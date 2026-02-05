Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Герои

Как сыграть свадьбу с дресс-кодом ГОТИККОР? Рассказывают Мария Миногарова, Вика Салават, Илья Мигмун и Глаша Гурьянова

Главные сливочные готы — это невесты: носят кольчуги вместо фаты, делают вампирский мейк и выходят замуж за дракул в сюртуках и воротниках-фатермордерах.

Свадьба: Мария Миногарова-Горчилина и Александр Горчилин

Важнейший мануал для брачующихся в 2026-м!
Свадебный дизайнер: Илья Мигмун

От готиккора до котиккора — объясняем, почему Илья Мигмун может все
Тренд: корсет

Заверено мастером сложносочиненных корсажей Софией Трефиловой!
Свадьба: Вика Салават и Александр Васильев

Открыли портал в прайм-эру готических свадеб!
Главный стилист готических свадеб — дарк-дива Вика Салават

Наряжает невест в коктейльные панк-платья Vivienne Westwood и страусиные накидки Atelier Biser!
Свадебный готик-визажист: Глаша Гурьянова

Рассказывает о трендах свадебного дарк-мейкапа в 2026 году!
Это база

Мастхэвы гардероба (и ювелирного хранилища!) для готик-свадьбы
Тренд: дарк-прерафаэлиты

Заверено гуру фэшн-фотографии Харли Вейр!
Свадебный готик-подиум

Кутюр Maison Margiela, драмаквин-бодиконы Dilara Findikoglu и оккультистский гланж Rick Owens

Мария Миногарова-Горчилина и Александр Горчилин

Мария Миногарова в платье Ильи Мигмуна (кутюрный оммаж Тьерри Мюглеру!) на свадьбе в Краснодаре (родина и главное место силы фэшн-инфлюенсера!)
Фото из архива Марии Миногаровой

Мария Миногарова в платье Ильи Мигмуна (кутюрный оммаж Тьерри Мюглеру!) на свадьбе в Краснодаре (родина и главное место силы фэшн-инфлюенсера!)

Мария Миногарова в свадебном платье Neegoosh (украшено драпировками-ребрами!) и Александр Горчилин (в готичной шубе-ламе Balenciaga из гардероба Джона
Фото из архива Марии Миногаровой

Мария Миногарова в свадебном платье Neegoosh (украшено драпировками-ребрами!) и Александр Горчилин (в готичной шубе-ламе Balenciaga из гардероба Джона Сноу!) заносят нож над тортом-лебедем № 1 (маскот петербургской свадьбы для съемки Собака.ru!). Фото: Саша Мадемуазель

Главная русская свадьба 2025 года и важнейший мануал для брачующихся в 2026-м. Актер, режиссер и дорогой друг ­сенсационной театральной студии «a39» (проект выпускников Олега Кудряшова с вечным ­солдаутом на спектакли «Июльский дождь» и «Обыкновенное чудо»!) Александр Горчилин сделал предложение кольцом Mercury фэшн-инфлюенсеру Марии Миногаровой (препарирует модную индустрию в YouTube-шоу «Позавчерашние новости»!) в ее день рождения, и понеслось! Пара сыграла сразу несколько свадеб за год, сложив эпичную семейную сагу. Сначала расписались в родном городе Марии Краснодаре, где внезапно выкрутили на максимум готические вайбы (стайлинг дарк-дивы Вики Салават! корсетные жакеты и юбки с гипертрофированными бочкáми от Ильи Мигмуна aka русского Маккуина! темная помада и кружевная фата!). Затем под чутким контролем журнала Собака.ru закатили пышное панк-торжество в Петербурге: бойз-бэнд свидетелей (Шуля! Тихон Бойко! тамада мечты Илья Куруч!) во Дворце бракосочетаний на Английской набережной, авангардные луки невесты (драпировки Neegoosh и металлические юбки Сергея Косты!) на фоне Медного всадника, белый торт-лебедь от шеф-повара Маруси Наумовой (маскот праздника!) в Летнем саду. Финализировали успех на московском мегапразднике в «Метрополе», куда главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская лично доставила торт-лебедь № 2 (вместо каравая!).

От готиккора до котиккора — объясняем, почему дизайнер Илья Мигмун может все

Фэшн-инфлюенсер Николь Сахтариди в крылатом платье Ильи Мигмуна на свадьбе с фаундером стритвир-бренда Le Papa et Les Trois Fils Денисом Дуркиным
Фото из архива Николь Сахтариди

Фэшн-инфлюенсер Николь Сахтариди в крылатом платье Ильи Мигмуна на свадьбе с фаундером стритвир-бренда Le Papa et Les Trois Fils Денисом Дуркиным. Фото: Александр Чупраков

Четверокурсник Школы дизайна НИУ ВШЭ Илья Мигмун преуспел не только в отшиве black-tie-платьев из перьев (его birdcore-бодиконы обожают Рената Литвинова, Вика Салават и Cardi B!), но и в свадебном кутюре, собрав идеальный лайнап из топовых невест 2025 года. Украсил викторианским корсетом и акцентными бочкáми веддинг-платье Марии Миногаровой для краснодарской росписи. Снабдил мегашлейфом корсетную it-рубашку бизнес-акулы Дарьи Цыпилевой (отгуляла главную аутло-свадьбу года на «Автомойке»!). А еще по-ангельски окрылил фэшн-инфлюенсеров Адель Вейгель, Николь Сахтариди и Наталью Давыдову aka Тетю Мотю (на минуточку, ради 20-й wedding anniversary!).

Илья Мигмун

О платье Марии Миногаровой

Мы создавали образ вместе с Викой Салават, которая отвечала за стайлинг. Хотели по максимуму раскрыть крутость Маши: чтобы избежать банального «платья-торта», взяли за основу архивные образы с показов Тьерри Мюглера 1987 и 1988 годов. Получился жакет с корсетной основой, юбка с высоким разрезом и гипертрофированными бочкáми, мой фирменный элемент.

Тренд: корсет

София Трефилова в свадебном платье собственного сочинения
Фото из архива Софии Трефиловой

София Трефилова в свадебном платье собственного сочинения

Мастер сложносочиненных корсажей София Трефилова (автор образа для соул-дивы Celeste на афтерпати Bafta!) бросила вызов кинокостюмерии Гильермо дель Торо — для собственной свадьбы с профессором квантовой математики Эшли Джоном Уайтфилдом отшила праздничное платье с беременным (!) корсетом. Получился оммаж маккуиновскому Oyster Dress, созданный из 90 метров шелкового шифона и кружева шантильи (лично искала ткань на французской фэшн-ярмарке Première Vision Paris!).

София Трефилова:

Мне давно хотелось попробовать сложную ручную технику, использованную в этом платье: когда ткань вырезается по кругу, по спирали, и затем слоями накладывается с минимальным отступом — буквально на сантиметр. В результате возникает почти перьевой, живой эффект поверхности, ощущение движения и воздуха. Важно подчеркнуть, что этот прием — безусловно, заслуга Маккуина, и в данном случае я сознательно оставляю этот credit ему, воспринимая свое платье как диалог с мастером, а не попытку присвоения.

Вика Салават и Александр Васильев

Вика Салават в вампирском платье Elena Dawson и с букетом антуриумов от цветочной студии «Собран в саду» Антона Шуранова
Фото из архива Вики Салават

Вика Салават в вампирском платье Elena Dawson и с букетом антуриумов от цветочной студии «Собран в саду» Антона Шуранова

Вика Салават в second dress Maison Margiela (урвала стилист Бая Горбунова на парижском суперсейле по спецзаказу Вики!) с мужем Александром Васильевым
Фото из архива Вики Салават

Вика Салават в second dress Maison Margiela (урвала стилист Бая Горбунова на парижском суперсейле по спецзаказу Вики!) с мужем Александром Васильевым

Стилист русского А-листа Вика Салават открыла портал в прайм-эру готических свадеб, отпраздновав петербургскую роспись с Александром Васильевым (админ тг-канала Document One c ликбезом по андерграундным архивам Carol Christian Poell и Undercover!). Еще в 2023 году они собрали парный брайдал-лук (с опорой на викторианские дарк-референсы Comme des Garçons и Vivienne Westwood!), вызвав на фэшн-биф всю кинокостюмерию Тима Бертона. Высокоранговый бостоновский костюм отшили в N68 Atelier, а вампирское платье с мегашлицей от лондонцев Elena Dawson случайно нашли в концепт-сторе Dad Moscow (а дальше как в тумане — искра, вспышка, буря, безумие!). За мейк невесты отвечала визажист-феномен Глаша Гурьянова (это комбо — выбеленное лицо + кроваво-покусанные губы!), а за depression hair (предвосхитили тренд!) — стилист по волосам и укротитель диких локонов Мария Туева. В итоге The Salavats составили идеальный гид по камерной петербургской росписи: собирались в Гранд Отеле Мойка 22, затем поменяли помолвочное кольцо Margiela на обручальные Ossa, а Harvest Дмитрия Блинова выбрали для гастросвадебного эндшпиля. 

Дарк-дива Вика Салават — главный стилист готических свадеб

Наряжает невест в коктейльные панк-платья Vivienne Westwood и страусиные накидки Atelier Biser. А для себя берет вампирские платья и средневековые геннины из перьев 

Беременная Вика Салават — в платье и крылатом геннине Ильи Мигмуна на обложке июльского номера Собака.ru в 2025 году. Фото: Соня Сивкова
Архивы пресс-служб

Беременная Вика Салават — в платье и крылатом геннине Ильи Мигмуна на обложке июльского номера Собака.ru в 2025 году. Фото: Соня Сивкова 

Тревел-блогер Екатерина Чудновская в подвенечном платье Vivienne Westwood вместе с женихом Павлом Сергеевым на свадьбе в армянском монастыре Кобайр
Архивы пресс-служб

Тревел-блогер Екатерина Чудновская в подвенечном платье Vivienne Westwood вместе с женихом Павлом Сергеевым на свадьбе в армянском монастыре Кобайр. Фото: Карина Никитина и Александр Шевцов, стиль: Вика Салават

Рэперша Cardi B попросила Илью Мигмуна повторить на бис платье Вики Салават с обложки Собака.ru, чтобы объявить о своей беременности в каверстори
Архивы пресс-служб

Рэперша Cardi B попросила Илью Мигмуна повторить на бис платье Вики Салават с обложки Собака.ru, чтобы объявить о своей беременности в каверстори журнала Paper

Pregnancy-невеста Лиза Палей в платье и накидке Atelier Biser. Фото: Федор Бородин и Татьяна Скрябина, стиль: Вика Салават
Архивы пресс-служб

Pregnancy-невеста Лиза Палей в платье и накидке Atelier Biser. Фото: Федор Бородин и Татьяна Скрябина, стиль: Вика Салават

Визажист Глаша Гурьянова

О трендах свадебного готик-мейкапа в 2026 году

Без накладных пучков и тонны контуринга — свежий легкий тон на коже и стойкие губы. Актуальны блески. Впрочем, ограничений нет: хоть темная помада, хоть огромные стрелки.

Это база

Даже стеллиумная Дева останется в восторге от солитера MIUZ Diamonds — бриллиант инкрустируют в украшение со сверхточностью: линии огранки камня
Архивы пресс-служб

Даже стеллиумная Дева останется в восторге от солитера MIUZ Diamonds — бриллиант инкрустируют в украшение со сверхточностью: линии огранки камня мастера вручную выравнивают относительно крапанов

Стартерпак на дарк-свадьбу из новой коллекции петербургских кутюрье Atelier Biser (одевают Бейонсе, Джей Ло и Doechii!): фата-кольчуга + белоснежный
Архивы пресс-служб

Стартерпак на дарк-свадьбу из новой коллекции петербургских кутюрье Atelier Biser (одевают Бейонсе, Джей Ло и Doechii!): фата-кольчуга + белоснежный топ с готической горгерой

Стартерпак на дарк-свадьбу из новой коллекции петербургских кутюрье Atelier Biser (одевают Бейонсе, Джей Ло и Doechii!): фата-кольчуга + белоснежный
Архивы пресс-служб

Стартерпак на дарк-свадьбу из новой коллекции петербургских кутюрье Atelier Biser (одевают Бейонсе, Джей Ло и Doechii!): фата-кольчуга + белоснежный топ с готической горгерой

Тренд: дарк-прерафаэлиты

Харли Вейр в свадебном платье Dilara Findikoglu
Архивы пресс-служб

Харли Вейр в свадебном платье Dilara Findikoglu

Харли Вейр и Джон Келлехер на свадьбе в ирландском замке Лисмор
Архивы пресс-служб

Харли Вейр и Джон Келлехер на свадьбе в ирландском замке Лисмор

Гуру фэшн-фотографии Харли Вейр (снимает лучшие кадры для AnOther и i-D!) бросила вызов прерафаэлитовским Прозерпине и Марианне — вышла замуж за ирландского живописца Джона Келлехера в средневековом замке Лисмор (возведен еще в эру Иоанна Безземельного!). Поддержала медиевистский вайб церемонии в иконичном брайдал-образе — корсетном платье Dilara Findikoglu), дополненном сферической фатой (оммаж принцессе Лее!) и винтажными лодочками Manolo Blahnik (нашла на Vestiaire и отбелила в ванной!).

Свадебный готик-подиум

Это кутюр Maison Margiela, драмаквин-бодиконы Dilara Findikoglu и оккультистский гланж Rick Owens

Maison Margiela
Архивы пресс-служб

Maison Margiela

Dilara Findikoglu
Архивы пресс-служб

Dilara Findikoglu

Ann Demeulmeester
Архивы пресс-служб

Ann Demeulmeester

Rick Owens
Архивы пресс-служб

Rick Owens

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Egonlab
Архивы пресс-служб

Egonlab

Prada
Архивы пресс-служб

Prada

Matierès Fécales
Архивы пресс-служб

Matierès Fécales 

Свадьбакор 2026
Илья Мигмун, Глаша Гурьянова, Вика Салават Мария Миногарова, Александр Горчилин

