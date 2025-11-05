Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

ТОП-5 обложек Собака.ru с Паулиной Андреевой: динозавры из 2010-х, нейролаборатории и ленинградский рок-н-ролл!

Это пять! Актриса, сценарист, шоураннер, а также петербурженка (да!) и дорогой друг редакции Собака.ru Паулина Андреева прямо сейчас занята сразу в пяти кинопроектах. А еще ровно столько же раз Паулина становилась героиней обложек Собака.ru. Совпадение — не думаем!

Паулина Андреева — героиня обложки ноябрьского номера Собака.ru!

На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
Максим Чуркин

На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN

Вместе с фотографом Абдулой Артуевым мы ставили нейроопыты в лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова в Колтушах, сделали съемку-оммаж Ленинградскому рок-клубу (за 2 года до того, как актриса снялась в «Цое» Учителя). А для оформления самой первой нашей совместной фотосессии мы привлекли коллажиста, а сегодня топового художника из пула модной московской галереи Алины Пинской Игоря Скалецкого. Тогда, десять лет назад, мы впервые увидели (и услышали!) Паулину в «Оттепели»: она спела одноименный ламповый романс, ставший титрами и визитной карточкой сериала. Еще не вышел первый сезон брутального детектива-блокбастера «Метод», где Андреева с (несколько влюбленным в ее героиню) Константином Хабенским вычисляла маньяков и душегубов, но уже тогда в фотостудии (не спрашивайте как, но это реально безошибочно понятно людям из индустрии сразу) мы зафиксировали — с этой героиней нам предстоит долгая совместная жизнь. Так и случилось: все это время мы с восторгом и нежностью наблюдаем ломаную, но острую и вдохновляющую траекторию ее судьбы.

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Альберт Плехов

Паулина Андреева, апрель 2015

Собирать вокруг себя крашей всея Руси — суперсвойство Андреевой. Прямо сейчас она снимается на топких берегах Невы в спортивной драме «Битва моторов» (Юра Борисов! Иван Янковский!) и трагикомедии «НиктоКакТы» (Данила Козловский!). Ее экранными партнерами были Петр Федоров, Антон Шагин, Милош Бикович и Федор Бондарчук, причем последний вышел за рамки сценария и в реальности женился на Паулине (сто процентов понимания!). Окончив школу кино «Индустрия» (Бондарчук — сооснователь проекта), Паулина дебютировала как сценарист, и главная power couple российского кино сняла два сериала — рейтингового «Психа», где Константин Богомолов безуспешно препарирует сам себя, и «Актрис» — мелодраму о закулисье в выдуманном театре.

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

Данил Головкин

Паулина Андреева, февраль 2016

После трехлетнего перерыва в кинокарьере и развода в фильмографии Андреевой наконец новая важная строчка — в конце 2025-го выходит сериал «Мамин сын» (в главной роли снова краш — Евгений Цыганов), где Паулина не только сыграла, но и стала шоураннером проекта, то есть одновременно и сценаристом, и продюсером. Что ж, эта мультизадачность очень в духе петербургского провенанса Паулины: прямо сейчас шоураннер Андреева учится на философском факультете МГУ — ведь если можно копнуть, надо копнуть!

Паулина Андреева, декабрь 2017

Данил Головкин

Паулина Андреева, декабрь 2017

Данил Головкин

Паулина Андреева, декабрь 2017

Данил Головкин

Паулина Андреева, декабрь 2017

Данил Головкин

Паулина Андреева, декабрь 2017

Паулина Андреева, декабрь 2017
Данил Головкин

Паулина Андреева, декабрь 2017

Данил Головкин

Паулина Андреева, декабрь 2017

Креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, готовясь к пятому по счету интервью с Паулиной, обложилась Сартром и Бодрийяром, выписала парадоксы Кэрролла по следам свежей премьеры мюзикла «Алиса в Стране чудес» (Паулина, конечно, Герцогиня — с ее фирменным «Во всем есть своя мораль — нужно только уметь ее найти»!). Но как всегда, все, к счастью, пошло не по плану, а по движениям души — вместо симулякров и симуляции Паулина рассказала про путь героя, то есть о себе: собственные трансформации, инициации и открытое сердце. Ну, наша!

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Абдулла Артуев

Паулина Андреева, декабрь 2020

Новейшее интервью Паулины Андреевой читайте в ноябрьском номере и на сайте Собака.ru!

Паулина Андреева: «Сейчас главным навыком стало умение жить в состоянии неопределенности»

Паулина Андреева

