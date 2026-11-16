В последние недели от новостей о выходе Grand Theft Auto VI буквально никуда не спрятаться. Даже если вы вообще не интересуетесь играми, какие-то новости о том, что в культовой серии GTA впервые за 13 лет появится новая часть, наверняка до вас долетали.

Объем предзаказа уже превысил миллиард долларов; выход GTA VI обойдется британским компаниям в миллионы фунтов из-за эпидемии отгулов; пензенский завод официально объявил 19 ноября выходным в честь выхода игры.

«Это редкий случай, когда ажиотаж расползается далеко за рамки видеоигрового мира, — говорит Собака.ru блогер Дмитрий Сыендук (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»). — Новая GTA точно станет одной из главных игр десятилетия. С каждой новой частью студия Rockstar расширяет карту, механики, свободу действий и так далее. В "шестерку" многим хочется поиграть хотя бы чисто из любопытства: что нового в игру добавили в этот раз и почему ее делали так долго и так дорого».

Игра действительно претендует на то, чтобы попасть в число главных событий уходящего года. Причем не только для геймеров. Бюджет игры оценивают более чем в миллиард долларов (официально эта цифра не подтверждена и не опровергнута), что делает GTA VI одним из самых дорогих развлекательных медиа в истории.