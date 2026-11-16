Как весь мир полюбил GTA? Как игра об уличной преступности стала культурным феноменом и самым дорогим развлечением в истории

Уже в четверг, 19 ноября, стартуют открытые продажи самой ожидаемой игры десятилетия — Grand Theft Auto VI. Бюджет проекта оценивается более чем в миллиард долларов, что делает новинку самым дорогим релизом в истории целой индустрии. Впрочем, этим значение GTA VI не исчерпывается. Ее выход стал масштабным культурным событием, которое обсуждают люди, далекие от видеоигр. Ради нее люди берут отгулы и отпуска. Медиа по всему миру подсчитывают ущерб от простоя предприятий. Как видеоигра оказалась способна на все это? Разбираемся в материале Собака.ru!
В последние недели от новостей о выходе Grand Theft Auto VI буквально никуда не спрятаться. Даже если вы вообще не интересуетесь играми, какие-то новости о том, что в культовой серии GTA впервые за 13 лет появится новая часть, наверняка до вас долетали.
Объем предзаказа уже превысил миллиард долларов; выход GTA VI обойдется британским компаниям в миллионы фунтов из-за эпидемии отгулов; пензенский завод официально объявил 19 ноября выходным в честь выхода игры.
«Это редкий случай, когда ажиотаж расползается далеко за рамки видеоигрового мира, — говорит Собака.ru блогер Дмитрий Сыендук (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»). — Новая GTA точно станет одной из главных игр десятилетия. С каждой новой частью студия Rockstar расширяет карту, механики, свободу действий и так далее. В "шестерку" многим хочется поиграть хотя бы чисто из любопытства: что нового в игру добавили в этот раз и почему ее делали так долго и так дорого».
Игра действительно претендует на то, чтобы попасть в число главных событий уходящего года. Причем не только для геймеров. Бюджет игры оценивают более чем в миллиард долларов (официально эта цифра не подтверждена и не опровергнута), что делает GTA VI одним из самых дорогих развлекательных медиа в истории.
«Не отрицать жестокость, а "вбить ее в глотку медиа"»
В 1997-м, когда свет увидела первая Grand Theft Auto, вряд ли кто-то мог предвидеть такой успех. Как вспоминает выпускающий редактор издания «Кибер» Георгий Ядвидчук, игра имела ограниченный успех и запоминалась больше скандалами из-за большого количества насилия на экране.
«Для британской прессы выход первой GTA был возмутительным событием, — продолжает собеседник Собака.ru. — Во многом потому, что сами разработчики наняли публициста Макса Клиффорда, который посоветовал им не отрицать жестокость, а "вбить ее в глотку медиа". Что называется, черный пиар — тоже пиар. В итоге игру обсуждали на заседании парламента».
Финансовые результаты были несколько менее впечатляющими. Игра получила золотой статус, за четыре года было продано порядка 6 млн копий. «Очень достойный результат, но не системообразующий для индустрии», — добавляет Ядвидчук.
Тираж второй части, выпущенной в 1999-м, и вовсе составил «всего» около 2 млн копий. Только GTA III в прямом и переносном смысле перевернула игру, почти отказавшись от концепции хулиганской песочницы. В игре все еще можно было просто угонять машины, избивать прохожих и устраивать погромы на улицах. Однако в центре был уже стройный сюжет.
«GTA всегда поражала не столько геймплеем, сколько отражением выбранной эпохи в катсценах. — говорит петербургский журналист Дмитрий Лисовский. — Третья часть — это "Славные парни" Скорсезе, Vice city — "Лицо со шрамом", четвертая — "Клан Сопрано" и "Большой куш", пятая — "Во все тяжкие"».
«Там была куча отсылок к кинематографу и попытка переосмысления социальных проблем, — соглашается Ядвидчук. — Впрочем, игры серии никак не могут выйти в свет без скандала. К примеру, в случае с третьей частью самым цитируемым элементом было взаимодействие с секс-работницей. Герой заезжает в переулок, машина трясется, здоровье персонажа повышается. Когда девушка выходит, ее можно убить и забрать деньги. Это было жестко и спровоцировало шквал критики за поддержку насилия, мизогинию и пропаганду проституции».
Карнавал со стрельбой и погонями
Начиная с третьей части игра стала продаваться десятками миллионов экземпляров, наполняя интернет цитатами и мемами, часто связанными, опять же, с насилием и нарушением законов.
Впрочем, полагает Ольга Абрамова, социальный психолог из НИУ ВШЭ, сама по себе жестокость — далеко не главная причина популярности игры. «По сути, это безопасная трансгрессия, — говорит ученая. — Создатели предлагают пользователям безопасную симуляцию нарушения всех наших табу».
Ольга Абрамова
Старший преподаватель Департамента психологии НИУ ВШЭ:
«Это напоминает то, о чем писал советский философ Михаил Бахтин. Он много писал о карнавальной культуре. О том, что карнавальная площадь — это место, где на время отменяются обычные социальные законы и этикет. Получается неделя или хотя бы несколько дней отдыха, свободы и фамильярности, которые позволяют справиться с давлением общества, которое мы испытываем в остальное время. Здесь происходит то же самое — мы можем безопасно, нарочито нарушать правила, которые делают нас беспомощными перед большими явлениями вроде законов экономики и норм права».
Пик популярности серии пришелся на пятую часть, которая предлагала игрокам уже не только сюжетную кампанию, но и большие мультиплеерные сервера, где люди могли заниматься чем угодно: сколачивать банды, делать политическую карьеру, снимать животных, работать почтальоном или просто водить такси, соблюдая правила дорожного движения.
«Мультиплеерные серверы дали пользователям возможность фактически проживать вторую жизнь в онлайн-среде. — говорит Георгий Ядвидчук. — Получилось что-то типа авангардного театра с очень глубоким погружением. Я даже натыкался на британское исследование политики в GTA V. Исследовательница обратила внимание на то, что геймеры очень активно голосуют, выдвигают свои кандидатуры в игровом мире, где им понятны правила. Это резко контрастирует с их отношением к реальной политике, где все более запутано и куда ниже вера в то, что твой голос может что-то изменить».
Ольга Абрамова
Старший преподаватель Департамента психологии НИУ ВШЭ:
«Возможность переключиться с криминальной карьеры на обычную [доступная в GTA V], дает игрокам ощущение контроля. Они могут своими действиями регулировать уровень беспредела в жизни. По сути, это возвращает им агентность, которой они лишены в современном мире. Одновременно игроки могут расширить свои возможности рисков, попробовать самые неразумные сценарии, на которые никогда не решатся в реальной жизни».
Экономика суперзвезд
За счет популярности предыдущих игр серии выход GTA VI несет еще одну важную социальную функцию, уверена Абрамова. «Компания, судя по всему, создала такой качественный продукт (и уж точно выстроила такой грамотный пиар), что он играет объединяющую роль, — говорит она. — В наш век разобщения появляется нечто, что могут безопасно обсуждать все вне зависимости от алгоритмов и политических воззрений. 19 ноября сотни миллионов человек в разных странах смогут говорить друг с другом на общем языке».
Покрас Лампас
Художник, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»:
«У меня совсем жесткий график в ноябре, поэтому пока без предзаказа — уверен, что игра крутая, но подождет уже до январских праздников и выходных. Что точно зацепило — мощный маркетинг на запуске, особенно интеграция игры в городскую среду Майами и мощные билборды по всем Штатам. Очень интересно, какие отсылки к культуре будут в самой игре — от артов и граффити до тату, кастома авто и аутфитов героев, — уверен будет много неожиданных коллабораций и пасхалок».
Это объединение имеет интересные последствия, которые заметны в экономических данных. «Экономисты называют это "экономикой суперзвезд", — говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина. — Раньше расходы на досуг распределялись по всему году и тысячам продуктов, а теперь собираются в резкие пики вокруг отдельных продуктов. По оценке Newzoo, без GTA VI выручка консольного сегмента в этом году снизилась бы: от одного продукта зависит годовая динамика целой отрасли».
Впрочем, это не единственный вывод, который делают экономисты, следя за ажиотажем вокруг GTA VI. Заголовки о многомиллионных (и даже миллиардных) убытках из-за эпидемии отгулов они называют надуманными — обязанности фанатов игры можно перераспределить, а если человек берет официальный отпуск, то потерь не происходит вовсе. Скорее все это свидетельствует о нарастающем конфликте между работой и частным временем.
«Пожалуй, самый важный вывод для рынка труда и работодателей состоит в том, что, если люди прибегают к больничным и отгулам ради личных интересов, это скорее симптом дефицита гибкости графиков и формального присутствия на рабочем месте, чем показатель реальных потерь. Это аргумент в пользу большей гибкости организации труда и оценки по результатам работы, а не по часам на рабочем месте», — полагает Анна Федюнина, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ.
Об этом же говорит и экономист Юлия Вымятнина, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. «У потребителя теперь в дефиците не столько деньги, сколько время, — говорит она. — Игра стоит 70 долларов, но настоящая ее цена — десятки часов, и за эти часы соперничают игры, сериалы, спорт и социальные сети. Мысль о том, что потребление складывается из товаров и времени, экономисты высказывали еще в 1960-е, но сегодня она особенно наглядна. У этой истории есть и давняя предыстория. В Англии XVIII–XIX веков существовал "святой понедельник" — рабочие массово не выходили на работу после воскресенья, и работодатели десятилетиями с этим боролись. Сегодняшний конфликт между ритмом работы и ритмом жизни тот же самый, только ритм жизни теперь задают глобальные релизы».
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