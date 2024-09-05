Кто есть кто: лучшие стилисты Новой школы!

Стилисты с Госуслуг — аут, стилисты Новой школы — ин!

После сенсационного справочника по главным стилистам страны, вышедшего в сентябрьском номере 2023-го, модный отдел Собака.ru не собирался (да попросту и не мог!) останавливаться. День и ночь фиксировал главные стайлинг-трюки, которые за прошедшие 12 месяцев раздали главные специалисты индустрии, и вот, пожалуйста, вывел свежайший хит-гид «Новая школа», куда демонстративно включил почти исключительно зум-поколение стайлинга (выпуск 2023/2024 года!).

Ведем учет с опорой на классификацию, предложенную фэшн-исследователем К. А. Собчак: собрали главные молодые дарования Новой школы. Они — вечный (мощность — 35 стилистических сил!) двигатель индустрии: раздают лютый авангард, переодевают народных блогеров в глобальных модных див (Ким и Бьянка, подвиньтесь!) и доводят до совершенства визуал брендов (от массмаркет-гигантов и мультибрендовых платформ до крохотных новорожденных марок). Фиксируем и наглядно показываем, как Новая школа захватила фэшн-инициативу и меняет всё, что вы скроллите, репостите и носите прямо сейчас.