Модели агентства Oldushka Валентина Ясень, Сергей Арктика и Иван Петков снялись для Gentle Monster

Три модели петербургского агентства Oldushka — Валентина Ясень, Сергей Арктика и Иван Петков — снялись для бренда оптики Gentle Monster. На кадрах из новой рекламной кампании марки они позируют в солнцезащитных очках из коллекции Nano. В кампанию входит еще и художественный фильм «Круг жизни», созданный Gentle Monster в сотрудничестве с российской арт-группой AES+F, участники которой также выступили авторами съемки с петербургскими моделями.