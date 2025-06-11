Чем заняться в Петербурге на длинных выходных в июне

Спектакль «Незаписанные сны», театр «На Литейном» (12+)

20:00

Ода и оммаж Анне Ахматовой основаны на пьесе Марии Графовой. Режиссер Елизавета Павлова обещает рассказать о внутренних демонах поэтессы и конфликте между творчеством и личной жизнью.

Выставка «Crypto / Ферма», Императорская ферма, Пушкин (12+)

На Императорской ферме (после 12 лет реставрации!) показывают медиаинсталляции о синтезе природы и современных технологий. Обещают 3D-посуду из фарфора, VR глазами птицы и управление цифровыми потоками «молочных рек» с помощью интерактивных бактерий.

До 2 ноября

Фестиваль «Кабинет редкостей», ARTMaley Gallery, Indigo, «Сегоднязавтра, Bulthaup, «Амбар Буржуа» (16+)

Подборка арт-объектов российских художников и дизайнеров отвечает на вопрос: в чем смысл коллекционирования. Среди авторов — Павел Аделев, Ирина Петрова, Елена Половинкова, Александра Ярмольник, Татьяна Новикова, Полина Шутова.

С 11 по 29 июня

Выставка «Parazit. Между пухто и Эрмитажем», «Павильон» в Новой Голландии (18+)

В этом году провокаторам российской арт-сцены — объединению Parazit — исполняется 25 лет. Семен Мотолянец, Владимир Козин и другие андерграундые художники отмечают юбилей масштабной ретроспективой.

До 6 июля