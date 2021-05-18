Катя Иванчикова, Валентина Ясень, Рома Уваров и еще 7 звезд в съемке финалистов конкурса «Новые имена в моде-2021»

«Новые имена в моде» — ежегодный конкурс редакции «Собака.ru» — поддерживает и всерьез меняет жизнь молодых дизайнеров Петербурга, Москвы и всей России. Этой весной, после того как финалисты были определены экспертным советом и онлайн-голосованием на fashion.sobaka.ru, мы устроили грандиозный показ в Академии Штиглица. По традиции («Новым именам в моде» 15 лет!) шоу каждого бренда открывали специальные гости — талантливые люди и инфлюенсеры: певица и композитор Августин, топ-модель и младший админ телеграм-канала Golden Chihuahua Лиза Серпова, дизайнер и член экспертного совета конкурса «Новые имена в моде-2021» Рома Уваров, фотографы Лиза и Иван Трояновские, блогер Глеб Мокс, ютьюб-дива Виктория Портфолио, топ-модель и звезда агентства Oldushka Валентина Ясень, куратор Русского музея Евгения Сероусова, певица, солистка группы IOWA Катя Иванчикова и ее мама, новая звезда моделинга Нина Иванчикова, куратор и создательница проекта Art.Nunc Лиза Климко.
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Сандали 11 Boris Bijaan (ДЛТ)
Дизайнер Надежда Абзаева из Улан-Удэ работает с сохранением культурного кода Бурятии и адаптирует традиционные силуэты под современность. В коллекции «Ветер дует», например, цитируется форма рога изобилия, которую Надежда собирает из отрезков ткани, превращая в модуль для экспериментов. Традиции дизайнер исследует и в других своих проектах: Надежда — куратор, искусствовед, а незадолго до финала конкурса «Новые имена в моде» она открыла в Улан-Удэ первый центр современного искусства «Залуу». Меньшего от выпускницы летней школы Оскара Кокошки и ученицы школы Родченко мы и не ожидали!
Создательница марки Et Moi («И я»!) Алена Шичкина выпустила коллекцию «Эротизация униформы в образе женщины XX–XXI века» после окончания московской Школы дизайна НИУ ВШЭ, где училась у одного из наших любимых петербургских дизайнеров Леонида Алексеева. Как и ее учитель, Алена неравнодушна к исследованию униформы, в данном случае — феномену ее эротизации. Исследуя его, Шичкина акцентирует свое внимание на естественном образе женщины.
По словам Арины Штольц, дизайнера из Петербурга, ее вдохновляют рейвы, ряженые, детское творчество и юмор (все как мы любим!). С фирменным юмором дизайнер подошла и к созданию коллекции Mutabor — она получилась по-хорошему инфантильной (за это отвечали аксессуары, собранные из детских бусин, пайеток, бисера, остатков материалов) и духоподъемной (а это то, что точно необходимо каждому петербуржцу!). Наш фаворит — кислотная шуба-чебурашка.
Наши выводы после подведения итогов конкурса «Новые имена в моде – 2021» — молодые модельеры призывают фэшн-индустрию быть более социально ответственной. Петербургский дизайнер Анна Гоппова решила своей работой привлечь внимание как профессионального сообщества, так и социума к проблеме интеграции молодых людей с расстройствами аутистического спектра в современное общество. Объемные элементы, балаклавы и тактильные детали отлично рифмуются с названием коллекции «Особенные люди».
Создательницы петербургского бренда `Rishi Маргарита Резникова и Юлия Кисельер занимаются апсайклингом и стремятся сделать модную индустрию более экологичной. Дизайнеры работают с бывшими в употреблении денимом, хлопком и текстильными остатками производств одежды и школ шитья. Из них они создают новые полотна, используя технику пэчворк, которые и становятся основой для вещей марки. Трендсеттерство у Маргариты и Юлии явно в крови — они предвосхитили мировой тренд на пэчворк.
В названии дебютной для дизайнера Дарьи Славинской коллекции «12695341» скрыто количество секунд: от начала ее создания до самого запуска. Все вещи выполнены из абсолютно разных материалов: в ход шли сетка, пачки от сигарет, обрезы тканей, которые помогли рассказать историю о том, что не нужно бояться начинать что-то новое. Что сказать, Дарья оказалась права!
Валентина Ясень x No Man
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Очки Tom Ford (ДЛТ)
Работа над коллекцией No Man стала для Ольги Баска процессом познания себя. Это личная история дизайнера об одинокой женщине, вдохновленная работами наших современниц: фотографа Полли Борланд, художниц Евы Гессе и Сары Лукас. Также Ольга исследовала тему телесности, на что намекают такие элементы коллекции, как колготки, бра, нижнее белье.
Нина и Катя Иванчиковы x Валентин Щанович
Молодой петербуржец Валентин Щанович начал создавать шелковые и шифоновые платки, чтобы заработать себе на экзоскелет — с рождения у Вали диагноз ДЦП. Аксессуары он расписывает, используя турецкую технику эбру (рисование на поверхности воды и перенос изображения на основу). Сейчас Щанович работает и с обувью, так что ждем коллаборацию с российскими дизайнерами!
Мария Татарникова не только создает богемные платья, но и сама их портретирует. Ученица Ника Найта (да-да, того самого фэшн-фотографа!) училась в Лондоне, но вернулась в Петербург, чтобы делать вечерние наряды для петербурженки, которая готова блистать всегда (это мы!). Главное в платьях марки Coeur1989 — ткани, а именно итальянский шелк. Вдохновляют Марию именно материалы, тактильность и визуальность которых рождает силуэты.
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Сапоги Marsell (ДЛТ)
Студентка художественно-промышленной академии имени Штиглица Виктория Володина в своей коллекции Topographic Maps подняла сразу несколько социально-значимых тем: новую маскулинность, нарушение природного равновесия на локальном и глобальном уровнях (изучить его можно с помощью топографических карт, которыми вдохновлялась Вика). Смыслы молодой дизайнер ловко (и красиво!) упаковала в визуал, отсылающий к многослойной аппликации из бумаги. Тот случай, когда к симбиозу арт + фэшн можно смело добавить еще и сошиал.
Фото: Данил Ярощук
Худрук: Яна Милорадовская
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Евгения Сомова
Cвет: Skypoint
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