Что выходит в кино на этой неделе: сенсационный док «Увидеть все» об основательнице стартапа-обманки Theranos Элизабет Холмс (18+), байопик Сталлоне «Рокки — это я» (18+), «Бумажный тигр» с Драйвером и Йоханссон (18+), комедия с Юрием Стояновым «Дедмобиль» (12+) и другие новинки кинопроката — в нашем дайджесте.

Выставка «Остров Траугот», МИСП (6+)

Полтысячи работ и сто лет творчества нескольких поколений знаменитой династии: живопись и графика Георгия Траугота и его супруги Веры Яновой, а также рисунки, акварели, авторский фарфор, книжная графика их сыновей Валерия и Александра.

до 31 января 2027-го

Виниловая сессия «GTA VI», бар «Мачты» (18+)

19:30

Раньше всей России слушаем саундтрек из 34 оригинальных треков к свежей GTA VI. В лайн-апе Justice, Tame Impala, SZA, PinkPantheress, Yung Lean и многих других. А перед этим читаем текст о том, почему все любят GTA, а еще большой материал о феномене игры.

Концерт Settlers, «Космонавт» (16+)

20:00

Изучаем, как выглядит аутентичный нью-вейв-фолк. Никаких золотых кокошников и рифм про веночки — только русская хтонь, гипнотическая гармония и джазовый грув! А еще «самое-самое светлое чувство», конечно.

Ретроспектива Павла Маркина, «Росфото» (12+)

К 80-летию легендарного ленинградского фотожурналиста показывают его работы, снятые с 1960-х и по 2010-е, в том числе портреты селебрити — от Горбачева и Собчака до Курехина и Боярского.

до 24 января

Балет «Раймонда», Михайловский театр (12+)

19:00

Дебютное в карьере Начо Дуато обращение к балету Александра Глазунова и первая премьера театра при новом худруке Ильдаре Абдразакове. Сражения и подвиги происходят не только на поле боя, но и в душе юной девушки — в исполнении примы Анжелины Воронцовой.