Юлия Матвиенко объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Мода и дизайн»

Денис Шевченко

Основатель бренда Gate31

Денис предугадывает тренды: шесть лет назад он стал трендсеттером в Инстаграме и одним из первых стал продавать корейский fashion. За месяц до локдауна в России он запустил собственное производство и отказался от закупки сторонних брендов. В начале мая открыл Gate31 в центре Москвы, а дальше в его планах — экспансия в городах-миллионники России и выход в Европу.