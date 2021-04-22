Инструкция: как выбрать идеальные джинсы и что делать, чтобы они прослужили долго?

Давит, натирает, пережимает — мы не согласны с тем, что джинсы — самая удобная униформа. Если только идеальные, но их не так просто найти. А если уж такие оказались в гардеробе, за ними нужен правильный уход — чтобы прослужили дольше. Как выбрать классный и комфортный деним и что следует делать для сохранения его жизни и внешнего вида, нам рассказали дизайнеры петербургской марки `Rishi и победители в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» конкурса «Новые имена в моде-2021» Маргарита Резникова и Юлия Кисельер, которые занимаются апсайклингом, работают с денимом и создают из старых джинсовых вещей новые.
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`Rishi, ул. Белоостровская 22, 12 400 руб.
Если ваша задача — найти идеальную пару джинсов на века, то тут без примерки не обойтись. Выбирайте только онлайн-магазины с возможностью примерки, и лучше заказывайте несколько вариантов и размеров.
Примерив джинсы, обязательно присядьте в них, походите по комнате, потанцуйте! Если кажется что ширинка немного давит на живот, или посадка натирает между ног, но это «не критично» — вы ошибаетесь. Такой незначительный дискомфорт может стать большой проблемой, когда вы проведете в джинсах целый день. И они окажутся на дальней полке шкафа.
Самая комфортная модель — ваша любимая! Мы предпочитаем среднюю или высокую посадку, свободный крой, не сковывающий движения.
Обязательно нужно обратить внимание на боковой шов — его правильное месторасположение — по центру. Шов, который гуляет по ноге, говорит о том, что джинсы сшиты криво.
Еще один обязательный технический фактор — расположение задних карманов. Вне зависимости от модели, карманы должны быть строго на уровне ягодиц (если, конечно, вы не хип-хопер из 2000-х).
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`Rishi, ул. Белоостровская 22, 12 400 руб.
Правильной посадки не существует! Мы не диктуем правил нашим клиентам, так как придерживаемся идеи, что все фигуры индивидуальны и посадка одежды может быть совершенно разной — правила диктуешь лишь ты сам.
Джинсы не стоит стирать слишком часто, от этого они твердеют и быстрее изнашиваются. В идеале нужно стирать только локальные места, на которых вдруг появилось пятно или загрязнение. Иногда джинсы с эластаном вытягиваются в коленках, в таком случае их можно постирать чтобы вернуть им прежнюю форму. Но обязательно в щадящем режиме и при температуре не выше 30 градусов, вывернув наизнанку.
Чтобы максимально сократить количество стирок, лучше выбрать джинсы, в составе которых 98% денима и только 2% эластана. .
Чинить можно и нужно любую одежду — это основа разумного потребления. Если джинсы протерлись между ног, следует отнести их в ателье — там вам профессионально выполнят штопку ниткой в тон, которая будет совершенно незаметна. А если джинсы совсем пришли в негодность, приносите их в ‘Rishi , мы дадим им вторую жизнь, а вам — скидку на наши вещи.
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За комфорт ратуют не только наши эксперты, но и мировые тенденции. Одной из самых актуальных моделей последнего месяца стали baggy-jeans — свободные и мешковатые. Собрали несколько самых интересных вариантов в магазинах Петербурга.
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