«Бойфренды живы, свадьбы — тем более»: туториал по суперсвадьбе и ханимуну мечты от экс-главреда русского Vogue и худрука онлайн-журнала «Соловей» Ксении Соловьевой

Экс-главред русских Vogue и Tatler, худрук онлайн-журнала «Соловей» и верховный светский хроникер (строго по татлеровским канонам!) русского фэшн-телеграма Ксения Соловьева сильна не только в теории, но и на практике. Лично показала, как сыграть образцовую семейно-домашнюю свадьбу: вышла замуж за медиаменеджера Александра Винокурова в Грибоедовском загсе в кругу детей (и корги Иосифа!), а затем с последнего ряда новобрачные смотрели ромкомную «Материалистку». Вместо парадно-барочных кринолинов — белое олдмани-платье Prada, дополненное фисташковым аутдор-плащом Sanchy и парными подвесками-буквицами Alexander Karpinsky. Вместо раскидистых пионов — полевые цветы от бюро Cut It. А вместо тоста Ксения написала для Собака.ru праздничный блиц-гид, как сыграть суперсвадьбу (ждем лонгрид-версию в новом Valentine edition «Соловья», релиз 14 февраля!).
Ксения Соловьева и Александр Винокуров на росписи в Грибоедовском загсе
Having boyfriend is embarrassing now — а как со свадьбой?
Не верьте кликбейтным заголовкам. Бойфренды живы, свадьбы — тем более. Всем нам нужны социальные подтверждения, что мы пара, даже если мы боимся себе в этом признаться. Кстати, один из главных wedding-трендов — люди все чаще отмечают годовщины. За плечами у них бывают очень непростые моменты, но им хочется еще раз обновить клятвы и сказать в присутствии других, как они любят друг друга.
А что с помолвками? Это просто ситуационное братство кольца или есть сценарии поинтереснее?
Помолвка перестает быть сюрпризом. В эпоху контента люди заранее договариваются, где и как будет сделано предложение, и главное, с каким кольцом. Выбирают место, куда поставят штатив, ждут правильный свет, опускаются на колено только по команде оператора. Интересно, сколько дублей они снимают?
Я человек старорежимный — голосую за сюрприз. Когда мир настолько атомизирован, что людям комфортно жить поодиночке в окружении бесконечных сервисов доставок, предложение быть вместе — уже нечто экстраординарное, не требующее дополнительных декораций. Хорошо недавно сказал любимый стилист Собака.ru Миша Барышников ([sic] Ну наш! — Прим. ред.): «Когда девушка любит, ей абсолютно наплевать, каким будет кольцо». Я согласна.
Какие маркеры у суперсвадьбы, о которой точно напишет «Соловей» в wedding-выпуске?
Главное — выбрать место, которое само по себе и будет контентом. Сейчас не берут в аренду уставшие рестораны, а превращают в свадебную площадку неожиданные локейшны. Как вариант — выездная церемония с программой по часам, большим бюджетом и риском, что какая-нибудь фура с декорациями застрянет на таможне. Альтернатива — свадьба в духе Жакмюса, как бы в чистом поле с пленочными фотографиями, полевыми цветами, самоваром и ягодами. Именно так в 2025 году выходила замуж Кристина Хоронжук из 2Mood. Фактор риска тоже есть — погодный, с шатрами картинка уже не такая эффектная. Впрочем, можно выйти замуж даже на «Автомойке», чтобы о вас написали все телеграм-каналы — по крайней мере, свадьба Даши Цыпилевой и Дениса Данченкова была именно такой.
Жир, как у Безосов, наверняка случается, но под NDA. Довольствуемся феерией Ксении Бородиной. Громко женятся либо блогеры, либо модные инфлюенсеры, как Маша Миногарова, либо молодые предприниматели, которые сами заработали на свадьбу от топового агентства Feerique. Но там будет не жир, а креатив.
На правах экс-главреда русского Tatler Ксения Соловьева собрала тонну советов (и рабочих лайфхаков!) по суперсвадьбам, ханимунам и лав-подаркам — щедро делится ими в онлайн-журнале «Соловей» (вам Romantic Editon или сразу Wedding Edition?)
Женятся ли российские зумеры так же неистово, как в Британии?
В агентства действительно стало обращаться больше молодежи «двадцать с небольшим». Тут несколько факторов: и турбулентность окружающего мира, которая заставляет людей искать точки опоры, и жажда контента — мы же с вами видим, как взрывает соцсети все свадебное. И деньги — владельцы агентств, с которыми я говорила, утверждают, что рано женятся дети из очень богатых семей.
Кого звать на свадьбу?
Невозможно жить в обществе и быть от него свободным. Но я бы все-таки посоветовала честно задать себе вопрос: «А чего хотите вы?» Если хотите вдвоем — так и сделайте. На моей первой свадьбе было 12 человек, на второй — 20. А недавно я вернулась из Индии. С нами в отеле отдыхала пара из Мумбая, дети архитекторов, которые только что отыграли пятидневную свадьбу на полторы тысячи человек. В Индии это прожиточный минимум, по-другому не поймут.
Куда ехать на ханимун?
Мир безграничен, поэтому просто расскажу про место, где были мы. Кассис — это небольшой городок на Лазурном Берегу, рядом с Марселем, известный своими каланками. Это узкие, невероятно живописные бухты, разрезающие побережье, национальный заповедник. Люди там берут лодочки, грузят на них бутерброды с вином и плавают по каланкам. Вода нереального бирюзового цвета, правда, очень холодная.
Самый важный веддинг-атрибут?
Платье — неслучайно так гремит профессия свадебного стилиста, которыми стали сразу несколько редакторов американского Vogue. Тут несколько стратегий: если времени и денег много и вы реально готовы заморочиться, то выбивайте аппоинтмент в Danielle Frankel, Vivienne Westwood или Ulyana Sergeenko. Будут письма, примерки, красивый промежуточный контент для соцсетей и finally платье, приехавшее к вам домой в красивой коробке. Если вам нравятся девушки вроде Маши Миногаровой или Эли Абрамовой, ищите смелого выпускника «Вышки» вроде Ильи Мигмуна, который готов сделать безбашенное платье за короткий срок. А если вам уже не надо ничего никому доказывать, идите за умеренно нарядным платьем в любимый бренд. Например, в Prada, как это сделала я.
Что стрем на свадьбе в 2026 году?
Как и на всех других мероприятиях — искусственные цветы, которые некоторые декораторы имеют обыкновение вытаскивать со склада. Цветы — только живые. Не надо дорогих. Выбор, особенно если устраивать свадьбу летом, — огромный. Да хоть поезжайте за город и нарвите сами.
Нужен ли нам всем перед свадьбой поход к нумерологу, как при трудоустройстве в концепт-стор KM20 Ольги Карпуть?
Вы правда готовы поверить тарологу и не поверить сердцу?
Корги Ксении – Иосиф
