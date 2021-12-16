Платье императрицы Александры Федоровны и жилет Карла Фаберже: марка Dear Passenger N. создала коллекцию, вдохновленную императорским двором

Платье создано вручную из плотного натурального немецкого хлопка. Оно украшено манжетами и воротником-стойкой — их плиссированная форма напоминает детали нарядов самой Марии Федоровны. Манжеты съемные, крепятся к рукавам на потайные пуговицы. Такая мобильность позволяет менять настроение образа по ситуации: без манжетов платье становится более повседневным, а с застегнутыми манжетами или же вальяжно подвешенными на рукавах оно обретает торжественность.

Воротник-стойка сконструирован так, чтобы подчеркивать лицо. Он закрывает шею сзади, затем плавно сходит на нет. На спинке воротника — «билет» со стилизованным изображением имперской короны. Графика вдохновлена акварелями Фаберже — его эскизам к будущим произведениям ювелирного искусства.