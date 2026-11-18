Константин Крылов , редактор хайпа и громких событий Собака.ru

Мои первые воспоминания о серии GTA — это где-то шестой или седьмой класс. Время от времени я ходил в гости к однокласснику, где мы (как и подобает подросткам нулевых) резались в компьютерные игры. И вот, как-то мой приятель (его, кстати, звали Дима, хотя вряд ли это относится к делу) показывает мне двухмерную игру, где главной задачей было творить всяческий беспорядок на улицах города.

Если вы, как и я, росли в нулевые, то, вероятно, догадались, что речь идет о первой части серии. Немного неуклюжая мультяшная графика, механика управления, которая не так уж далеко ушла от Dendy, и практически полное отсутствие сюжета. Словом, максимально нишевый опыт.

Не то, чтобы игра тогда произвела на меня какое-то фантастическое впечатление. В общем-то и не должна была (все же восхождение серии на гейм-олимп началось с третьей части). Хотя атмосфера веселой и дурацкой песочницы запомнилась. Тогда еще то, что машины в игре можно разбивать, было редкостью.

Не знаю, был ли в российском издании какой-то возрастной ограничитель — в любом случае мы бы его не прошли. Тогда к этому относились намного проще. Впрочем, кажется, ничего такого с нами не произошло. Дима, насколько знаю, работает в банке (встречал его пару лет назад в магазине), а я пишу о GTA VI для сайта одного из главных журналов России.