Варвара Шмыкова объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Кино»

Федор Федотов

Актер

Актер ТЮЗа и хоккеист сыграл в исторической драме «Серебряные коньки» романтического доставщика пирогов (Федор рассекает по рекам и каналам в декорациях имперского петербурга) — и стал крашем всей россии и не только: фильм вышел на netflix originals.