ТОП-5 обложек Собака.ru с Паулиной Андреевой: динозавры из 2010-х, нейролаборатории и ленинградский рок-н-ролл!

Вместе с фотографом Абдулой Артуевым мы ставили нейроопыты в лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности Института физиологии им. Павлова в Колтушах, сделали съемку-оммаж Ленинградскому рок-клубу (за 2 года до того, как актриса снялась в «Цое» Учителя). А для оформления самой первой нашей совместной фотосессии мы привлекли коллажиста, а сегодня топового художника из пула модной московской галереи Алины Пинской Игоря Скалецкого. Тогда, десять лет назад, мы впервые увидели (и услышали!) Паулину в «Оттепели»: она спела одноименный ламповый романс, ставший титрами и визитной карточкой сериала. Еще не вышел первый сезон брутального детектива-блокбастера «Метод», где Андреева с (несколько влюбленным в ее героиню) Константином Хабенским вычисляла маньяков и душегубов, но уже тогда в фотостудии (не спрашивайте как, но это реально безошибочно понятно людям из индустрии сразу) мы зафиксировали — с этой героиней нам предстоит долгая совместная жизнь. Так и случилось: все это время мы с восторгом и нежностью наблюдаем ломаную, но острую и вдохновляющую траекторию ее судьбы.

Паулина Андреева, апрель 2015