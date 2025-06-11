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Чем заняться в Петербурге на длинных выходных в июне

Театральный смотр «Адаптация» в Выборге (Люкевич! Крестьянкин! Гришковец!) и музыкальный фестиваль Stereoleto, концерт пианиста Ильи Папояна, премьера спектакля «Вопль впередсмотрящего» Бориса Павловича, ретроспектива «Parazit. Между пухто и Эрмитажем» (в этом году арт-группе 25 лет!) и выставка о синтезе природы и современных технологий «Crypto / Ферма» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих длинных выходных.

СРЕДА: 11 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ: 12 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА: 13 ИЮНЯ
СУББОТА: 14 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 15 ИЮНЯ

СРЕДА: 11 ИЮНЯ

Работа арт-группы Parazit
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии

Работа арт-группы Parazit

Спектакль «Незаписанные сны», театр «На Литейном» (12+)

20:00

Ода и оммаж Анне Ахматовой основаны на пьесе Марии Графовой. Режиссер Елизавета Павлова обещает рассказать о внутренних демонах поэтессы и конфликте между творчеством и личной жизнью.

Выставка «Crypto / Ферма», Императорская ферма, Пушкин (12+)

На Императорской ферме (после 12 лет реставрации!) показывают медиаинсталляции о синтезе природы и современных технологий. Обещают 3D-посуду из фарфора, VR глазами птицы и управление цифровыми потоками «молочных рек» с помощью интерактивных бактерий.

До 2 ноября

Фестиваль «Кабинет редкостей», ARTMaley Gallery, Indigo, «Сегоднязавтра, Bulthaup, «Амбар Буржуа» (16+)

Подборка арт-объектов российских художников и дизайнеров отвечает на вопрос: в чем смысл коллекционирования. Среди авторов — Павел Аделев, Ирина Петрова, Елена Половинкова, Александра Ярмольник, Татьяна Новикова, Полина Шутова.

С 11 по 29 июня

Выставка «Parazit. Между пухто и Эрмитажем», «Павильон» в Новой Голландии (18+)

В этом году провокаторам российской арт-сцены — объединению Parazit — исполняется 25 лет. Семен Мотолянец, Владимир Козин и другие андерграундые художники отмечают юбилей масштабной ретроспективой.

До 6 июля

ЧЕТВЕРГ: 12 ИЮНЯ

Режиссер Кирилл Люкевич (слева)
Лиза Медунецкая

Режиссер Кирилл Люкевич (слева)

Фестиваль «Адаптация», Выборг (12+)

Театр «На Литейном» покажет постановки в Выборгском замке, парке «Монрепо», на Батарейной горе и в других локациях города. В программе — спектакли Кирилла Люкевича (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Золотой маски»!) и Дмитрия Крестьянкина (идеолог и художественный руководитель «Плохого театра»), а также монолог-концерт Евгения Гришковца.

С 12 по 14 июня

Выставка «Горшков в квадрате», Marina Gisich Gallery (12+)

Творческий диалог Сергея и Ивана Горшковых (отца и сына)— пример преемственности поколений и редкого синтеза техник и материалов.

До 7 сентября

Спецпоказ фильма «Летят журавли», «Росфото» (12+)

15:00

Оттепельной картиной Михаила Калатозова, получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, стартует серия показов советских военных драм.

Popcorn Market, «Севкабель Порт» (0+)

Закупаемся одеждой, аксессуарами и товарами для дома. А еще записываемся на мастер-классы по изготовлению свечей, кошельков и сумок-маршмэллоу (да-да!).

С 12 по 15 июня

В кинотеатрах с четверга смотрим драматичную историю о телешоу «Как стать миллионером» (18+), семейную комедию с Юрием Стояновым «На деревню дедушке» (6+), триллер с Тимом Ротом «Торнадо» (18+), очередную часть приключений популярных мультгероев «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (6+), фестивальный хит с Александром Яценко и Анной Михалковой «Ровесник» (18+) и кино о телепортации мальчика в 1812 год «Артек. Сквозь столетия» (6+).

ПЯТНИЦА: 13 ИЮНЯ

Группа «Золотые зубы»
Анатолий Листонен

Группа «Золотые зубы»

Stereoleto, «Севкабель Порт» (0+)

В масштабном лайн-апе фестиваля-символа лета в Петербурге как ЛСП, Елка, Нейромонах Феофан, Jane Air, так и фрешмены — passmurny, Рушана, Yerkatt, «нееет, ты что», Chernaya Rechka, «Деревянные киты» и «Золотые зубы».

С 13 по 14 июня

Выставка «Не конец любви», Art of Foto (0+)

Ретроспектива пиктореалиста и участника легендарного фотоклуба «Новатор» Георгия Колосова — портреты, аутентичная серия «Русский север» и другие менее известные кадры.

До 29 июня

Концерт хора Festino, «Летний театр», Новая Голландия (12+)

20:00

Петербургский коллектив презентует программу «Крики города» — оммаж площадной культуре эпохи Возрождения и исследование эклектичной звуковой палитры окружающего мира.

Концерт Île Thélème Ensemble, Дом Радио, Невский, 62 (6+)

20:00

Содружество музыкантов исполнит композиции современных авторов и признанных классиков: Саариахо, Ретинского, Крама, Шопена, Шаррино, Равеля, Лютославского, Архипова, Бодрова и Полякова.

Спецпоказ фильма «Золотая лихорадка», «Родина» (12+)

17:00

Одна из самых известных комедий Чарли Чаплина — она же история о приключениях бродяги на Аляске — отмечает столетие.

СУББОТА: 14 ИЮНЯ

Пианист Илья Папоян
Наталья Скворцова

Пианист Илья Папоян

Концерт Ильи Папояна, «Летний театр», Новая Голландия (12+)

20:00

Лучший ученик профессора консерватории им. Римского-Корсакова Александра Сандлера и пианист-феномен виртуозно сыграет Рахманинова (главный специалитет в репертуаре музыканта!).

Спектакль «Вопль впередсмотрящего», «Скороход» (18+)

20:00

Пионер инклюзивных спектаклей и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Борис Павлович анонсирует постановку по книге Анатолия Гаврилова так: «Когда судно твоей жизни несется на риф, а впередсмотрящий не закричал вовремя, остается только мрачно шутить. Может быть, еще петь песни».

Концерт «ПТВП», «Ласточка» (18+)

20:00

Благотворительное акустическое выступление панк-гуру Петербурга во главе с неизменным поэтому и музыкантом Лехой Никоновым посвящают годовщине смерти звукорежиссера Андрея Тропилло.

Выставка Wormhole games, DiDi Gallery (12+)

Выпускница Академии художеств Вика Бодрова представляет две серии графических работ. Одна — обращение к теме страха. Другая — оммаж сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

С 14 июня по 13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 15 ИЮНЯ

Нечеухина Татьяна, "Страда", 2014 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Фаберже

Нечеухина Татьяна, "Страда", 2014 год

 

«Джазовое воскресенье», «Летний театр», Новая Голландия (12+)

20:00

Новая Голландия превратится в джаз-клуб, где возможны любые музыкальные эксперименты: от диксиленда и свинга до фанка и свободной импровизации. В этот раз за музыкальную феерию отвечает квартет Станислава Должкова.

Концерт Saluki, Sound (16+)

17:00

Сольник битмейкера-экспериментатора, который в прошлом году выпустил хитовый релиз BOLSHIE KURTKI.

Выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края», Музей Фаберже (12+)

В коллекции — более 110 работ: от современной живописи до древних артефактов. Пул авторов тоже широк: здесь и советский апологет сурового стиля Евгений Широков, и экспериментатор-философ Александр Репин, и современные арт-панки «КУБ».

До 13 июля

Концерт Петара Мартича, Blank (18+)

20:00

Экс-лидер группы «Пасош» презентует масштабную программу: альбомы «Петар» и «23», релиз Taxi 2 и дебют на сербском языке.

Спецпоказ «Курентзис: Милосердие Тита», «Аврора» (18+)

18:30

Рок-звезды академической сцены оркестр и хор musicAeterna и дирижер Теодор Курентзис — с авторской интерпретацией оперы Моцарта о разгуле террора (теперь и в кино).

День рождения Музея советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2В (0+)

11:00

12-летие музей отмечает благотворительным маркетом, лотереей и музыкальным вечером.

Спецпоказ фильма «Одержимость», «Родина» (18+)

19:00

Психологическая драма (с тремя «Оскарами»!) о перфекционизме и джазе, а также готовности пожертвовать всем ради совершенства. 

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