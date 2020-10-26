«Собака.ru» рассказывала историю Валентина — подростка с ДЦП, расписывающего шелковые и шифоновые платки, чтобы накопить на экзоскелет. Диагноз у Вали с рождения, он не может ходить, передвигается на коляске и ежедневно посещает реабилитационные занятия для развития и поддержания физической формы. Мы поговорили с петербуржцем и его мамой — Александрой Шанович, о том, как изменилась их жизни после внимания СМИ, планирует ли Валя делать коллаборации с российскими дизайнерами, а также семейной мечте — открытии мастерской для особенных детей в Петербурге.
«В творчестве даю выход эмоциям»: интервью 16-летнего Вали Шановича с ДЦП, который зарабатывает на экзоскелет, расписывая платки
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Валентин с мамой Александрой
Диагноз ДЦП у Вали с рождения, как все это время справляется семья?
Александра: Первые пять лет, пока дети были маленькие (у Вали есть брат-близнец), было нелегко, но и не очень сложно — все специалисты приходили на дом. Потом стало труднее — возникла необходимость возить Валю на массажи, ежедневную реабилитацию и занятия, началась школа. Пришлось взять няню для сопровождения. Сложно и сейчас — Вале уже 16 лет, без сторонней помощи (брата или бабушки) его сложно поднять, пересадить. Поэтому в Петербург переехала бабушка Вали, она живет с нами.
А в создании платков помогаете сыну?
Валентин: Мама участвовала с самого начала: поддержала идею делать рисунки своими руками, осваивала со мной технику и процесс, сама поначалу подшивала платки (дома есть швейная машинка, раньше Александра увлекалась шитьем и ловко управляется с этим).
Как и что изменилось в жизни Валентина и семьи, когда о нем рассказали СМИ и Telegram-каналы?
Александра: После того, как про Валю написали, на нас обрушились десятки звонков от журналистов и сотни заказов. Теперь у Вали заказов и работы на полгода вперед. Мы не ожидали такого количества внимания к нашей семье. С одной стороны, здорово, что творчество сына вызывает такой интерес. С другой, появились неприятные моменты — такие побочные эффекты, как грубые комментарии под статьями про Валю, звонки нашим родственникам и учителям Вали, странные сообщения в инстаграме. И журналисты тоже попадаются разные, есть деликатные и тактичные, а есть бестактные. Стараемся ограждать Валю от этого, чтобы он мог спокойно продолжать жить своей жизнью: уроки, занятия, тренировки и реабилитация. Вале очень приятно внимание, пишут много добрых, искренних комментариев и слов.
Валя рисовал всегда или увлекся творчеством не так давно?
Александра: С детства, продолжил в школе, дома висят его рисунки. В этом его всегда поддерживала и школьная преподавательница по ИЗО, рассказывала ему про интересные выставки, на которые потом мы ходили: в Эрмитаж, в музей Фаберже.
Опирается ли Валя на каких-то мастеров, когда расписывает платки?
Александра: Работать в турецкой технике эбру (рисование на поверхности воды и перенос изображения на бумагу или другую основу) Валя начал только в этом году. Весной купили ему маленький набор эбру для рисования на бумаге. Он попробовал, сделал несколько картинок и получилось весьма неплохо. Когда закончилась бумага из набора, решили попробовать на чем-то более долговечном, достали ткань — получилось просто клево! Затем стали экспериментировать с размерами и так начали рисовать в большом формате.
Дальше помог инстаграм. После первых выложенных работ Вале позвонила Ульяна Храмкова, одна из основоположников техники эбру в России, и предложила свою помощь в освоении ремесла. Она прислала Валентину видеоуроки и бесплатные материалы, в том числе специальные инструменты — гребни для рисования. Валя смотрел уроки, осваивал базовые фигуры, Ульяна давала обратную связь, советовала, как исправить ошибки и усовершенствовать технику. Помогала развивать потенциал как самый чуткий и заботливый педагог. Вдохновила Валю на дальнейшее творчество, за что ей огромное спасибо!
Валентин: Мне очень нравится рисовать. В творчестве находят выход эмоции, цвета подбираю по внутренним ощущениям и это всегда что-то символизирует. У каждого платка есть своя история.
Александра: Когда поступает новый заказ «хочу платок» без конкретики, Валя изучает заказчика, его вкусы. Он открывает инстаграм и смотрит, какие цвета преобладают, в каком стиле оформлены фотографии, определяет основной оттенок в профиле, и предлагает создать платок в такой же цветовой гамме. Например, если у заказчика все фотографии на фоне природы, леса и моря — Валя предлагает зелено-голубую гамму аксессуара. Если много закатов и ярких цветов — то оттенки красного. У него свое необычное видение и восприятие мира и людей, и действительно, если смотреть на аккаунты людей как он, то всегда можно определить один или два преобладающих цвета. Дальше Валя изучает цветовой круг — чтобы цвета сочетались с друг другом. Прикидывает, какое сочетание выберет в этот раз. Каждое сочетание уникально, оно не повторяется.
Валя ищет информацию и вдохновение в разных источниках, недавно нашел турецкую книгу про искусство эбру в интернете, но она продавалась только в Турции. И вот уже она едет к нему, спасибо подписчикам в инстаграме — помогли купить и передать.
После того, как Валя соберет нужную сумму, прекратите выпускать платки? Нет ли желания создавать принты не только для аксессуаров, но и для одежды, например?
Александра: Вале нравится заниматься творчеством и рисовать в технике эбру, поэтому о прекращении пока речи не идет. Да и сумму в 4 миллиона рублей, возможно, будем собирать несколько лет. В создании узоров точно будем развиваться, может начнем создавать и другие аксессуары. Валя уже пробует делать пряжки для платков из кожи, хотя это сложнее технически.
Вы первые спросили про принты, а это ведь замечательная идея! Но пока у нас нет четкого понимания, как это реализовать. Возможно, попробуем начать с чего-то простого, вроде футболок. Может быть кто-то из российских дизайнеров обратит внимание на платки от Валентина, и мы сделаем что-то совместное.
А еще появилась заветная мечта — открыть в Петербурге мастерскую, где все особенные дети смогут заниматься творчеством, чтобы она была оборудована пандусами для колясок и комфортна внутри, чтобы творчество помогало детям реализоваться и идти к своим мечтам, как это делает Валя.
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