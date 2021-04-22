Инструкция: как выбрать идеальные джинсы и что делать, чтобы они прослужили долго?

Если ваша задача — найти идеальную пару джинсов на века, то тут без примерки не обойтись. Выбирайте только онлайн-магазины с возможностью примерки, и лучше заказывайте несколько вариантов и размеров.

Примерив джинсы, обязательно присядьте в них, походите по комнате, потанцуйте! Если кажется что ширинка немного давит на живот, или посадка натирает между ног, но это «не критично» — вы ошибаетесь. Такой незначительный дискомфорт может стать большой проблемой, когда вы проведете в джинсах целый день. И они окажутся на дальней полке шкафа.

Самая комфортная модель — ваша любимая! Мы предпочитаем среднюю или высокую посадку, свободный крой, не сковывающий движения.

Обязательно нужно обратить внимание на боковой шов — его правильное месторасположение — по центру. Шов, который гуляет по ноге, говорит о том, что джинсы сшиты криво.

Еще один обязательный технический фактор — расположение задних карманов. Вне зависимости от модели, карманы должны быть строго на уровне ягодиц (если, конечно, вы не хип-хопер из 2000-х).