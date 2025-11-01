Главный камбэк киносезона — актриса и сценарист Паулина Андреева занята сразу в пяти проектах: снимается в родном Петербурге со всеобщими крашами Юрой Борисовым, Иваном Янковским, Данилой Козловским, снова поет (после той самой «Оттепели»!) в новом фильме-мюзикле «Алиса в Стране чудес». А еще дебютирует как шоураннер — одновременно и продюсер, и сценарист драмеди-сериала с Евгением Цыгановым «Мамин сын» (премьера совсем скоро!).

ВАЖНО! Это пять: столько раз актриса, сценарист и шоураннер Паулина Андреева становилась героиней обложек Собака.ru (шок!).