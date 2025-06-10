«Как стать миллионером», «Торнадо» с Тимом Ротом и Юрий Стоянов в «На деревню дедушке»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — Александр Яценко в изобретательном мокьюментари «Ровесник», новая часть франшизы «Три богатыря» и семейное кино «Артек. Сквозь столетия». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Как стать миллионером» / The Luckiest Man in America (18+)
История о телешоу, которое превращается в настоящую драму. В 1984 году синий воротничок Майкл (Пол Уолтер Хаузер, звезда сериала «Черная птица») пришел на шоу Press Your Luck (в российской адаптации это нечто среднее между «Своей игрой» и «Полем чудес») — и начал выигрывать тысячи долларов, легко побеждая оппонентов. Его заподозрили в мошенничестве, которое пытается раскрыть ведущий программы в исполнении Уолтона Гоггинса («Белый лотос», «Фоллаут»).
Режиссер проекта — дебютант Самир Оливерос.
С 12 июня
«На деревню дедушке» (6+)
Жизнеутверждающая семейная комедия с Юрием Стояновым в роли дедушки, к которому на лето отправляют 10-летнего внука Владика (Ярослав Головнев, «Любовь Советского Союза»). Как и во многих бадди-муви, все начинается с взаимных подколов и мелких пакостей, а заканчивается бесконечной теплотой. Сценарий написал Александр Бережной, автор «Пара на пару» и «Мой папа — медведь».
С 12 июня
«Торнадо» / Tornado (18+)
Триллер в традициях классического вестерна шотландца Джона Маклина («Строго на запад»). В центре истории — путешествующие по Британии XVIII века бродячий японский кукольник и его дочь по прозвищу Торнадо (Мицуки Кимура). Когда отца убивает банда головорезов во главе с харизматичным злодеем Шугарменом (Тим Рот), девочка решает жестоко мстить.
C 12 июня
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (6+)
Очередная часть приключений популярных мультгероев. Все по сказочным канонам: им предстоит встретиться с заморским царем, вывести на чистую воду мошенников, вернуть коню Юлию способность разговаривать, а князю — прежний человеческий облик взамен комариного. Режиссером осталась Екатерина Салабай, снявшая первый «Ни дня без подвига».
С 12 июня
«Ровесник» (18+)
Фестивальный хит (спецприз за лучший дебют на киносмотре в Выборге!) снял автор документального сериала «Ничего личного» Федор Кудрявцев. Изящное мокьюментари о студенте журфака Грише (Юрий Вершинин), якобы нашедшем в бабушкиной квартире VHS-кассеты, где запечатлен его исчезнувший отец вместе с друзьями (выясняется, что они в конце 1990-х основали рекламное агентство). Молодой человек отправляется брать интервью у всех участников событий. Помимо молодых актеров, в главных ролях задействованы Александр Яценко, Анна Михалкова и Даниил Спиваковский.
С 12 июня
«Артек. Сквозь столетия» (6+)
Семейное кино о мальчике Мите (Тимофей Попович) — веселом траблмейкере, который неосмотрительно загадывает желание у волшебного дерева в Артеке и переносится в 1812 год: там он успеет встретится с прадедом-героем, поучаствовать в сражении под Бородино и даже пообщаться с Пушкиным. В касте — Михаил Галустян, Виталий Гогунский и Илья Носков. Режиссерами выступили Карен Захаров и Армен Ананикян («Баба Яга спасает Новый год»).
С 12 июня
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