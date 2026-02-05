Как сыграть свадьбу с дресс-кодом ГОТИККОР? Рассказывают Мария Миногарова, Вика Салават, Илья Мигмун и Глаша Гурьянова

Главная русская свадьба 2025 года и важнейший мануал для брачующихся в 2026-м. Актер, режиссер и дорогой друг ­сенсационной театральной студии «a39» (проект выпускников Олега Кудряшова с вечным ­солдаутом на спектакли «Июльский дождь» и «Обыкновенное чудо»!) Александр Горчилин сделал предложение кольцом Mercury фэшн-инфлюенсеру Марии Миногаровой (препарирует модную индустрию в YouTube-шоу «Позавчерашние новости»!) в ее день рождения, и понеслось! Пара сыграла сразу несколько свадеб за год, сложив эпичную семейную сагу. Сначала расписались в родном городе Марии Краснодаре, где внезапно выкрутили на максимум готические вайбы (стайлинг дарк-дивы Вики Салават! корсетные жакеты и юбки с гипертрофированными бочкáми от Ильи Мигмуна aka русского Маккуина! темная помада и кружевная фата!). Затем под чутким контролем журнала Собака.ru закатили пышное панк-торжество в Петербурге: бойз-бэнд свидетелей (Шуля! Тихон Бойко! тамада мечты Илья Куруч!) во Дворце бракосочетаний на Английской набережной, авангардные луки невесты (драпировки Neegoosh и металлические юбки Сергея Косты!) на фоне Медного всадника, белый торт-лебедь от шеф-повара Маруси Наумовой (маскот праздника!) в Летнем саду. Финализировали успех на московском мегапразднике в «Метрополе», куда главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская лично доставила торт-лебедь № 2 (вместо каравая!).