Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 июня

Фортепианный вечер Ильи Папояна, концерт «Русские тупики» Настасьи Хрущевой, премьеры спектаклей «Брат Андрей» Дмитрия Крестьянкина и «Зойкина квартира» Хуго Эрикссена, выставки «Ты — мир» и «Кабинет психотерапевта», а также День Летнего сада от Русского музея — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 5 ИЮНЯ
Музыкант Илья Папоян
Фортепианный вечер Ильи Папояна, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Рок-звезда филармонии, лучший ученик профессора консерватории им. Римского-Корсакова Александра Сандлера и пианист-феномен виртуозно исполнит Баха, Брамса и Рахманинова.
Спектакль «Саломея», Мариинский-2 (16+)
19:00
Репертуарная редкость! Опера Штрауса по одноименной пьесе Уайльда — выполнена в минималистичных декорациях художницы Моники Пормале и без привычных восточных атрибутов.
Выставка «Ты — мир», Joy Gallery (12+)
DUSTO, Турбен, Максим Савва и еще 25 художников в формате мозаик, гобеленов, папье-маше, фотографии и керамики рассматривают спорт как источник витальной энергии.
До 28 июня
Выставка «Печатная графика и искусство книги», Музей Набокова (6+)
Изучаем петербургскую традицию искусства оформления книги. Среди авторов графических работ — Серов, Репин, Васнецов, Сомов, Бакст, Остроумова-Лебедева.
До 28 июля
В кинотеатрах на этой неделе смотрим спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас «Балерина» (18+), норвежский боди-хоррор по мотивам «Золушки» «Гадкая сестра» (18+), экранизацию романа Стивена Кинга «Жизнь Чака» (18+), камбэк классики Матье Кассовица «Ненависть» (18+), романтический сай-фай «Сны о ней» (18+) и отечественную картину «Самозванцы» (18+).
ПЯТНИЦА: 6 ИЮНЯ
Композитор Настасья Хрущева и драматург Александр Артемов
Концерт «Русские тупики», Новая Голландия, «Летний театр» (12+)
20:00
Одна из самых востребованных композиторов, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева выступит с авторским фортепианным циклом «Русские тупики» — о локальном культурном коде.
Спектакль «Брат Андрей», «Драм.Площадка» (16+)
19:00
Идеолог и художественный руководитель «Плохого театра» Дмитрий Крестьянкин переосмысляет чеховских «Трех сестер». В новаторской постановке главным героем становится их брат — Андрей Прозоров.
6 и 7 июня
Презентация книги «Семигранник», «Полторы комнаты» (18+)
19:00
Григорий Кружков известен как переводчик Донна, Шекспира, Китса, Дикинсона и Кэрролла. А его новая книга — стихотворения собственного сочинения.
«Пушкинский день», «Ленфильм» (12+)
с 13:00
В день рождения поэта пройдет цикл специальных кинопоказов. Смотрим «Пиковую даму», «Бакенбарды», «Отель Онегин» и «Живые мемории. Отцы и дети».
Концерт экспериментальной электронной музыки, «Манеж» (0+)
20:00
Фестиваль современной академической музыки «reMusik.org» завершается! Идем на опен-эйр концерт и совместную импровизацию электронщиков Олега Макарова, Дмитрия Шубина и Ильи Symphocat.
СУББОТА: 7 ИЮНЯ
Актер Илья Дель
Спектакль «Зойкина квартира», театр им. Комиссаржевской (18+)
19:00
«Брусникинец» Хуго Эрикссен ставит булгаковский текст о временах и нравах. В роли мошенника Александра Аметистова — романтический панк и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Дель.
7 и 8 июня
Спектакль «Козлиная песнь», «Мастерская» (16+)
19:00
Режиссер Арина Лыкова предложит свою версию инсценировки дебютного романа Константина Вагинова, который вобрал в себя лучшие традиции обэриутов, мотивы произведений Гоголя, Достоевского, Белого, а также античного и плутовского романов.
Open Coffee Fest, «Брусницын» (0+)
с 11:00
Обещают фудкорт, маркет производителей шоколада, чая, керамики и украшений, а еще лекции и дегустации.
С 7 по 8 июня
День Летнего сада, набережная Кутузова, 2 (0+)
с 10:00
Музыкальная феерия от Русского музея: выступление Татьяны Булановой, барабанного шоу Drum Time, ансамблей Olympic Brass, IP Orchestra, «Терем-Квартет», «Аврора» и «Хоронько-Оркестр», а также спектакли театра марионеток им. Деммени, «Мимигрантов», «Малого Трианона» и So-Tvorenie.
С 7 по 8 июня
Спектакль «Равновесие с небольшой погрешностью», Новая Голландия, «Летний театр» (16+)
20:00
Апологет социального театра и лауреат «Золотой Маски» Борис Павлович устраивает терапевтический творческий вечер: спектакль об обэриутах + IDM-лайв от Illuminated Faces.
«Пушкин-фест», Юсуповский сад (0+)
с 12:00
На фестивале можно послушать фрагменты опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», стать присяжными по делу «Моцарта и Сальери», поговорить с персонажами «Капитанской дочки» и «Бориса Годунова», позвонить Пушкину из телефонной будки и обучиться старинным ремеслам.
«Хвостунишки Фест» (0+)
с 13:00
Модный показ при участии питомцев, лекции от кинологов, зоны груминга и йоги с собаками, а также дружественный забег — дог-френдли-праздник, ради которого стоит заглянуть в Кудрово.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 8 ИЮНЯ
Выставка «Кабинет психотерапевта»
Концерт группы «ssshhhiiittt!», Roof Place (18+)
20:00
«Все вокруг танцуют, пьют и веселятся» — программа минимум на грядущий солоперформанс ростовских инди-рокеров.
Выставка «Кабинет психотерапевта», Eggz Gallery (16+)
Семен Мотолянец, Владимир Козин и другие андерграунд-художники Parazit Group выстроили пространство, «где терапевт молчит, а художник говорит».
До 6 июля
Вечер спектаклей «Дуэт. Трио. Соло», Новая сцена Александринского театра (12+)
19:00
Три петербургских хореографа — Надежда Коханова, Елена Чурилова и Ольга Васильева — представят свое видение современного танца.
Выставка «Над водой», Anna Nova (18+)
Персональная экспозиция Дениса Патракеева — размышление о пространстве, где был задуман человек. Арт-объектами здесь становятся бронзовые, каменные и деревянные скульптуры, а также видеозаписи.
До 10 августа
Комментарии (0)