Режиссер Константин Богомолов 20, 21 и 22 ноября сыграет Чичикова (Черта) в спектакле Андрея Могучего «Материнское сердце» на Основной сцене БДТ. В этой роли Богомолов временно заменит актера Андрея Феськова.

Премьера «Материнского сердца» состоялась в апреле 2022 года. В 2023-м спектакль по мотивам рассказов Василия Шукшина, текстов Николая и Елены Рерих и стихотворений Козьмы Пруткова получил спецприз премии «Золотая маска» «За создание образа русской женщины в воплощении актрисы Нины Усатовой». Вместе с Усатовой в постановке заняты Григорий Чабан, Виктор Княжев, Лиза Дороничева, Геннадий Блинов и другие.

В БДТ Товстоногова Константин Богомолов в 2018 году ставил спектакль «Слава» по пьесе Виктора Гусева. Выход в «Материнском сердце» станет его первой работой на сцене БДТ в качестве актера.

Спектакль покажут 20 ноября в 19:00, 21 ноября в 18:00 и 22 ноября в 15:00 на набережной Фонтанки, 65. Билеты в продаже.

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