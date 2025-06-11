Чем заняться в Петербурге на длинных выходных в июне

Театральный смотр «Адаптация» в Выборге (Люкевич! Крестьянкин! Гришковец!) и музыкальный фестиваль Stereoleto, концерт пианиста Ильи Папояна, премьера спектакля «Вопль впередсмотрящего» Бориса Павловича, ретроспектива «Parazit. Между пухто и Эрмитажем» (в этом году арт-группе 25 лет!) и выставка о синтезе природы и современных технологий «Crypto / Ферма» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих длинных выходных.
СРЕДА: 11 ИЮНЯ
Работа арт-группы Parazit
Спектакль «Незаписанные сны», театр «На Литейном» (12+)
20:00
Ода и оммаж Анне Ахматовой основаны на пьесе Марии Графовой. Режиссер Елизавета Павлова обещает рассказать о внутренних демонах поэтессы и конфликте между творчеством и личной жизнью.
Выставка «Crypto / Ферма», Императорская ферма, Пушкин (12+)
На Императорской ферме (после 12 лет реставрации!) показывают медиаинсталляции о синтезе природы и современных технологий. Обещают 3D-посуду из фарфора, VR глазами птицы и управление цифровыми потоками «молочных рек» с помощью интерактивных бактерий.
До 2 ноября
Фестиваль «Кабинет редкостей», ARTMaley Gallery, Indigo, «Сегоднязавтра, Bulthaup, «Амбар Буржуа» (16+)
Подборка арт-объектов российских художников и дизайнеров отвечает на вопрос: в чем смысл коллекционирования. Среди авторов — Павел Аделев, Ирина Петрова, Елена Половинкова, Александра Ярмольник, Татьяна Новикова, Полина Шутова.
С 11 по 29 июня
Выставка «Parazit. Между пухто и Эрмитажем», «Павильон» в Новой Голландии (18+)
В этом году провокаторам российской арт-сцены — объединению Parazit — исполняется 25 лет. Семен Мотолянец, Владимир Козин и другие андерграундые художники отмечают юбилей масштабной ретроспективой.
До 6 июля
ЧЕТВЕРГ: 12 ИЮНЯ
Режиссер Кирилл Люкевич (слева)
Фестиваль «Адаптация», Выборг (12+)
Театр «На Литейном» покажет постановки в Выборгском замке, парке «Монрепо», на Батарейной горе и в других локациях города. В программе — спектакли Кирилла Люкевича (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Золотой маски»!) и Дмитрия Крестьянкина (идеолог и художественный руководитель «Плохого театра»), а также монолог-концерт Евгения Гришковца.
С 12 по 14 июня
Выставка «Горшков в квадрате», Marina Gisich Gallery (12+)
Творческий диалог Сергея и Ивана Горшковых (отца и сына)— пример преемственности поколений и редкого синтеза техник и материалов.
До 7 сентября
Спецпоказ фильма «Летят журавли», «Росфото» (12+)
15:00
Оттепельной картиной Михаила Калатозова, получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, стартует серия показов советских военных драм.
Popcorn Market, «Севкабель Порт» (0+)
Закупаемся одеждой, аксессуарами и товарами для дома. А еще записываемся на мастер-классы по изготовлению свечей, кошельков и сумок-маршмэллоу (да-да!).
С 12 по 15 июня
В кинотеатрах с четверга смотрим драматичную историю о телешоу «Как стать миллионером» (18+), семейную комедию с Юрием Стояновым «На деревню дедушке» (6+), триллер с Тимом Ротом «Торнадо» (18+), очередную часть приключений популярных мультгероев «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (6+), фестивальный хит с Александром Яценко и Анной Михалковой «Ровесник» (18+) и кино о телепортации мальчика в 1812 год «Артек. Сквозь столетия» (6+).
ПЯТНИЦА: 13 ИЮНЯ
Группа «Золотые зубы»
Stereoleto, «Севкабель Порт» (0+)
В масштабном лайн-апе фестиваля-символа лета в Петербурге как ЛСП, Елка, Нейромонах Феофан, Jane Air, так и фрешмены — passmurny, Рушана, Yerkatt, «нееет, ты что», Chernaya Rechka, «Деревянные киты» и «Золотые зубы».
С 13 по 14 июня
Выставка «Не конец любви», Art of Foto (0+)
Ретроспектива пиктореалиста и участника легендарного фотоклуба «Новатор» Георгия Колосова — портреты, аутентичная серия «Русский север» и другие менее известные кадры.
До 29 июня
Концерт хора Festino, «Летний театр», Новая Голландия (12+)
20:00
Петербургский коллектив презентует программу «Крики города» — оммаж площадной культуре эпохи Возрождения и исследование эклектичной звуковой палитры окружающего мира.
Концерт Île Thélème Ensemble, Дом Радио, Невский, 62 (6+)
20:00
Содружество музыкантов исполнит композиции современных авторов и признанных классиков: Саариахо, Ретинского, Крама, Шопена, Шаррино, Равеля, Лютославского, Архипова, Бодрова и Полякова.
Спецпоказ фильма «Золотая лихорадка», «Родина» (12+)
17:00
Одна из самых известных комедий Чарли Чаплина — она же история о приключениях бродяги на Аляске — отмечает столетие.
СУББОТА: 14 ИЮНЯ
Пианист Илья Папоян
Концерт Ильи Папояна, «Летний театр», Новая Голландия (12+)
20:00
Лучший ученик профессора консерватории им. Римского-Корсакова Александра Сандлера и пианист-феномен виртуозно сыграет Рахманинова (главный специалитет в репертуаре музыканта!).
Спектакль «Вопль впередсмотрящего», «Скороход» (18+)
20:00
Пионер инклюзивных спектаклей и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Борис Павлович анонсирует постановку по книге Анатолия Гаврилова так: «Когда судно твоей жизни несется на риф, а впередсмотрящий не закричал вовремя, остается только мрачно шутить. Может быть, еще петь песни».
Концерт «ПТВП», «Ласточка» (18+)
20:00
Благотворительное акустическое выступление панк-гуру Петербурга во главе с неизменным поэтому и музыкантом Лехой Никоновым посвящают годовщине смерти звукорежиссера Андрея Тропилло.
Выставка Wormhole games, DiDi Gallery (12+)
Выпускница Академии художеств Вика Бодрова представляет две серии графических работ. Одна — обращение к теме страха. Другая — оммаж сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
С 14 июня по 13 июля
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 15 ИЮНЯ
Нечеухина Татьяна, "Страда", 2014 год
«Джазовое воскресенье», «Летний театр», Новая Голландия (12+)
20:00
Новая Голландия превратится в джаз-клуб, где возможны любые музыкальные эксперименты: от диксиленда и свинга до фанка и свободной импровизации. В этот раз за музыкальную феерию отвечает квартет Станислава Должкова.
Концерт Saluki, Sound (16+)
17:00
Сольник битмейкера-экспериментатора, который в прошлом году выпустил хитовый релиз BOLSHIE KURTKI.
Выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края», Музей Фаберже (12+)
В коллекции — более 110 работ: от современной живописи до древних артефактов. Пул авторов тоже широк: здесь и советский апологет сурового стиля Евгений Широков, и экспериментатор-философ Александр Репин, и современные арт-панки «КУБ».
До 13 июля
Концерт Петара Мартича, Blank (18+)
20:00
Экс-лидер группы «Пасош» презентует масштабную программу: альбомы «Петар» и «23», релиз Taxi 2 и дебют на сербском языке.
Спецпоказ «Курентзис: Милосердие Тита», «Аврора» (18+)
18:30
Рок-звезды академической сцены оркестр и хор musicAeterna и дирижер Теодор Курентзис — с авторской интерпретацией оперы Моцарта о разгуле террора (теперь и в кино).
День рождения Музея советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2В (0+)
11:00
12-летие музей отмечает благотворительным маркетом, лотереей и музыкальным вечером.
Спецпоказ фильма «Одержимость», «Родина» (18+)
19:00
Психологическая драма (с тремя «Оскарами»!) о перфекционизме и джазе, а также готовности пожертвовать всем ради совершенства.
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