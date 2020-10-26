«В творчестве даю выход эмоциям»: интервью 16-летнего Вали Шановича с ДЦП, который зарабатывает на экзоскелет, расписывая платки

Диагноз ДЦП у Вали с рождения, как все это время справляется семья?

Александра: Первые пять лет, пока дети были маленькие (у Вали есть брат-близнец), было нелегко, но и не очень сложно — все специалисты приходили на дом. Потом стало труднее — возникла необходимость возить Валю на массажи, ежедневную реабилитацию и занятия, началась школа. Пришлось взять няню для сопровождения. Сложно и сейчас — Вале уже 16 лет, без сторонней помощи (брата или бабушки) его сложно поднять, пересадить. Поэтому в Петербург переехала бабушка Вали, она живет с нами.

А в создании платков помогаете сыну?

Валентин: Мама участвовала с самого начала: поддержала идею делать рисунки своими руками, осваивала со мной технику и процесс, сама поначалу подшивала платки (дома есть швейная машинка, раньше Александра увлекалась шитьем и ловко управляется с этим).

Как и что изменилось в жизни Валентина и семьи, когда о нем рассказали СМИ и Telegram-каналы?

Александра: После того, как про Валю написали, на нас обрушились десятки звонков от журналистов и сотни заказов. Теперь у Вали заказов и работы на полгода вперед. Мы не ожидали такого количества внимания к нашей семье. С одной стороны, здорово, что творчество сына вызывает такой интерес. С другой, появились неприятные моменты — такие побочные эффекты, как грубые комментарии под статьями про Валю, звонки нашим родственникам и учителям Вали, странные сообщения в инстаграме. И журналисты тоже попадаются разные, есть деликатные и тактичные, а есть бестактные. Стараемся ограждать Валю от этого, чтобы он мог спокойно продолжать жить своей жизнью: уроки, занятия, тренировки и реабилитация. Вале очень приятно внимание, пишут много добрых, искренних комментариев и слов.