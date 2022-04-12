Объявляем экспертный совет конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2022

Вместе с членами экспертного совета мы подведем итоги конкурса 28 апреля. Именно в этот день на сайте «Собака.ru» появятся имена финалистов этого года. Далее — мы расскажем о призах, среди которых, конечно, будет информационная поддержка от нас.

Еще раз уточним, что в этом году финального показа победителей не будет. Всю информация о финалистах и их коллекциях мы опубликуем на сайте и в майском номере журнала «Собака.ru».