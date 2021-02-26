Знакомьтесь, молодой петербургский бренд Svoya, который одевает драг-квин и делает футболки «Аквадискотека»

Как появился бренд Svoya?

Тоня: С того, что мы просто хотели делать классные комбинации — качественные и не супер дорогие, которые можно носить каждый день.

Вадим: Да, у нас появился инсайт, что платье-комбинация — это униформа, поэтому первый дроп у нас был построен только вокруг него. Он состоял всего из пяти моделей из шелка.

Тоня: Еще хотелось, чтобы вещи были доступными, чтобы их могли позволить себе молодые девчонки, поэтому мы изощрялись как могли, дабы снизить стоимость — закупали стоковые материалы. Покупали и покупаем их в маленьких магазинчиках итальянских тканей, которые продают обрезы в полтора-три метра. Это и стоит дешевле, и чуть более ответственный подход.

Вадим: Запустили мы все буквально перед нашей свадьбой — за две недели до. Одновременного готовились к свадьбе, работали на своих основных работах, отшивали дроп, делали съемку. Времечко было сложное. В ноябре 2020 года мы переехали в Петербург — очень устали от Москвы.

Тоня: Мне кажется, что как только мы переехали, в бренде начался какой-то движ.

Вадим: Да, атмосфера Петербурга более творческая, опять же наш любимый фотограф здесь живет. Раньше мы ждали его приезда в Москву, а сейчас созваниваемся, находим время и делаем классную съемку. И люди, кстати, здесь более открыты к творческим коллаборациям. А если говорить о распределении ролей в нашей паре, то дизайнер — Тоня.

Тоня: А Вадик — генератор классных идей.