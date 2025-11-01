Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Герои
Герои

Поделиться:

Паулина Андреева — героиня обложки ноябрьского номера Собака.ru!

Главный камбэк киносезона — актриса и сценарист Паулина Андреева занята сразу в пяти проектах: снимается в родном Петербурге со всеобщими крашами Юрой Борисовым, Иваном Янковским, Данилой Козловским, снова поет (после той самой «Оттепели»!) в новом фильме-мюзикле «Алиса в Стране чудес». А еще дебютирует как шоураннер — одновременно и продюсер, и сценарист драмеди-сериала с Евгением Цыгановым «Мамин сын» (премьера совсем скоро!).

ВАЖНО! Это пять: столько раз актриса, сценарист и шоураннер Паулина Андреева становилась героиней обложек Собака.ru (шок!).

На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
Максим Чуркин

На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN

После трехлетнего перерыва в кинокарьере и развода в фильмографии Андреевой наконец новая важная строчка — в конце 2025-го выходит сериал «Мамин сын» (в главной роли снова краш — Евгений Цыганов), где Паулина не только сыграла, но и стала шоураннером проекта, то есть одновременно и сценаристом, и продюсером. Что ж, эта мультизадачность очень в духе петербургского провенанса Паулины: прямо сейчас шоураннер Андреева учится на философском факультете МГУ — ведь если можно копнуть, надо копнуть!

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
Максим Чуркин

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE

На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN
Максим Чуркин

На Паулине: кольца, серьги и колье POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN

На Паулине: серьги и кольцо POSIÉ, платье VIVA VOX, ремень BENGEROUS, обувь VIC MATIE (No One)
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и кольцо POSIÉ, платье VIVA VOX, ремень BENGEROUS, обувь VIC MATIE (No One)

На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH
Максим Чуркин

На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
Максим Чуркин

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
Максим Чуркин

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN

На Паулине: колье, кольца и серьги POSIÉ, лонгслив VIKA GAZINSKAYA, юбка 1811 EIGHTEEN ONE ONE, обувь FABI (No One)
Максим Чуркин

На Паулине: колье, кольца и серьги POSIÉ, лонгслив VIKA GAZINSKAYA, юбка 1811 EIGHTEEN ONE ONE, обувь FABI (No One)

На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH, обувь PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)
Максим Чуркин

На Паулине: кольца и серьги POSIÉ, платье KALMANOVICH, обувь PRINCIPE DI BOLOGNA (No One)

На Паулине: кольцо «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, кольцо и серьги POSIÉ, кейп RUBAN, шорты DOLCE
Максим Чуркин

На Паулине: кольцо «Живая вода» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, кольцо и серьги POSIÉ, кейп RUBAN, шорты DOLCE & GABBANA (ДЛТ), обувь VIC MATIE (No One)

На Паулине: колье, кольца и серьги POSIÉ, лонгслив VIKA GAZINSKAYA
Максим Чуркин

На Паулине: колье, кольца и серьги POSIÉ, лонгслив VIKA GAZINSKAYA

На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN
Максим Чуркин

На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN

На Паулине: серьги и колье POSIÉ, платье VIVA VOX, обувь SAINT LAURENT (ЦУМ)
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и колье POSIÉ, платье VIVA VOX, обувь SAINT LAURENT (ЦУМ)

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
Максим Чуркин

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ) Полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)

Полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024)

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
Максим Чуркин

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE, обувь RUBAN

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)

На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN Скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл
Максим Чуркин

На Паулине: колье, серьги и кольца POSIÉ, топ SAY NO MORE, брюки ALAIA (ЦУМ), обувь RUBAN

Скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл, сварка, 2025)

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)
Максим Чуркин

На Паулине: серьги и кольца POSIÉ, корсет и шляпа ATELIER BISER, брюки AUTENTIMENTS, обувь PARIS TEXAS (ДЛТ)

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE
Максим Чуркин

На Паулине: кольца «Маковая росинка» из коллекции высокого ювелирного искусства «Волшебные сказки» POSIÉ, серьги POSIÉ, платье и чулки SAY NO MORE

Креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, готовясь к пятому по счету интервью с Паулиной, обложилась Сартром и Бодрийяром, выписала парадоксы Кэрролла по следам свежей премьеры мюзикла «Алиса в Стране чудес» (Паулина, конечно, Герцогиня — с ее фирменным «Во всем есть своя мораль — нужно только уметь ее найти»!). Но как всегда, все, к счастью, пошло не по плану, а по движениям души — вместо симулякров и симуляции Паулина рассказала про путь героя, то есть о себе: собственные трансформации, инициации и открытое сердце. Ну, наша!

Паулина Андреева

О личных проводниках в профессию (как Чеширский Кот или Гусеница!)

У меня была целая футбольная команда проводников. Когда я слышу, что кто-то говорит, что всего добился сам, мне это странно. Столько потрясающих людей протягивали мне свое знание, и была только задача суметь взять. Это мои мастера Роман Ефимович Козак и Дмитрий Брусникин из Школы-студии МХАТ, которые, к сожалению, очень рано ушли из жизни. Алла Сигалова — мой преподаватель и хореограф, дала мне главную роль в своем танцевальном спектакле «Жизель, или Обманутые невесты» в учебном театре, после которой Олег Павлович Табаков принял меня в театр. Мой первый режиссер уже на службе в театре — Кирилл Серебренников. Дуня Смирнова, к которой я пришла с запросом проверить меня на профпригодность перед поступлением на сценарный. 

Мне интересно обмениваться, делиться, испытывать живое внимание к себе и чувствовать такое же к собеседнику. Эрудированные люди встречаются часто, парадоксально мыслящие — реже, а вот те, кто с собой в контакте и не проецируют тревожное или агрессивное, совсем краснокнижные. Я за таких держусь.

Полное интервью Паулины Андреевой читайте в ноябрьском номере и на сайте Собака.ru!

Паулина Андреева: «Сейчас главным навыком стало умение жить в состоянии неопределенности»

Главный редактор: Яна Милорадовская

Креативный директор и текст: Ксения Гощицкая

Фото: Максим Чуркин

Стиль: Эльмира Тулебаева

Ассистент стилиста: Кристина Логунова

Визаж: Алена Моисеева

Волосы: Роман Коверга

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Постановщик: Татьяна Катранина

Ассистенты: Дарья Цыганова, Дарья Егудина, Максим Карпов

Свет: Сергей Соломатин, Сергей Бузин

Агент фотографа: Илья Харламов

Ретушер: Софья Якимова

Работы предоставлены галереей fābula. Работы художников: скульптура Вильгения Мельникова «Сухой фонтан» (дутый металл, сварка, 2025); полотно Анастасии Антиповой «Подойти нету сил, а в стороне не хочу!» (плащевая ткань, акрил, 2024).

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Паулина Андреева

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: