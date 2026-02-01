«Бойфренды живы, свадьбы — тем более»: туториал по суперсвадьбе и ханимуну мечты от экс-главреда русского Vogue и худрука онлайн-журнала «Соловей» Ксении Соловьевой

Having boyfriend is embarrassing now — а как со свадьбой?

Не верьте кликбейтным заголовкам. Бойфренды живы, свадьбы — тем более. Всем нам нужны социальные подтверждения, что мы пара, даже если мы боимся себе в этом признаться. Кстати, один из главных wedding-трендов — люди все чаще отмечают годовщины. За плечами у них бывают очень непростые моменты, но им хочется еще раз обновить клятвы и сказать в присутствии других, как они любят друг друга.

А что с помолвками? Это просто ситуационное братство кольца или есть сценарии поинтереснее?

Помолвка перестает быть сюрпризом. В эпоху контента люди заранее договариваются, где и как будет сделано предложение, и главное, с каким кольцом. Выбирают место, куда поставят штатив, ждут правильный свет, опускаются на колено только по команде оператора. Интересно, сколько дублей они снимают?

Я человек старорежимный — голосую за сюрприз. Когда мир настолько атомизирован, что людям комфортно жить поодиночке в окружении бесконечных сервисов доставок, предложение быть вместе — уже нечто экстраординарное, не требующее дополнительных декораций. Хорошо недавно сказал любимый стилист Собака.ru Миша Барышников ([sic] Ну наш! — Прим. ред.): «Когда девушка любит, ей абсолютно наплевать, каким будет кольцо». Я согласна.