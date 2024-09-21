Разглядываем лукбук весенне-летней коллекции от кутюрных виртуозов Atelier Biser (главный феномен петербургской моды прямо сейчас)!
Анна Селезнева для Atelier Biser
Женя Катава для Atelier Biser
Анна Селезнева для Atelier Biser
Анна Селезнева для Atelier Biser
Женя Катава для Atelier Biser
Анна Селезнева для Atelier Biser
Женя Катава для Atelier Biser
Анна Селезнева для Atelier Biser
Анна Селезнева для Atelier Biser
Женя Катава для Atelier Biser
Анна Селезнева для Atelier Biser
Женя Катава для Atelier Biser
Петербургская кутюрье-феномен Ксения Подвальная обратилась к фэшн-кодам сценического костюма — отсюда гротескные кринолины, сложносочиненные боди-коконы, градиентные платья в драпировках и пушистые шляпы-мантии, которые примерили супермодели Анна Селезнева и Женя Катава (легенды 2010-х!). Как и в предыдущие сезоны, над съемкой Atelier Biser работали виртуоз стайлинг-трюков Катя Табакова и фотограф-феномен Абдулла Артуев.
«Мы позволили себе пофантазировать на тему сложных конструкций и избыточного декора. Естественно, это одежда для очень особых случаев, но нам очень понравилось не ограничивать себя рамками носибельности и умеренности», — расссказала нам Ксения Подвальная.
Мечтаем увидеть петербургский кутюр на голливудских селебрити A-листа уже во время грядущего awards-season (в клиентках бренда — Бейонсе, Джей Ло, Кристина Агилера и Сьюки Уотерхаус!), а тем временем Atelier Biser планирует запуск ready-to-wear линейки.
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