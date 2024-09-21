18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Хайлаты новой кутюрной коллекции Atelier Biser: перья, драпировки и боди-коконы

Разглядываем лукбук весенне-летней коллекции от кутюрных виртуозов Atelier Biser (главный феномен петербургской моды прямо сейчас)!

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Петербургская кутюрье-феномен Ксения Подвальная обратилась к фэшн-кодам сценического костюма — отсюда гротескные кринолины, сложносочиненные боди-коконы, градиентные платья в драпировках и пушистые шляпы-мантии, которые примерили супермодели Анна Селезнева и Женя Катава (легенды 2010-х!). Как и в предыдущие сезоны, над съемкой Atelier Biser работали виртуоз стайлинг-трюков Катя Табакова и фотограф-феномен Абдулла Артуев.

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

«Мы позволили себе пофантазировать на тему сложных конструкций и избыточного декора. Естественно, это одежда для очень особых случаев, но нам очень понравилось не ограничивать себя рамками носибельности и умеренности», — расссказала нам Ксения Подвальная.

Знакомьтесь, Ксения Подвальная! Она создала бренд Atelier Biser, и теперь ее клиенты — Бейонсе, Рита Ора и Джей Ло

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Мечтаем увидеть петербургский кутюр на голливудских селебрити A-листа уже во время грядущего awards-season (в клиентках бренда — Бейонсе, Джей Ло, Кристина Агилера и Сьюки Уотерхаус!), а тем временем Atelier Biser планирует запуск ready-to-wear линейки.

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Женя Катава для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Женя Катава для Atelier Biser

Анна Селезнева для Atelier Biser
Абдулла Артуев

Анна Селезнева для Atelier Biser

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Ксения Подвальная

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: