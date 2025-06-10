«Как стать миллионером», «Торнадо» с Тимом Ротом и Юрий Стоянов в «На деревню дедушке»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Артек. Сквозь столетия» (6+)

Семейное кино о мальчике Мите (Тимофей Попович) — веселом траблмейкере, который неосмотрительно загадывает желание у волшебного дерева в Артеке и переносится в 1812 год: там он успеет встретится с прадедом-героем, поучаствовать в сражении под Бородино и даже пообщаться с Пушкиным. В касте — Михаил Галустян, Виталий Гогунский и Илья Носков. Режиссерами выступили Карен Захаров и Армен Ананикян («Баба Яга спасает Новый год»).

С 12 июня