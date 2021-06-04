Варвара Шмыкова объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Кино»

«Собака.ru» записала видеообращение: актриса Варвара Шмыкова объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.
Тихон Жизневский
Актер
Петербург, у тебя появился новый супергерой! Тихон Жизневский, звезда «молодой гвардии» Александринского театра, сыграл главную роль в первом (визуально безупречном!) российском кинокомиксе «Майор Гром: Чумной доктор»: бандитский Петербург — всё.
Федор Федотов
Актер
Актер ТЮЗа и хоккеист сыграл в исторической драме «Серебряные коньки» романтического доставщика пирогов (Федор рассекает по рекам и каналам в декорациях имперского петербурга) — и стал крашем всей россии и не только: фильм вышел на netflix originals.
Надежда Васильева-Балабанова
Художник по костюмам и куратор
Тонны бисера и километры золотой нити, 3D-принты и кутюрные вышивки: две самые громкие кинопремьеры года — эпический долгострой Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и сказку-блокбастер «Конек-Горбунок» с Царь-девицей Паулиной Андреевой — одела художник по костюмам Надежда Васильева, автор легендарного образа Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат-2»
Юлдус Бахтиозина
Фэшн-фотограф и режиссер
Художница ворвалась в кино — ее дебют, сказка «Дочь рыбака» с музыкой Shortparis, хореографией Владимира Варнавы и видами Канонерки, прославляет царевность в каждой женщине и едет на «Берлинале».
Полина Гухман
Актриса
Полина к 15 годам ушла из Академии танца Эйфмана, вписала в свою фильмографию роль в лучшем дебюте «Кинотавра»2020 — «Маша» (взрослая Маша — Аня Чиповская!) и прямо сейчас играет дочь Бондарчука и Хаматовой в драме «Подвиг».
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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