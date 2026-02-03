Ювелирный гид Собака.ru по главным драгоценностям: империал-топазы, рубеллиты-сердца и бриллиантовые котики

Жених, который смог: 30 лет назад юный Александр Чамовских не нашел подходящего помолвочного кольца для своей девушки и решил (с камнем правильного сватовского размера!) сделать к нему эскиз сам. А выполнявший заказ ювелир по-отечески посоветовал не останавливаться — в рисовании, а не в помолвке. Подход рекомендуем: и брак, и бренд Chamovskikh с тех пор процветают. Все циклы — от 3D-моделирования до закрепки — Александр замкнул в Екатеринбурге. Кто не верит в это ремесленное чудо, может сам прийти на производство, которое несколько лет как значится в списке промышленных туристических маршрутов. Город камнерезов снабжает компанию сотрудниками уже с третьего курса профколледжей и горных институтов, а ее основатель председательствует в Гильдии ювелиров Урала и распыляет по музеям (Алмазный фонд, Особая кладовая Петергофа!) сверкающие вау. Правда, не все из них могут показать себя в статике — в некоторых моделях Chamovskikh запрограммировано до шести вариантов трансформаций, включая регулировку угла наклона серег или наращивание длины колье. Серьги NeoCity с сапфирами весом почти в четыре карата не меняют форму, но наследуют бионическим принципам из фантастики начала XX века — к двум мерцающим аммонитам приросли сразу 476 бриллиантов.