Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 февраля

Моноопера «Человеческий голос» в БДТ, концерты Дельфина, Ильи Папояна и группы «Сироткин», выставки лауреата «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Геннадия Устюгова и классициста Алексея Егорова, а также перформанс Мастерской Брусникина по сказке Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 12 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА: 13 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА: 14 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 15 ФЕВРАЛЯ

Саша Бортич
Алексей Дунаев

Саша Бортич

Концерт Саши Алмазовой, «Космонавт» (16+)

20:00

Лидер софт-джазовой группы Non Cadenza представит новую программу «Негрустные песни».

Выставка «Быть вольным», арт-пространство Mars (16+)

Трибьют классику ленинградского искусства Геннадию Устюгову.

До 1 марта

Фестиваль «Рерихи. Мир через Культуру», «Аврора» (12+)

Идем на спецпоказ «Старший сын. Юрий Рерих» режиссера Луизы Тележко — о наследнике художника Николая Рериха и его путешествиях по Тибету и Гималаям.

До 13 февраля

Выставка «Гофман. Между светом и тенью», Музей истории религии (6+)

250-летие немецкого писателя-сказочника отмечают экспозицией из живописи, графики, скульптур и книг, посвященных его творчеству.

До 12 апреля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим «Сказку о царе Салтане» (6+) в интерпретации Сарика Андреасяна, ромком с Сашей Бортич «Счастлив, когда ты нет» (18+), бенефис Николь Кидман «Другие» (18+), опус Марюса Вайсберга с Данилой Козловским «Уволить Жору» (18+), фэнтези в духе «Дня сурка» «Любовный переполох» (18+) и комедию «Первая» (18+).

Фильм 1927 года "Жилец"
Gainsborough Pictures, Carlyle Blackwell Productions

Фильм 1927 года "Жилец"

Выставка «Алексей Егорович Егоров», Михайловский замок (0+)

Изучаем живописные полотна и более сотни графических работ классициста.

С 13 февраля

Концерт группы «Свидание», Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Романтичные инди-рокеры вылечат любой хартбрейк треком «Я и твой кот» — проверено!

Перформанс «Евгений Онегин. Блэкаут», Sobo Gallery (18+)

19:30

Артист театра «Мастерская» Владимир Карпов прочитает книгу-высказывание художника Синий Карандаш. В его версии большая часть пушкинского романа в стихах оказывается закрашена черным, а оставшиеся фрагменты непроизвольно рождают новый текст.

Спецпоказ «Жилец», «Родина» (18+)

19:00

Классический триллер Хичкока о серийном убийце по кличке «Мститель».

Концерт Антона Батагова, «Сообщество» в Новой Голландии (12+)

20:00

Пианист-новатор сыграет новый альбом «Хорошо медитированный клавир. Том II».

Илья Папоян
Наталья Скворцова

Илья Папоян

Спектакль «Человеческий голос», БДТ им. Товстоногова, Малая сцена (16+)

Режиссер Елизавета Мороз превращает монолог женщины, оставленной возлюбленным, в оперу для драматической актрисы и фортепиано.

14 и 15 февраля

Концерт «Илья Папоян х Dimitriev & Yanak», ЦСИ им. Курехина (12+)

19:00

Рок-звезда академической музыки Илья Папоян выступит в паре с медиахудожниками. В программе — Рахманинов и Равель.

Концерт Дельфина, «Космонавт» (16+)

20:00

Легенда альтернативной сцены третий год подряд устраивает большой сольник в День святого Валентина.

Перформанс «Девочка, наступившая на хлеб», Дом Радио, Невский, 62 (12+)

20:00

Мастерская Брусникина в коллаборации с режиссером Серафимой Красниковой представит музыкальную читку по сказке Андерсена о перерождении, надежде и любви.

Перформанс Move Your Art, Arts Square Gallery (12+)

20:00

Spb Blind Orchestra будет аккомпанировать импровизации артистов балета, а художница Дарья Козлова создаст картину прямо во время концерта.

Вечеринка Disco Kiska, набережная Мойки, 72 (18+)

21:00

В лайн-апе La Chandelier, Nick Brown, Xenia Gostschitskaya, Kolesnikov, Yampolskaya, Nastia And и другие.

Сироткин
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

Сироткин

Концерт «Сироткин», «А2» (12+)

20:00

Становимся выше домов, бежим за малиновым солнцем и не спим до утра с инди-группой Сергея Сироткина.

Лекция «Габриель Гарсия Маркес», гостиная masters, Левашовский Хлебозавод (18+)

15:00

Историк и переводчик Юлиана Каминская расскажет о латиноамериканской литературе ХХ века на примере «Осени патриарха», «Ста лет одиночества», «Палой листвы», «Недоброго часа» и «Полковнику никто не пишет».

Вечеринка «Виниловый романтический вечер», Union (18+)

21:00

За пультом — МС Броня b2b DJ Proector, DJ Electro Daddy, Федя Друг, Arsenio и Колокольцев.

«Рахманинов. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром», Филармония им. Шостаковича (6+)

15:00

Один из сложнейших концертов в фортепианной литературе исполнит Арсений Тарасевич-Николаев и оркестр филармонии.

