезают, но перестают быть главной целью жизни.

Для зумера свадьба — это не финал и не жизнеобразующий смысл, а один из этапов. А развод — это момент возвращения к себе. Он чувствуется сильнее, ощущается внутренне ярче, потому что перед ним почти всегда есть накопленный эмоциональный груз. И когда груз спадает, сразу за острой фазой возникает ощущение нового дыхания: больше времени, больше свободы, больше контакта с собственными желаниями. Это очень гормонально, эмоционально и, будем честны, — терапевтично.