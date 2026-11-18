В интернете только и разговоров, что о новой (шестой!) части игры GTA — первой за 13 лет! Релиз назначен на 19 ноября, и работодатели по всему миру (да, и в Петербурге!) вводят в этот день дополнительный выходной. А кинематографисты уже начали переживать за бокс-офис стартового уик-энда финальной части франшизы «Голодные игры», которая также выходит в кинотеатрах в этот четверг (в России прокат заботливо перенесли на 26 ноября).
Почему все так ждут возвращение игры? Потому что любят. А за что — читайте в воспоминаниях редакции, художников Покраса Лампаса, Федора Хиросигэ и Нестора Энгельке, а также игровых журналистов Эмиля Политаева и Ивана Талачева. И вообще мультсериал «Южная Америка» (да, именно так переименовали «Южный парк») в каждом эпизоде последнего сезона нам обещал: «в ноябре все изменится, в ноябре выйдет GTA».
Покрас Лампас, художник, лауреат премии «ТОП50» и герой обложек Собака.ru
В год выхода GTA Vice City (привет, 2002-й!) мой компьютер был недостаточно мощным. Поэтому мы играли дома у товарища небольшой кампанией друзей — помню, как вместе проходили миссии и искали читы на форумах.
Было интересное время: пиратские диски, которые мы покупали на рынках и менялись друг с другом, музыка по радио в GTA, которая открыла много новых крутых групп, ретро-тачки винтажной Америки и крутая игровая атмосфера полной свободы, где тебя могут остановить только пять звезд за твои преступления.
Было весело!
Главный герой GTA: Vice City — гангстер Томми Версетти
Константин Крылов, редактор хайпа и громких событий Собака.ru
Мои первые воспоминания о серии GTA — это где-то шестой или седьмой класс. Время от времени я ходил в гости к однокласснику, где мы (как и подобает подросткам нулевых) резались в компьютерные игры. И вот, как-то мой приятель (его, кстати, звали Дима, хотя вряд ли это относится к делу) показывает мне двухмерную игру, где главной задачей было творить всяческий беспорядок на улицах города.
Если вы, как и я, росли в нулевые, то, вероятно, догадались, что речь идет о первой части серии. Немного неуклюжая мультяшная графика, механика управления, которая не так уж далеко ушла от Dendy, и практически полное отсутствие сюжета. Словом, максимально нишевый опыт.
Не то, чтобы игра тогда произвела на меня какое-то фантастическое впечатление. В общем-то и не должна была (все же восхождение серии на гейм-олимп началось с третьей части). Хотя атмосфера веселой и дурацкой песочницы запомнилась. Тогда еще то, что машины в игре можно разбивать, было редкостью.
Не знаю, был ли в российском издании какой-то возрастной ограничитель — в любом случае мы бы его не прошли. Тогда к этому относились намного проще. Впрочем, кажется, ничего такого с нами не произошло. Дима, насколько знаю, работает в банке (встречал его пару лет назад в магазине), а я пишу о GTA VI для сайта одного из главных журналов России.
Самая первая Grand Theft Auto, вышедшая осенью 1997 года
Эмиль Политаев, бывший автор DTF и XYZ Media
Я играю с самого детства, и GTA всегда была частью моей жизни, начиная с первой игры серии. Познакомился я с ней на первой PlayStation. Сразу поразила свобода действий: можно было устраивать хаос в городах, угонять любую машину и попутно проходить задания. Помню пиратскую модификацию Vice City Deluxe, где были реальные машины вместо выдуманных — Lamborghini, Toyota Supra. Это трудно объяснить, но ощущалось, как праздник. GTA: San Andreas поражала погружением в культуру гангстеров. Я тогда очень любил классический хип-хоп, поэтому постоянно слушал рэп 1990-х в игре. Еще там была отличная кастомизация: можно было впервые выбрать одежду, прическу, даже ходить в спортивный зал. На тот момент такое внимание к деталям просто поражало.
GTA V стала первой частью, в которую я играл уже будучи студентом. Мне 19 лет, друг дает диск на старушку PS3. Я включаю — и пропадаю на несколько недель. Три колоритных главных героя, между которыми можно переключаться. У всех своя мотивация, характер, жизнь. Миссии с ограблениями — круто срежиссированные масштабные операции, к которым нужно было готовиться заранее: набирать команду, придумывать план и уже потом идти на дело. Чувствовалось: герои реально идут за большим кушем, а ты был частью всего этого.
У культовости серии множество причин, но если выделять что-то конкретное, отмечу уровень качества и масштаб. После GTA мы видели огромное количество игр, где тоже можно угонять машины, участвовать в перестрелках и исследовать открытый мир, но Rockstar всегда делала все это на топ-уровне. Бонусом шли интересные персонажи, сюжет, ощущение живости мира и его размеры.
Ну и банально, GTA — это всегда весело.
«The Contract: Dr. Dre» в GTA Online: игрок помогает рэперу и продюсеру Доктору Дре вернуть украденный у него телефон с новым музыкальным материалом
Дарья Гладких, редактор рубрики «Культура» Собака.ru
Казалось бы, где GTA, а где девочка в кризисе тридцати, которая гоняется лишь за скинами Оливии Родриго в Fortnite (верю, надеюсь и жду, что он еще появится в магазине предметов!), а из «плоек» обладает только щипцами для волос. Тем не менее одна приятная история про GTA у меня есть. И связана со стареньким iMac 2011 года (последний прижизненный Стива Джобса!). Единственное, что он сейчас тянет — это Garageband, в котором я когда-нибудь допишу свой дебютный альбом, и GTA: часть San Andreas 2004 года. Официально портатированный на macOS! И, если честно, нет ничего лучше, чем раз в полгода залипнуть в игру до пяти утра, катаясь по вымышленному штату под внутреигровое радио: хип-хоп Восточного побережья на «Playback FM» и Западного на «Radio Los Santos» (2Pac! Dr. Dre! Ice Cube!), а еще чикаго-хаус на «SF-UR», отборный рокешник на «K-DST» и «Radio X».
Думаю, не буду голословной: самый масштабный саундтрек был, есть и будет на GTA San Andreas (да простят меня Зара Ларсон, Дон Толивер и Лара Дель Рей в слитом треклисте «шестерки»). А что мне, музыкальному обозревателю, еще надо? Так что, если когда-нибудь решу продать свой iMac, он явно прибавит в цене как минимум за установленную на нем оригинальную GTA: San Andreas. Инвестируйте с умом!
GTA: San Andreas подарила нам фразу не все времена!
Федор Хиросигэ, художник и лауреат премии «ТОП50» Собака.ru
GTA — это, конечно, флешбэк: мои друзья-кодеры (от английского слова «code», сейчас чаще говорят айти) в 2004 году постоянно играли в GTA: San Andreas. Поскольку мы часто находились в одном помещении, пришлось пропитаться этой эстетикой и особенно саундтреком по внутреигровому радио — со смешной сатирической рекламой и реальными хитами. Особенно мне нравилась станция «Emotion 98.3» — именно там удалось расслышать Кейт Буш и ее композицию «Wow!». До сих пор периодически звучит у меня в голове.
А тот друг, что особенно сильно запал на игру, на день рождения себе сделал подарок — распечатал баннер 1,5 на 2,5 метра с любимым персонажем: Карлом Джонсоном (он же Си-Джей). Повесил напротив своего рабочего стола. И, кажется, подарил себе еще и руль, чтобы играть более увлеченно. Это был просто мем у нас: чел сидит одной рукой за этим рулем в своей GTA, а другой — на звонке: «Да-да, слушай, я только за, но мне бы понять, как раскидать время. Сейчас просто завал, извини!» Что характерно, теперь он живет в Токио — раскидал время ок!
Иван Талачев, ведущий подкастов «Горящий бензовоз» и «Один дома»
В моем детстве в маленьком городке за Полярным кругом, приставки были роскошью. Времена стояли небогатые, и сверстники играли на ПК, купленных родителями «для учебы». Просто иногда «учебе» требовалась мощная видеокарта. Нехватку денег я компенсировал социальным ресурсом: знал людей, которые знали людей, и мог достать любое кино, аниме или музыку. Взамен просил лишь доступ к новинкам. Первым заценить свежий диск — вот был главный кайф детства.
Однажды у одного из контактов на вечер появилась PlayStation 2 с Grand Theft Auto: San Andreas — утром ее увозили в другой город на перепродажу. У меня было всего несколько часов на игру, в которую владельцы ПК (с подозрительно хорошими видеокартами) сыграют лишь через год. Я буквально пучил глаза в экран и напрягал уши, чтобы запомнить каждую деталь: архитектуру, машины, фразочки, музыку. Назавтра в школе я стал настоящим VIP. На переменах вокруг толпились и отличники, и хулиганы: правда ли в игре можно есть, качаться в зале и угонять велосипеды?
Мой одноклассник Паша спросил иначе — тоном, не допускающим компромиссов: можно ли там чистить зубы, мыться и заходить в каждое здание? Сказано «каждое», значит, каждое. Пришлось его сильно разочаровать. Паша выглядел подавленным: его личные ставки на San Andreas только что проиграли.
Прошло 22 года. Меньше чем через сутки я впервые запущу Grand Theft Auto VI. У меня нет сомнений, что Rockstar сделают великую игру. Вопрос только один: хватит ли у них смелости наконец-то угодить Паше?
Миссия Demolition Man в GTA: Vice City
Александр Павлов, редактор раздела «Кино» Собака.ru
GTA в моей жизни пробуждает, с одной стороны, очевидные, с другой, будто бы и не вполне тривиальные воспоминания. Понятно, что было прекрасное ощущение эстетики фильма «Лицо со шрамом» в третьей части (позже я зачем-то даже носил пеструю «сутенерскую» рубашку, потому что это весело), ненавистная миссия с вертолетиком в Vice City или дележ гетто-асфальта в San Andreas.
Но почему-то самое интересное оказалось связано с работой. Я получил мучительный опыт интервью с подростками, который по заданию редакции должны были быть до 16 лет, — об их любимых видеоиграх. Из пяти юных геймеров (Dota 2, FIFA, The Sims, Counter-Strike и GTA 4) мне доверились только первые четыре спикера. Поэтому пришлось прибегнуть к мелкому обману: мой тогда 17-летний приятель, с которым мы дружим до сих пор, согласился стать младше на год и рассказать про впечатления от фигуры Нико Беллика и радио «Владивосток FM».
Но и это было не все. Об играх пришлось распрашивать селебрити — мне достался Максим Голополосов (известный как Макс +100500). Такого нежного ностальгического рассказа я не слышал, возможно, никогда: «Мне 16, каникулы, не спишь ночами, хочешь в Лос-Анджелес, потому что с него Сан-Андреас рисовали. А потом я туда съездил — и реально все так!»
Си-Джей с шевелюрой как у Джимми Хендрикса в GTA: San Andreas
Нестор Энгельке, художник, лауреат премии «ТОП50» Собака.ru
Был грех, играл в GTA: San Andreas. Когда учился в Академии художеств, году так в 2004-2005-м. Как раз новенькая тогда вышла. Был у меня герой: смуглый персонаж с большой шевелюрой, как у Джимми Хендрикса, только блондин — в синем спортивном костюме с красными полосками. Я хотел создать персонажа максимально неестественного, специально отторгающего общие принципы моды или вкуса. Ну вот и бегал он там.
Помню, дошел в игре до какой-то сюрреалистической точки, когда за мной не только вертолеты летали, но и самолеты падали… Я уже точно не помню, но такое я видел впервые. В общем, играл я в GTA.
Люсия Каминос из GTA VI — первая полноценная сюжетная главная героиня серии
Алексей Нимандов, автор Собака.ru и энтузиаст поп-культуры
Вообще я фанатом GTA никогда не был — играл, конечно, во все части, но ни одной не прошел до конца. Мне просто не нравится тема криминала и бандитских муток ни в играх, ни в кино, поэтому я и «Клан Сопрано» не смотрел, и «Крестного отца». Даже «Бригада» меня миновала.
Но GTA VI у меня куплена и прямо сейчас предзагружается. Более того — я очень жду момента, когда смогу ее впервые запустить. Причина проста: игра задолго до своего релиза успела стать важнейшим поп-культурным событием года. Да, даже важнее новых «Мстителей»! У игры, по слухам, уже 14 миллионов предзаказов (это ОЧЕНЬ много), люди по всему миру берут отпуска и выходные под дату выхода «шестерки», а крупнейшие кинопремьеры вроде уже упомянутых «Мстителей» сдвигают так, чтобы люди успели наиграться и точно дошли до кинотеаров.
Монокультура, как известно, мертва, а нынешнее общество разбросано по кучам разных пузырей. Но у меня есть впечатление, что GTA VI вернула нам это прикольное чувство общности и некоего большого праздника, который 19 ноября придет ко всем, у кого есть актуальная консоль от Sony или Xbox. Уже один этот факт стоит того, чтобы потратить 100 долларов. Но давайте не забывать: сама игра точно будет выдающаяся, потому что иначе у GTA и не может быть.
GTA: San Andreas
Анна Емельянова, редактор раздела «Здоровье» Собака.ru
Эта игра у меня ассоциируется исключительно со старшим братом. Когда мне было лет девять, он уже оканчивал колледж и в моих глазах, конечно, был тем самым крутым взрослым. Он много играл в компьютер и иногда разрешал мне смотреть, как проходит GTA. Правда, в итоге мы почти не выполняли миссии. Просто катались по городу: я показывала, какая машина мне нравится, брат доставал ее любыми способами, и мы продолжали свой путь под олдскульный рэп. До сих пор вспоминаю эти моменты с теплом на душе.
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