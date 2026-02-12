Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 февраля

Концерт Саши Алмазовой, «Космонавт» (16+)

20:00

Лидер софт-джазовой группы Non Cadenza представит новую программу «Негрустные песни».

Выставка «Быть вольным», арт-пространство Mars (16+)

Трибьют классику ленинградского искусства Геннадию Устюгову.

До 1 марта

Фестиваль «Рерихи. Мир через Культуру», «Аврора» (12+)

Идем на спецпоказ «Старший сын. Юрий Рерих» режиссера Луизы Тележко — о наследнике художника Николая Рериха и его путешествиях по Тибету и Гималаям.

До 13 февраля

Выставка «Гофман. Между светом и тенью», Музей истории религии (6+)

250-летие немецкого писателя-сказочника отмечают экспозицией из живописи, графики, скульптур и книг, посвященных его творчеству.

До 12 апреля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим «Сказку о царе Салтане» (6+) в интерпретации Сарика Андреасяна, ромком с Сашей Бортич «Счастлив, когда ты нет» (18+), бенефис Николь Кидман «Другие» (18+), опус Марюса Вайсберга с Данилой Козловским «Уволить Жору» (18+), фэнтези в духе «Дня сурка» «Любовный переполох» (18+) и комедию «Первая» (18+).