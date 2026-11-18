А также — комедия с Юрием Стояновым «Дедмобиль», инди-драма «Было не было», семейная сказка «Колотун и Волшебное королевство» и повторный прокат «Поезда в Пусан» и «Патерсона». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Увидеть все» / You Can See Everything (18+)
За месяц до отправки в тюрьму основательница стартапа-обманки Theranos Элизабет Холмс позвала снять о себе фильм звезду «Репетиции» Нэйтана Филдера и его коллегу Лэнса Оппенгейма («Прайм-тайм»), которые буквально поселились в ее доме. В итоге получился один самых необычных документальных проектов современности по мнению и критиков, и зрителей.
С 19 ноября
«Бумажный тигр» / Paper Tiger (18+)
В Нью-Йорке конца 80-х экс-коп Гэри (Адам Драйвер) и его брат Ирвин (Майлз Теллер) оказываются втянутыми в сомнительной сделке с участием русской мафии — под угрозой оказываются все, включая жену Гэри Линду (Скарлетт Йоханнсон). Автором картины стал Джеймс Грэй («К звездам»).
С 19 ноября
«Рокки — это я» / I Play Rocky (18+)
История создания культовой картины «Рокки»: никому толком не известный актер Сильвестр Сталлоне (Энтони Ипполито) отчаянно пытается сделать фильм о боксере по собственному сценарию с собой же в главной роли. В касте — Аннасофия Робб, Мэтт Диллон и Тоби Кеббелл, а автором проекта стал режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли. Подробнее — в нашей рецензии.
С 19 ноября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Дедмобиль» (12+)
Водитель Валера (Юрий Стоянов) получает заманчивое предложение от такси с искусственным интеллектом — осознавшая себя машина сама развозит пассажиров, а он притворяется, что ее ведет, чтобы не нервировать пассажиров (и за это получает деньги на лечение больной собаки). Также в комедии снялись Сергей Бурунов, Ирина Безряднова, Александр Ревенко и другие. Режиссер — Владимир Котт («На деревню дедушке 2»).
С 19 ноября
«Колотун и Волшебное королевство» (6+)
Семья Снегиревых внезапно попадают в Волшебное королевство, где им предстоит сразиться со злодеем Колотуном и найти древний артефакт, чтобы попасть домой. В картине Олега Гусева («Арт и Факт») сыграли Александр Горбатов, Агата Дранга, Иван Колесников, Павел Деревянко, Дмитрий Калихов, Лукерья Ильяшенко и другие.
С 19 ноября
«Было не было» (18+)
Кира (Вера Енгалычева) отправляется на Кольский полуостров, чтобы найти пропавшего папу. Там она встречает Петю (Владислав Медведев), местного жителя, уверяющего, что знает, где он — молодые люди объединяют усилия. Картину снял Тимофей Анисимов, получивший за нее приз «Лучший дебют» на фестивале «Маяк» этого года.
С 19 ноября
«Поезд в Пусан» / Train to Busan (2016) (18+)
Ураганный герметичный хоррор режиссера Ен Сан-хо о группке выживших, сражающихся с ордой зомби в поезде, снова можно увидеть в кинотеатрах.
С 19 ноября
«Патерсон» / Paterson (2016) (18+)
Возвращение на экраны спустя десять лет светлой мелодрамы Джима Джармуша с Адамом Драйвером и Голшифте Фарахани.
С 19 ноября
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