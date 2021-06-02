Юлия Матвиенко объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Мода и дизайн»

«Собака.ru» записала видеообращение: дизайнера бренда JM Studio объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Мода и дизайн».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.
Оля Гинзбург
Дизайнер модного бренда OLA OLA
Знаменита арт-подходом — печатает на ткани принты из собственных фотографий, делает показы-инсталляции и коллаборации с художницей Данини, а лукбуки снимает с локальными андеграундными фотографами. Бренд OLA OLA выбирают для выхода в свет и выступлений певица Муся Тотибадзе и художница Полина Тамми.
Мария Белик
Дизайнер бренда Belik
Дизайнер из петербургской семьи архитекторов придумала термин «посткутюр»: пройдя школу кутюрных ателье, она открыла эко-френдли бренд Belik. Платья идеального кроя и ручной сборки выгуливают на красную дорожку Юлия Снигирь и Софья
Эрнст.
Арсений Бродач
CEO петербургской студии Delo Design
Студия выпускает мебель с минималистичным авторским дизайном, но по ценам, доступным для нового поколения предпринимателей. Арсений с коллегами разрабатывал проект культурного кластера «Октава» в Туле, а в Омске реконструировал центральную улицу Ленина. Delo Design делает серийные дома и собирается заняться крупной архитектурой, одеждой и техникой.
Валентина Ясень
Топ-модель
Одна из самых востребованных моделей агенства Oldushka. Ясень стала моделью в 62 года и сейчас снимается в лукбуках и рекламах по всему миру — от Китая до Испании, вместе со Светланой Ходченковой, Эль Фаннинг и Эмбер Херд.
Денис Шевченко
Основатель бренда Gate31
Денис предугадывает тренды: шесть лет назад он стал трендсеттером в Инстаграме и одним из первых стал продавать корейский fashion. За месяц до локдауна в России он запустил собственное производство и отказался от закупки сторонних брендов. В начале мая открыл Gate31 в центре Москвы, а дальше в его планах — экспансия в городах-миллионники России и выход в Европу.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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