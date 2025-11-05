ТОП-5 обложек Собака.ru с Паулиной Андреевой: динозавры из 2010-х, нейролаборатории и ленинградский рок-н-ролл!

Это пять! Актриса, сценарист, шоураннер, а также петербурженка (да!) и дорогой друг редакции Собака.ru Паулина Андреева прямо сейчас занята сразу в пяти кинопроектах. А еще ровно столько же раз Паулина становилась героиней обложек Собака.ru. Совпадение — не думаем!
На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
Вместе с фотографом Абдулой Артуевым мы ставили нейроопыты в лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова в Колтушах, сделали съемку-оммаж Ленинградскому рок-клубу (за 2 года до того, как актриса снялась в «Цое» Учителя). А для оформления самой первой нашей совместной фотосессии мы привлекли коллажиста, а сегодня топового художника из пула модной московской галереи Алины Пинской Игоря Скалецкого. Тогда, десять лет назад, мы впервые увидели (и услышали!) Паулину в «Оттепели»: она спела одноименный ламповый романс, ставший титрами и визитной карточкой сериала. Еще не вышел первый сезон брутального детектива-блокбастера «Метод», где Андреева с (несколько влюбленным в ее героиню) Константином Хабенским вычисляла маньяков и душегубов, но уже тогда в фотостудии (не спрашивайте как, но это реально безошибочно понятно людям из индустрии сразу) мы зафиксировали — с этой героиней нам предстоит долгая совместная жизнь. Так и случилось: все это время мы с восторгом и нежностью наблюдаем ломаную, но острую и вдохновляющую траекторию ее судьбы.
Собирать вокруг себя крашей всея Руси — суперсвойство Андреевой. Прямо сейчас она снимается на топких берегах Невы в спортивной драме «Битва моторов» (Юра Борисов! Иван Янковский!) и трагикомедии «НиктоКакТы» (Данила Козловский!). Ее экранными партнерами были Петр Федоров, Антон Шагин, Милош Бикович и Федор Бондарчук, причем последний вышел за рамки сценария и в реальности женился на Паулине (сто процентов понимания!). Окончив школу кино «Индустрия» (Бондарчук — сооснователь проекта), Паулина дебютировала как сценарист, и главная power couple российского кино сняла два сериала — рейтингового «Психа», где Константин Богомолов безуспешно препарирует сам себя, и «Актрис» — мелодраму о закулисье в выдуманном театре.
После трехлетнего перерыва в кинокарьере и развода в фильмографии Андреевой наконец новая важная строчка — в конце 2025-го выходит сериал «Мамин сын» (в главной роли снова краш — Евгений Цыганов), где Паулина не только сыграла, но и стала шоураннером проекта, то есть одновременно и сценаристом, и продюсером. Что ж, эта мультизадачность очень в духе петербургского провенанса Паулины: прямо сейчас шоураннер Андреева учится на философском факультете МГУ — ведь если можно копнуть, надо копнуть!
Креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, готовясь к пятому по счету интервью с Паулиной, обложилась Сартром и Бодрийяром, выписала парадоксы Кэрролла по следам свежей премьеры мюзикла «Алиса в Стране чудес» (Паулина, конечно, Герцогиня — с ее фирменным «Во всем есть своя мораль — нужно только уметь ее найти»!). Но как всегда, все, к счастью, пошло не по плану, а по движениям души — вместо симулякров и симуляции Паулина рассказала про путь героя, то есть о себе: собственные трансформации, инициации и открытое сердце. Ну, наша!
Паулина Андреева, декабрь 2020
