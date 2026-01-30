ЭКСКЛЮЗИВ! Как зумер и блоггер-миллионик Лиза Барашик переизобретает развод?

На этой divorce party гулял весь интернет: развод-феномен Лизы Барашик и Александра Теслонда обсуждали даже мы!
Блогер-миллионница Барашик (в этимологии — персонаж «Смешариков» и от природы тугие кудри) начинала с YouTube-влогов о соревнованиях по тхэквондо (с ламповой съемкой на айфон-кирпич!). Теперь Лиза — главная русская miu-miu-girl (синьора Миучча ждет в Париже!), фронтвумен русской зоозащиты (встала в авангард борьбы с черной передержкой Dogtown) и важнейший блогер-зумер (с дополнительной фанбазой из подрастающих альфачей!). Излучает тонну обаяния в рилсах и тиктоках, снимается в кампейнах Rogov, а теперь эксклюзивно выдает Собака.ru поколенческий туториал по разводу.
ВАЖНО! Relationship-интервью Лизы Барашик — мегатизер февральского номера журнала Собака.ru, посвященного свадьбам, ритуалам, обручальным (и не только!) драгоценностям (читай: бесценным отношениям!).
Для зумера развод — это момент возвращения к себе
На Лизе: костюм WALK OF SHAME, рубашка LIME, лодочки «ЭКОНИКА», очки MIU MIU
Зайдем с поколенческого: зумеры знают теорию отношений с пеленок. Ваши первые слова — редфлаг, бредкрамбинг и делюжншип. Вас за пухлую младенческую ручку ласково берет психотерапевт и уже никогда не отпускает. Тикток и мама хором цитируют передовую поп-психологию. Ваши предки — миллениалы, иксеры и бумеры неистово верили, что вы победите разводы — просто потому, что научитесь строить хорошие отношения и не вступать в плохие. Как вы вообще можете заблуждаться?
Есть теория и трезвая позиция, в которой ты на отлично выявляешь редфлаги. А есть чувства, эмоции сердца, которые ты не всегда хочешь слышать. Но однажды чувства все равно берут верх. Мы с Сашей оба старались поддерживать ментальное здоровье, работать над собой, над своими травмами, были в семейной терапии, но все это — без гарантий. В кризисные моменты мы реагируем так, как можем — точнее, как в данный момент могут наше тело и психика. И как бы я ни старалась, я все равно человек эмоциональный, я свои эмоции не скрываю, я их проявляю прямо. И проживаю по максимуму.
Да, в моменте ты никак не можешь себя защитить собственными рассуждениями и знаниями о себе и окружающем мире. Но потом все приложенные усилия дают свои плоды: например, мне легче проживать этот развод, потому что я в терапии и я понимаю, что именно со мной происходит. Когда был накал, я дала себе время вообще ничего не делать, просто проживать, как оно проживается — две недели спать по 18 часов и плакать. И сейчас у меня уже более-менее трезвая голова.
Это средняя скорость переживания развода ×10. За две недели условно выровняться — это очень круто. Учитывая, что это не развод-процесс, а развод-катастрофа.
Для меня это была катастрофа. Я понимала, что есть проблемы, думала, что у него депрессивный эпизод, старалась понять. Я знаю, что такое депрессия, и знаю, как в ней бывает тяжело. Ему это уже, оказывается, не нужно было. Он какую-то свою роль как будто просто доигрывал.
На Лизе: костюм WALK OF SHAME, рубашка LIME, очки MIU MIU
Есть зумерские лайфхаки, как развестись за две недели без ущерба для психики и здоровья? Что можно предпринять, чтобы острая фаза не затянулась?
Острая фаза у меня была, я не скипала. Не выходила из номера, вообще не ела, просто спала и плакала. Но наступает день, когда ты просыпаешься и все то, что ты за годы прошла в терапии, все, что слышала в подкастах и видела в том же самом тиктоке, выстраивается у тебя в голове. Возникает общее понимание всей картины, я ее могу разложить по полочкам. Я понимаю, что произошло. Я даже понимаю, где я была неправа и как мне с этим быть. Я понимаю, что со мной сейчас, и понимаю, что меня ждет впереди. Поэтому общий лайфхак — терапия и общая психологическая эрудиция.
Главное, не спрашивайте у ChatGPT, он всего лишь робот. Что он знает о чувствах, чтоб так уверенно советовать? Боюсь машин. А еще больше боюсь за поколение альфа, которое верит машинам как себе.
Если раньше свадьба воспринималась как главный ритуал взрослой жизни — важнейшей главой правильно прожитого сценария, то сегодня этот статус как будто постепенно переходит к разводу. Получается, развод становится не крахом, а новым обрядом инициации — моментом эмоционального взросления. Это видно и по поп-культуре: например, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Все честно» Райана Мерфи ко всему прочему подарили нам культ звездных бракоразводных адвокатов. Можно ли сказать, что развод сегодня — более значимое событие, чем свадьба?
У меня свадьбы не было, была только техническая роспись, поэтому могу честно сказать: развод оказался ярче — на сто процентов. И это во многом поколенческая история.
Миллениалы, я видела это на примере моей старшей сестры, росли с установкой, что важно быть в отношениях, важно определять себя через мы: пара, семья, совместные цели. Они из-за этого чаще в созависимые отношения уходят. У зумеров фокус смещен на я: на самореализацию, субъектность, личный путь. Отношения все еще важны, они не исчезают, но перестают быть главной целью жизни.
Для зумера свадьба — это не финал и не жизнеобразующий смысл, а один из этапов. А развод — это момент возвращения к себе. Он чувствуется сильнее, ощущается внутренне ярче, потому что перед ним почти всегда есть накопленный эмоциональный груз. И когда груз спадает, сразу за острой фазой возникает ощущение нового дыхания: больше времени, больше свободы, больше контакта с собственными желаниями. Это очень гормонально, эмоционально и, будем честны, — терапевтично.
На Лизе: бра MIU MIU, платье ANNUKO, колье ANNA DELLO RUSSO × H&M, очки P.Y.E
Лиза, а как так вышло, что у инфлюенсеров не было свадьбы? Это же не просто фэшн-контент, а фэшн-контентище!
У нас была нестандартная ситуация: Саша учился во Франции, а мне не давали визу. Предложение нам сделал адвокат, сказав, что единственный шанс — брак для визы восстановления семьи. Мы оформили всё очень быстро, за две недели. Свадьбы не было, мы даже не говорили об этом родителям — изначально это был вынужденный, документальный брак.
Со временем мы с Сашей действительно стали семьей — не по документам, а по ощущениям. Мы обсуждали, что когда-нибудь будет предложение и свадьба, просто не сейчас: были другие планы, другие цели. Я этого предложения, если честно, очень ждала. Я даже думала, что, может, он решится сделать его в Нью-Йорке — у нас там должен был быть полет на вертолете, и в моей голове это выглядело как идеальный момент. Но в Нью-Йорке случилось не предложение, а развод.
Несмотря на выразительную российскую статистику разводов (8 из 10 пар, третье место в мире), развод все еще маргинализируется как практика. Историческая справка, о которой никто не просил: разводы широко практиковались не только в Древнем Риме, но и, например, в Древнем Египте и Месопотамии. Монтажная склейка почти в два тысячелетия: зумерам удалось снова сделать развод вариантом нормы.
Да. Для моего поколения это просто этап — осознанный, прожитый. Вы не расстаетесь просто так, без причины — этому всегда что-то предшествует.
Развод почти никогда не резкий. Это процесс, в котором есть трещина, усталость, внутренний конфликт, ощущение, что ты живешь не свою жизнь. А после — резкий контраст. Ты возвращаешься к себе и к своему ритму. Это психологически очень заметный переход.
Если смотреть честно, свадьба — это красивый перформанс. Но для внешнего (и внутреннего!) наблюдателя вы и до свадьбы были парой. А развод — это трансформация. Кто как изменится, кто каре бахнет, кто куда пойдет, кто расцветет, а кто — нет. Это всегда драматургия. Поэтому не только внутренне, но и культурно он и воспринимается как более событийный.
На Лизе: бра MIU MIU, платье ANNUKO, колье ANNA DELLO RUSSO × H&M, очки P.Y.E
Получается, что развод — не конец любви, а конец терпения. Можно ли вообще развестись экологично — без травматизации?
Полностью без боли — нет, думаю, это миф. Но точно можно минимизировать разрушение. Самое неэкологичное — это неопределенность. Когда люди продолжают держать друг друга в подвешенном состоянии. Экологичный развод — это честный развод. Когда вы признаёте: да, больно, да, страшно, но это конец. Без игр, без манипуляций, без ложной надежды: это тяжело и больно, но напряжение уменьшается. И в долгосрочной перспективе так гораздо здоровее.
Развод по-зумерски — это новая и во всех смыслах отдельная глава? Или пауза перед новыми отношениями?
Мне сейчас точно не нужны отношения. Я всю жизнь была в длительных связях (на самом деле всего дважды, но тем не менее!), и мне впервые хочется побыть одной. Я считаю, что это не бегство, а исследование. Немного вайба Sex and the City: свидания, неловкость, кринж, смешные истории.
Свадьба — это красивый перформанс. А развод — это трансформация
Не могу не спросить: Is Having a Boyfriend Embarrassing Now?
Есть ощущение, что сегодня само наличие отношений становится менее обязательным. Даже появляется ирония — вроде статьи в Vogue, которую вы цитируете. Я не то чтобы это оправдываю, но вполне могу объяснить. Люди, и речь прежде всего о девушках, начали больше себя уважать. Раньше многие терпели дискомфорт просто ради статуса «в отношениях», а теперь — нет. Начали больше себя знать, любить, ценить и, как следствие, обращать внимание на свои искренние желания. Это не про моду на одиночество, а про полезную моду на честность с собой.
Я не пойду на ринопластику
На Лизе: бра REJO, бомбер YULIAWAVE, юбка и ремень LIME, очки MIU MIU
Ты — фэшн-предводитель миллионов зумеров и альфачей. Хотим знать: отразится ли новый статус на твоем стиле? Будет ли revenge body, отрезанное каре или тектонический фэшн-сдвиг из miu-miu-girl в saint-laurent-диву?
Был такой гормональный импульс. Желание резко все поменять. Но я это отследила и остановила. Нет, я не пойду на ринопластику и не стану наращивать ресницы. Мне ведь нравится моя прическа, нравится мой цвет волос, и развод мне не помешает все это в себе любить. Из неожиданных плюсов стресса и горевания — минус 6 кило. Изменения будут, но аккуратные: не из сильных негативных эмоций, а из желания улучшить то, что уже есть. Это принципиальная разница.
Я — miu-miu-girl, обожаю синьору Миуччу, с брендом у нас любовь — взаимная. В этом сезоне буду в Париже на re-see. Miu-miu-girl для меня — это такая девушка, которая очень любит читать, она немного литературовед, но при этом дерзкая, свободная, готовая на какие-то эксперименты. И вот этой дерзости и сексуальности я бы хотела себе чуть-чуть больше в стиль добавить. Цель такого стайлинга — женская сила без гиперболы.
Лиза, ты фэшн-однолюб или готова к отношениям с разными брендами?
Я не размениваюсь, играю вдолгую, и Miu Miu — устойчивая основа моей фэшн-идентичности. При этом я факультативно люблю все маленькое и локальное — как в Париже, так и в России. Ношу Sanchy — у них очень классная юбочная база, люблю петербуржцев «Остров имени тебя», в восторге от того, что делает Александр Рогов в Rogov, а Андрей Артемов — в Walk of Shame. Уважаю Studio 29, подписана и с интересом слежу за фаундером Таней Фомичевой. Базу чаще всего покупаю в Lime. Я люблю Lime больше, чем Zara: много путешествую, регулярно захожу в Zara и ничего там не покупаю — по качеству, на мой взгляд, Lime выигрывает. Люблю текстильные аксессуары — перчатки и головные уборы, бижутерию не ношу, а вот обуви у меня много, потому что именно она помогает разнообразить образы.
На Лизе: костюм WALK OF SHAME, рубашка LIME, лодочки «ЭКОНИКА», очки MIU MIU
Свадьбы не было, развод — бумажка, ждать ли divorce party? Будет ли дресс-код? Кто будет в гест-листе?
Дресс-код точно был бы total black. У меня любимая формула — это сапоги, миди-юбка, рубашка и перчатки. В этот раз были бы огромные перчатки — краги. И шляпка. Все наглухо черное. Будет ли у меня divorce party? Она была онлайн. На моей развод-пати гулял весь интернет.
Текст: Юлия Машнич, Полина Шевцова
Фото: Сулпан Акназарова
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Ангелина Лешина
Визаж и волосы: Роман Коверга
Свет: Николай Коротков
Ассистент продюсера: Сергей Важенин
Ассистент стилиста: Антон Кривулин
