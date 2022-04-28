«Собака.ru» объявляет победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2022

Напомним, что в этом году «Собака.ru» отказалась от читательского голосования и проведения финального показа.

Тем не менее, традиционно наш экспертный совет во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской определил 10 финалистов — победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2022. Знакомьтесь, любите и жалуйте.