Объявляем экспертный совет конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» — 2022

«Собака.ru» в этом году проводит свой знаковый конкурс «Новые имена в моде» в юбилейный пятнадцатый раз. Напоминаем, что правила в этом году изменились. В этом году мы отказались от зрительского голосования, финалистов конкурса определят только члены жюри. И пришло время узнать, кто вошел в состав экспертного совета 2022 года.
Победителей среди молодых локальных марок традиционно будут выбирать профессионалы индустрии, формирующие, развивающие и влияющие на моду в России сегодня. Вот, кто назовет имена лучших в номинациях «Одежда» и «Аксессуары».
Яна Милорадовская
Главный редактор и креативный директор бренда «Собака.ru»
Ксения Гощицкая
Директор отдела моды и искусства «Собака.ru»
Покрас Лампас
Художник, основатель направления «каллиграфутуризм»
Александр Рогов
Дизайнер бренда ROGOV, стилист, телеведущий
Хатуля Авсаджанашвили
Совладелица бутиков Babochka
Рома Уваров
Дизайнер, создатель бренда ROMA UVAROV DESIGN, победитель конкурса «Новые имена в моде»
Юлдус Бахтиозина
Арт- и фэшн-фотограф, художница, режиссер
Леонид Алексеев
Дизайнер и создатель бренда House of Leo, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ
Татьяна Полякова
Эксперт по этикету и межнациональным коммуникациям, гуру дресс-кода
Андрей Артемов
Дизайнер, основатель бренда WOS
Мария Белик
Дизайнер, создательница бренда Belik
Гоша Карцев
Стилист, фэшн-блогер
Ксения Чилингарова
Cоздательница бренда Arctic explorer, издатель журнала Badlon
Андрей Кравцов
Основатель бренда SHU
Денис Шевченко
Основатель бренда Gate 31
Мария Червоткина
Фэшн-блогер
Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко
Создатели марок Vatnique, Liberte! Egalite! Sexualite! и «Пти Пюрс»
Эльмира Тулебаева
Стилист «Собака.ru»
Данил Ярощук
Фэшн-фотограф
Саша Амато
Фэшн-журналист, админ телеграм-канала Golden Chihuahua
Вместе с членами экспертного совета мы подведем итоги конкурса 28 апреля. Именно в этот день на сайте «Собака.ru» появятся имена финалистов этого года. Далее — мы расскажем о призах, среди которых, конечно, будет информационная поддержка от нас.
Еще раз уточним, что в этом году финального показа победителей не будет. Всю информация о финалистах и их коллекциях мы опубликуем на сайте и в майском номере журнала «Собака.ru».
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