Главный камбэк киносезона — актриса и сценарист Паулина Андреева занята сразу в пяти проектах: снимается в родном Петербурге со всеобщими крашами Юрой Борисовым, Иваном Янковским, Данилой Козловским, снова поет (после той самой «Оттепели»!) в новом фильме-мюзикле «Алиса в Стране чудес». А еще дебютирует как шоураннер — одновременно и продюсер, и сценарист драмеди-сериала с Евгением Цыгановым «Мамин сын» (премьера совсем скоро!).
ВАЖНО! Это пять: столько раз актриса, сценарист и шоураннер Паулина Андреева становилась героиней обложек Собака.ru (шок!).
На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
После трехлетнего перерыва в кинокарьере и развода в фильмографии Андреевой наконец новая важная строчка — в конце 2025-го выходит сериал «Мамин сын» (в главной роли снова краш — Евгений Цыганов), где Паулина не только сыграла, но и стала шоураннером проекта, то есть одновременно и сценаристом, и продюсером. Что ж, эта мультизадачность очень в духе петербургского провенанса Паулины: прямо сейчас шоураннер Андреева учится на философском факультете МГУ — ведь если можно копнуть, надо копнуть!
На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
На Паулине: серьги и кольцо POSIÉ, платье VIVA VOX, ремень BENGEROUS, обувь VIC MATIE (No One)
На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH
На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
На Паулине: колье, кольца и серьги POSIÉ, лонгслив VIKA GAZINSKAYA, юбка 1811 EIGHTEEN ONE ONE, обувь FABI (No One)
На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH, обувь PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
На Паулине: кольцо «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, кольцо и серьги POSIÉ, кейп RUBAN, шорты DOLCE & GABBANA (ДЛТ), обувь VIC MATIE (No One)
На Паулине: колье, кольца и серьги POSIÉ, лонгслив VIKA GAZINSKAYA
На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN
На Паулине: серьги и колье POSIÉ, платье VIVA VOX, обувь SAINT LAURENT (ЦУМ)
На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
Полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024)
На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN
Скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл, сварка, 2025)
На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
Креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, готовясь к пятому по счету интервью с Паулиной, обложилась Сартром и Бодрийяром, выписала парадоксы Кэрролла по следам свежей премьеры мюзикла «Алиса в Стране чудес» (Паулина, конечно, Герцогиня — с ее фирменным «Во всем есть своя мораль — нужно только уметь ее найти»!). Но как всегда, все, к счастью, пошло не по плану, а по движениям души — вместо симулякров и симуляции Паулина рассказала про путь героя, то есть о себе: собственные трансформации, инициации и открытое сердце. Ну, наша!
Паулина Андреева
О личных проводниках в профессию (как Чеширский Кот или Гусеница!)
У меня была целая футбольная команда проводников. Когда я слышу, что кто-то говорит, что всего добился сам, мне это странно. Столько потрясающих людей протягивали мне свое знание, и была только задача суметь взять. Это мои мастера Роман Ефимович Козак и Дмитрий Брусникин из Школы-студии МХАТ, которые, к сожалению, очень рано ушли из жизни. Алла Сигалова — мой преподаватель и хореограф, дала мне главную роль в своем танцевальном спектакле «Жизель, или Обманутые невесты» в учебном театре, после которой Олег Павлович Табаков принял меня в театр. Мой первый режиссер уже на службе в театре — Кирилл Серебренников. Дуня Смирнова, к которой я пришла с запросом проверить меня на профпригодность перед поступлением на сценарный.
Мне интересно обмениваться, делиться, испытывать живое внимание к себе и чувствовать такое же к собеседнику. Эрудированные люди встречаются часто, парадоксально мыслящие — реже, а вот те, кто с собой в контакте и не проецируют тревожное или агрессивное, совсем краснокнижные. Я за таких держусь.
Полное интервью Паулины Андреевой читайте в ноябрьском номере и на сайте Собака.ru!
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор и текст: Ксения Гощицкая
Фото: Максим Чуркин
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Кристина Логунова
Визаж: Алена Моисеева
Волосы: Роман Коверга
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Постановщик: Татьяна Катранина
Ассистенты: Дарья Цыганова, Дарья Егудина, Максим Карпов
Свет: Сергей Соломатин, Сергей Бузин
Агент фотографа: Илья Харламов
Ретушер: Софья Якимова
Работы предоставлены галереей fābula. Работы художников: скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл, сварка, 2025); полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024).
Комментарии (0)