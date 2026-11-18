«Дедмобиль» (12+)

Водитель Валера (Юрий Стоянов) получает заманчивое предложение от такси с искусственным интеллектом — осознавшая себя машина сама развозит пассажиров, а он притворяется, что ее ведет, чтобы не нервировать пассажиров (и за это получает деньги на лечение больной собаки). Также в комедии снялись Сергей Бурунов, Ирина Безряднова, Александр Ревенко и другие. Режиссер — Владимир Котт («На деревню дедушке 2»).

С 19 ноября