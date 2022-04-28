«Собака.ru» объявляет победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2022

Конкурс «Новые имена в моде» от «Собака.ru» прошел в этом году в юбилейный пятнадцатый раз. В связи со сложившейся в мире ситуацией, его формат немного изменился, но суть осталась — определить лучших молодых дизайнеров России. И мы это сделали!
Напомним, что в этом году «Собака.ru» отказалась от читательского голосования и проведения финального показа.
Тем не менее, традиционно наш экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской определил 10 финалистов — победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2022. Знакомьтесь, любите и жалуйте.
Knitlubov
Коллекция Ambient
Камерная марка вязаной одежды — история семейная. Ее основали в Петербурге в декабре 2020 года мама и дочь. За концепт и дизайн отвечает дочь — художница Alena Petite, а ее мама Любовь — за вязание. Почти все их вещи создаются из хлопковых нитей, произведенных в Петербурге.
Черно-белая коллекция вязаной одежды Ambient создана по мотивам абстрактной графики и деконструктивизма. В нее вошли свитера, открытые вечерние платья, легинсы, минималистичные лифы, а также знаковая для марки вещь — топы waves. Коллекция Ambient — это (де-)конструктор, в котором некоторые части упрощены или сломаны, а все элементы совместимы между собой и могут быть надеты одновременно.
Helena Tadesse
SS22
Дизайнер Helena Tadesse в своей работе переосмыслила power dressing и офисный дресс-код в эпоху бесконечных зумов. При создании коллекции она работала с винтажной классикой, применяя к ней такой метод, как апсайкл. Получилось сексуально.
Здесь объединились деконструкция в крое, элементы спортивной одежды аdidas и остатки советских ситцев на внутренней отделке. Главная вещь — пиджаки с вырезами и отделкой из тканей из магазина при фабрике «Шуйских ситцев» (одно из крупнейших в России текстильных предприятий поддерживало дизайнера). Наивные бабушкины ситцы в строгой лаконичной форме обретают новый смысл: были беззащитными и бесформенными — стали сильными и четкими, были антисексуальными — стали провокационными.
Саша Гапанович
«Слияние»
Отсутствие границ между арт-объектами, высокой модой и повседневной одеждой — основа философии эклектичной марки с Крайнего Севера Sasha Gapanovich. А коллекция «Слияние» — это признание любви дизайнера к уникальности и аутентичности северной природы, красотам сурового, холодного моря и культурному наследию предков. Цвета и формы вдохновлены красками и фактурой севера, особенностями природы: сильными ветрами, живописными сопками, бескрайними просторами тундры, холодными и острыми скалами, водопадами, заливами и гротами. Все это находится в одном из самых сказочных мест на Кольском полуострове по версии дизайнера Саши Гапанович — Териберки.
Татьяна Котова
Sirena
Кто проживает на дне океана? О подводном мире и его обитателях расскажет коллекция Татьяны Котовой. В образах Sirena дизайнер стремилась показать фактуру и формы кораллов, ракушек, рыб, передать глубину, таинственность, спокойствие и в то же время буйство водной стихии. Ее непостоянство отражено в крое — конструкции некоторых платьев Таня создавала прямо на манекене из куска материала. Благодаря этому вещи могут либо трансформироваться, либо превращаться в другие изделия.
Вероника Зелененко
Renaissance
Вся коллекция Renaissance выполнена из ткани для создания мебели. Вот так из неочевидного материала дизайнер Вероника Зелененко сотворила одежду с отсылкой ко времени роскошного и монументального стиля.
Сама Вероника говорит: «Меня привлекает в дизайне то, что из ничего можно сделать что-то весьма ценное. Коллекция также отражает мою любовь к моде прошлых столетий, но в отличие от нее, она не сковывает и не диктует правила. Свобода в крое, отделке, фурнитуре все подбиралось в соответствии с историческим стилем, но также добавлялись современные элементы, формы и детали. В создании одежды мне очень нравится составлять комбинации различных фактур, форм, материалов, принтов, декора и стилей. Исторический костюм — это основы культурного наследия и самый настоящий кладезь для вдохновения и творчества».
Manicure Vampire
UNDERGROUND CHARACTERS
Молодые фэшн-приколисты, швейные панки, апсайкл-маргиналы Ксения Черемнова и Дмитрий Вишнеев, составляющие проект Manicure Vampire, уже известны тем, кто фанатеет от кастома, как мы. Ребята живут в Петербурге, создают одежду с 2019 года и олицетворяют микс субкультур, инфантильности, мистики и проблем современной молодежи.
Коллекция UNDERGROUND — трагикомедия, посвященная клубной культуре. Все образы в коллекции — это персонажи — посетители клуба GEXXX во вселенной Manicure Vampire. Их не встретишь в обычной жизни. Они красивые, яркие и смешные, но в то же время травмированные и брошенные. Настроение коллекции идеально отражено в ее лозунге: «Если у тебя горб, брось на него блесток и иди танцевать!».
Полина Соколова
«Старый дом»
Полина Соколова посвятила свою коллекцию царской России, объединив в ней настроение детского новогоднего утренника и мистику русских сказок. Вдохновлялась дизайнер иллюстрациями художника Ивана Билибина («Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке») и детскими впечатлениями — играми в старом, нежилом доме в деревне. «Старый дом» говорит о трепетном отношении к прошлому, иллюзорном будущем и при этом напоминает, что нужно жить, как говорится, в моменте.
Эффект состаренности и винтажности создается благодаря искусно подобранным материалам. В работе над коллекцией Полина Соколова использовала ткани, которые напоминают текстиль старого дома — обивку дивана, скатерть, матрас или перину, обшитую входную дверь.
Svoya
Fearphobia
Оказывается, страх может вдохновить и стать главной темой коллекции. «Мы живем в эпоху, когда страх стал неотъемлемой частью нашей жизни — мы боимся социальных сетей и плохих новостей, боимся глютена, боимся теории мирового заговора, боимся пропустить вечеринку и закрытых границ — поводы для тревожности есть абсолютно у каждого. И с каждым днем это чувство лишь крепнет», — говорит дизайнер и создательница марки Svoya Тоня. И с этим не поспоришь.
Сами образы отсылают к нарядам антигероев из хорроров «Хэллоуин», «Пятница 13-е» и почти карнавальными костюмами в духе «Шоу Ужасов Рокки Хоррора» Джима Шармена: агендерность, сетчатые водолазки, куртка Френка, золотые шорты. И все это с присущей Svoya иронией.
Dear Passenger N.
Carl Fabergé
В 1885 году ювелир императорского двора Карл Фаберже создал драгоценное яйцо — пасхальный подарок императора Александра III Марии Федоровне. Дизайнер и основательница петербургской марки Dear Passenger N. Екатерина Кибовская вдохновилась этой историей и сделала коллекцию Carl Fabergé, посвященную русской аристократии и легендарному ювелиру. Она отсылает к костюмам императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны и жилетам самого Карла Фаберже. Нетрудно догадаться, что марка Dear Passenger N. родом из Петербурга. Где, как не здесь, умеют говорить на языке моды и визуала о мировых достояниях истории.
Любопытный факт: автор снимков коллекции Carl Fabergé — победительница конкурса «Новые имена в моде» — 2021 и создательница бренда Coeur 1989 Мария Татарникова!
Настя Соломеина
«Русская Гальяно»
Фантазийные и очень киношно-театральные корсеты из архивных тканей Westwood создает художница по костюмам Настя Соломеина. Она перепридумывает исторические наряды с уважением и вниманием к прошлым эпохам, используя текстильные находки. Коллекция «Русская Гальяно» экспериментальная, но некоторые корсеты из нее уже нашли реальных владельцев. О своих работах Настя говорит так: «Мои вещи жизненны и дальновидны. Дальновидны тем, что они говорят на вечные темы на языке архивных тканей, настоящая и уникальная красота которых тоже, в свою очередь, вечна».
Несмотря на то, что в этом году мы отказались от читательского голосования, к десяти победителям, присоединился еще один дизайнер. Специальный приз конкурса получит Анна Лагойская.
Анна Лагойская
WANNA A
WANNA A — это капсула из пяти базовых вещей: рубашки с накладными карманами, шорт и брюк с защипами, а также двух оверсайз футболок с удлиненным рукавом. Все в черно-белой цветовой гамме. Но мы не спешим записывать WANNA A в бескомпромиссных аскетов и минималистов! Вещи украшают вполне провокационные вышивка — стрекозы, занимающиеся сексом, и принты в виде бабочек на банане, перчинки и современной Царевны-лягушки. Кроме того, в каждую вещь вшит манифест о красоте всех женщин. Еще один бонус — ткань, а именно премиальный швейцарский хлопок.
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