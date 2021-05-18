Катя Иванчикова, Валентина Ясень, Рома Уваров и еще 7 звезд в съемке финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021»

«Новые имена в моде» — ежегодный конкурс редакции «Собака.ru» — поддерживает и всерьез меняет жизнь молодых дизайнеров Петербурга, Москвы и всей России. Этой весной, после того как финалисты были определены экспертным советом и онлайн-голосованием на fashion.sobaka.ru, мы устроили грандиозный показ в Академии Штиглица. По традиции («Новым именам в моде» 15 лет!) шоу каждого бренда открывали специальные гости — талантливые люди и инфлюенсеры: певица и композитор Августин, топ-модель и младший админ телеграм-канала Golden Chihuahua Лиза Серпова, дизайнер и член экспертного совета конкурса «Новые имена в моде-2021» Рома Уваров, фотографы Лиза и Иван Трояновские, блогер Глеб Мокс, ютьюб-дива Виктория Портфолио, топ-модель и звезда агентства Oldushka Валентина Ясень, куратор Русского музея Евгения Сероусова, певица, солистка группы IOWA Катя Иванчикова и ее мама, новая звезда моделинга Нина Иванчикова, куратор и создательница проекта Art.Nunc Лиза Климко.