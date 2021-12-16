Платье императрицы Александры Федоровны и жилет Карла Фаберже: марка Dear Passenger N. создала коллекцию, вдохновленную императорским двором

В 1885 году ювелир императорского двора Карл Фаберже создал драгоценное яйцо — пасхальный подарок императора Александра III Марии Федоровне. Дизайнер и основательница петербургской марки Dear Passenger N. Екатерина Кибовская вдохновилась этой историей и сделала коллекцию Carl Fabergé, посвященную русской аристократии и легендарному ювелиру. Она отсылает к костюмам императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны и жилетам самого Карла Фаберже. Об истории каждой вещи Екатерина рассказала нам.
О платье «Мария Федоровна»
Платье создано вручную из плотного натурального немецкого хлопка. Оно украшено манжетами и воротником-стойкой — их плиссированная форма напоминает детали нарядов самой Марии Федоровны. Манжеты съемные, крепятся к рукавам на потайные пуговицы. Такая мобильность позволяет менять настроение образа по ситуации: без манжетов платье становится более повседневным, а с застегнутыми манжетами или же вальяжно подвешенными на рукавах оно обретает торжественность.
Воротник-стойка сконструирован так, чтобы подчеркивать лицо. Он закрывает шею сзади, затем плавно сходит на нет. На спинке воротника — «билет» со стилизованным изображением имперской короны. Графика вдохновлена акварелями Фаберже — его эскизам к будущим произведениям ювелирного искусства.
О платье «Александра Федоровна»
Это платье из струящейся вискозы посвящено последней российской императрице. Длинное, немного расширяющееся к низу, оно дополнено рельефными деталями на бедрах. Для этого платья мы выбрали два сложных цвета: глубокий черный и французский серый с едва уловимым серо-сизым оттенком. В движении ткань переливается и мерцает.
Рукава платья со складками отсылают к нарядам Александры Федоровны. Объемные у плеча и зауженные книзу, они имеют разрез в районе большого пальца, благодаря которому кисть выглядит элегантно и женственно. Воротник-стойка так же, как и у платья «Мария Федоровна», украшен «билетом» со стилизованным изображением имперской короны.
О платье и жилете «Карл Фаберже»
Дизайн платья представляет собой своеобразную версию рубахи: широкий силуэт, специально сконструированный воротник, небольшая планка с пуговицами на спинке, высокие манжеты. Сам великий ювелир часто появляется на портретах и фотографиях в рубашке, жилетке, пиджаке и в шляпе с широкими полями. На левом манжете платья — «билет» со стилизованным портретом Карла Фаберже. Эта вещь создана из плотного натурального немецкого хлопка
Асимметричный жилет из итальянского вельвета напоминает о любви великого ювелира к разнообразным вариантам этой вещи. На портретах Фаберже зачастую изображен в костюмах тройках, которые наряду с широкополыми шляпами стали частью его стиля.
Диагонали асимметрии жилета вторят направлению вельвета и идут по вороту, меняют направления в районе груди и продолжаются по талии — так вещь подчеркивает фигуру. Фирменный рваный край украшает эти диагонали, растушевывая жесткость геометрии. Спинка жилета украшена фирменным «билетом» со стилизованным портретом Карла Фаберже.
О свитшоте «Яйцо Фаберже»
Та самая вещь из коллекции, которая напрямую связана с подарком Александра III. Это подтверждает стилизованное изображение яйца «Ландыши» на спине свитшота. Рисунок выдержан в стиле модерн. Покрытое полупрозрачной розовой эмалью по гильошированному фону, яйцо находится на золотой подставке с четырьмя утонченными ножками. Если рукава свитшота перекликаются с этими изящными S-образными ножками, то его форма отсылает к образу драгоценного яйца. А то, как вельвет раскрывает глубину своего цвета при разном освещении, напоминает о чудесной эмали — скорлупе яйца.
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