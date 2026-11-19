Открытие клуба от команды Kontrkult (в самом сердце города!), хореографическая премьера режиссера Анны Гусевой в Доме Радио, внезапное камео Константин Богомолов в спектакле «Материнское сердце» Андрея Могучего, масштабная ретроспектива художественной династии Трауготов в МИСПе, а также редкая возможность увидеть спектакли Евгения Цыганова по пьесам Бродского и концерт Voskresenskii («на мне французский ля парфюм, конкретно Jean Paul Gaultier»!) — Собака.ru рассказывает о самых интересных событиях выходных.
ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
Юрий Стоянов
Что выходит в кино на этой неделе: сенсационный док «Увидеть все» об основательнице стартапа-обманки Theranos Элизабет Холмс (18+), байопик Сталлоне «Рокки — это я» (18+), «Бумажный тигр» с Драйвером и Йоханссон (18+), комедия с Юрием Стояновым «Дедмобиль» (12+) и другие новинки кинопроката — в нашем дайджесте.
Выставка «Остров Траугот», МИСП (6+)
Полтысячи работ и сто лет творчества нескольких поколений знаменитой династии: живопись и графика Георгия Траугота и его супруги Веры Яновой, а также рисунки, акварели, авторский фарфор, книжная графика их сыновей Валерия и Александра.
до 31 января 2027-го
Виниловая сессия «GTA VI», бар «Мачты» (18+)
19:30
Раньше всей России слушаем саундтрек из 34 оригинальных треков к свежей GTA VI. В лайн-апе Justice, Tame Impala, SZA, PinkPantheress, Yung Lean и многих других. А перед этим читаем текст о том, почему все любят GTA, а еще большой материал о феномене игры.
Концерт Settlers, «Космонавт» (16+)
20:00
Изучаем, как выглядит аутентичный нью-вейв-фолк. Никаких золотых кокошников и рифм про веночки — только русская хтонь, гипнотическая гармония и джазовый грув! А еще «самое-самое светлое чувство», конечно.
Ретроспектива Павла Маркина, «Росфото» (12+)
К 80-летию легендарного ленинградского фотожурналиста показывают его работы, снятые с 1960-х и по 2010-е, в том числе портреты селебрити — от Горбачева и Собчака до Курехина и Боярского.
до 24 января
Балет «Раймонда», Михайловский театр (12+)
19:00
Дебютное в карьере Начо Дуато обращение к балету Александра Глазунова и первая премьера театра при новом худруке Ильдаре Абдразакове. Сражения и подвиги происходят не только на поле боя, но и в душе юной девушки — в исполнении примы Анжелины Воронцовой.
ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
Андрей Бартенев
Выставка «У всех свои дела», «АЙКИ терраса» (16+)
Новые графические работы лауреата премии «ТОП50» Собака.ru Максима Имы — о «ценности авторства и индивидуального художественного почерка». «Это серия о свободном творчестве без ожиданий и о трансляции того факта, что каждый делает, что хочет», — рассказывает художник.
до 11 февраля 2027-го
Концерт «Вечер вальсов», филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Симфонический оркестр «Классика» под управлением Александра Канторова исполнит вальсы Глинки, Чайковского, Рубинштейна, Свиридова, Шостаковича, Хачатуряна и других композиторов.
Спектакль «Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова (18+)
В 2023-м спектакль Андрея Могучего о простой русской женщине, которая на стареньком мотоцикле «Урал» через всю советскую страну едет в Москву, чтобы спасти сына от тюрьмы, получил спецприз премии «Золотая маска».
В ноябрьских показах — важное изменение: роль афериста Чичикова сыграет актер и режиссер Константин Богомолов!
20, 21 и 22 ноября
Выставка «Эгрегор», галерея «Сарай» (16+)
Картины Сергея Савельева населены персонажами, заимствованными из мировой истории, сказок, антиутопий и научной фантастики. Они переселяются в область метафизического, преобразуются подсознанием и оказываются внутри различных фантасмагорических сцен.
до 22 ноября
Вечеринка «Police in Paris», «К-30» (18+)
22:00
Белорусский хард-техно-проект возвращается в Россиюи — везет масштабный рейв при участии Errortica, Dimka Batarin, Creepy T, Juravlove, Kimbar, Saint City Lovers, Чанса и Timbol.
Выставка «Маски-шоу», кабаре «Шум» (18+)
Более 30 современных художников (Владимир Козин! Михаил Шемякин! Нестор Энгельке! Покрас Лампас! Эрик Железкер!) размышляют о маскараде, продолжая традицию «петербургского мифа». Карнавал начинается уже на пороге, где гостей встречает огромная маска Андрея Бартенева.
до 1 марта
СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
Kontrkult
Открытие клуба «Тень», адрес объявят позднее (18+)
Главные по андеграундным вечеринкам в Петербурге открывают собственный клуб. «Компактный двухэтажный домик» Kontrkult в самом центре города вмещает мейн, редрум и гостевую комнату — уверены, здесь мы проведем не одну ночь!
21 и 22 ноября
Спектакль «Почему нет?», Дом Радио на Невском, 62 (16+)
20:00
Новая работа режиссера Анны Гусевой, в которой задействована труппа musicAeterna Dance и приглашенные актеры театра и кино. Это бытовая драма, которая трансформируется в философскую фантазию о природе реальности, памяти и одиночества. Есть ли у нас шанс понять другого по-настоящему, или мы обречены жить в иллюзии?
«День Карла Фаберже», Главный штаб (6+)
К 180-летию со дня рождения самого знаменитого ювелира в мире дадут концерт в Большом атриуме, проведут мастер-классы и детскую интерактивную экскурсию, а еще расскажут о личности создателя широко известных «яиц Фаберже».
Концерт Voskresenskii, Sound (18+)
20:00
Слушаем «На мне французский ля парфюм, конкретно Jean Paul Gaultier» и манифест богачей (тот самый фит с Платиной!) на петербургском сольнике рэпера в рамках его первого тура.
Выставка «Песни эклера», Центр Курехина (16+)
Человек-карнавал Андрей Бартенев показывет коллажи и графику 1980-1990-х, а еще — костюмы, фотографии и видеозаписи перформансов — всего более 40 ранних работ, когда автор был близок к кругу Тимура Новикова и «Новым художникам».
до января
Вечеринка «Оne night two girls party», Aurora Concert Hall (18+)
23:55
Фанаты Билли Айлиш и Оливии Родриго — ваш выход! Всю ночь обещают ставить хиты двух певиц (кстати, обе номинированы на «Грэмми»-2027!), чьи личные переживания превращаются в гимны целого поколения.
Выставка «Это надолго», галерея «10.203» (16+)
Первая сольная выставка Ульяны KSLT.T — художницы, в руках которой металлические листы превращаются в сюжеты и уличные фигуры.
с 21 по 29 ноября
Спектакль «То, что имеет значение. Приключение юного рыцаря», «Открытое пространство» (6+)
12:00
Выпускники мастерской Яны Туминой обновили свою студенческую работу — спектакль современного театра кукол, в котором соединяются и игра актеров, и работа с куклой и предметом, и теневой театр.
Выставка «Четвертый триместр», Музей нонконформистского искусства (16+)
На коллективной выставке художник и сооснователь Invalid House Константин Ставров показывает картонную копию арт-пространства (лауреаты премии «ТОП50» Собака.ru!), внутри которого — рисунки, сделанные для его сына Теодора три года назад, когда ему было несколько месяцев. Считается, что в этом возрасте младенцам полезно для развития смотреть на контрастные черно-белые карточки.
до 22 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
Евгений Цыганов
Спектакль «8:15», «Драм.Площадка» на Садовой (16+)
17:00, 20:00
Променад режиссера Дмитрия Крестьянкина о технологическом будущем, которое наступило (и о том, какие вызовы оно бросает человеку), откроет новую площадку театра — в здании бывшего банковского хранилища на Садовой, 34.
Кинопоказы «Бродский. Драматург», «Полторы комнаты» (16+)
17:00, 19:00
Редкая возможность увидеть спектакли Евгения Цыганова по двум опубликованным пьесам Иосифа Бродского: в лектории «Полутора комнат» покажут записи постановок «Мрамор» и «Демократия».
Концерт «mader nort. Тотальный джаз», «Шклярский.Experience» (16+)
20:00
Творческое объединение презентует «микстейп-рефлексию» на тему русской и советской музыки в ее неразрывной связи с западными веяниями. Ждем мотивы Рахманинова, Стравинского, Свиридова, импровизации Сергея Летова и песни Эдуарда Старкова из группы «Химера».
Фестиваль «Особенный», Vokzal 1853 (6+)
12:00
В программе — цирковое шоу, мастер-классы, лекторий, «Живой Хор» с любимыми хитами, иммерсивная экскурсия по локации, а еще благотворительный маркет, на котором мамы детей с особенностями развития представят изделия ручной работы.
Концерт «Где Фантом?», «Ласточка» (16+)
20:00
«В голове одно — я тебя люблю», — напеваем мы, предсказывая слэм и мошпит под думерский пост-панк.
Концерт Dead Blonde, «А2» (12+)
18:00
Подпеваем нетленкам про «Питер — город криминала» и мальчика на девятке на долгожданном концерте петербурженки, воспевающей эстетику 1990-х.
Комментарии (0)