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Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 июня

Фортепианный вечер Ильи Папояна, концерт «Русские тупики» Настасьи Хрущевой, премьеры спектаклей «Брат Андрей» Дмитрия Крестьянкина и «Зойкина квартира» Хуго Эрикссена, выставки «Ты — мир» и «Кабинет психотерапевта», а также День Летнего сада от Русского музея — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 5 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА: 6 ИЮНЯ
СУББОТА: 7 ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 8 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ: 5 ИЮНЯ

Музыкант Илья Папоян
Наталья Скворцова

Музыкант Илья Папоян

Фортепианный вечер Ильи Папояна, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Рок-звезда филармонии, лучший ученик профессора консерватории им. Римского-Корсакова Александра Сандлера и пианист-феномен виртуозно исполнит Баха, Брамса и Рахманинова.

Спектакль «Саломея», Мариинский-2 (16+)

19:00

Репертуарная редкость! Опера Штрауса по одноименной пьесе Уайльда — выполнена в минималистичных декорациях художницы Моники Пормале и без привычных восточных атрибутов.

Выставка «Ты — мир», Joy Gallery (12+)

DUSTO, Турбен, Максим Савва и еще 25 художников в формате мозаик, гобеленов, папье-маше, фотографии и керамики рассматривают спорт как источник витальной энергии.

До 28 июня

Выставка «Печатная графика и искусство книги», Музей Набокова (6+)

Изучаем петербургскую традицию искусства оформления книги. Среди авторов графических работ — Серов, Репин, Васнецов, Сомов, Бакст, Остроумова-Лебедева.

До 28 июля

В кинотеатрах на этой неделе смотрим спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас «Балерина» (18+), норвежский боди-хоррор по мотивам «Золушки» «Гадкая сестра» (18+), экранизацию романа Стивена Кинга «Жизнь Чака» (18+), камбэк классики Матье Кассовица «Ненависть» (18+), романтический сай-фай «Сны о ней» (18+) и отечественную картину «Самозванцы» (18+).

ПЯТНИЦА: 6 ИЮНЯ

Композитор Настасья Хрущева и драматург Александр Артемов
Константин Рассохин

Композитор Настасья Хрущева и драматург Александр Артемов

Концерт «Русские тупики», Новая Голландия, «Летний театр» (12+)

20:00

Одна из самых востребованных композиторов, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева выступит с авторским фортепианным циклом «Русские тупики» — о локальном культурном коде.

Спектакль «Брат Андрей», «Драм.Площадка» (16+)

19:00

Идеолог и художественный руководитель «Плохого театра» Дмитрий Крестьянкин переосмысляет чеховских «Трех сестер». В новаторской постановке главным героем становится их брат — Андрей Прозоров.

6 и 7 июня

Презентация книги «Семигранник», «Полторы комнаты» (18+)

19:00

Григорий Кружков известен как переводчик Донна, Шекспира, Китса, Дикинсона и Кэрролла. А его новая книга — стихотворения собственного сочинения.

«Пушкинский день», «Ленфильм» (12+)

с 13:00

В день рождения поэта пройдет цикл специальных кинопоказов. Смотрим «Пиковую даму», «Бакенбарды», «Отель Онегин» и «Живые мемории. Отцы и дети».

Концерт экспериментальной электронной музыки, «Манеж» (0+)

20:00

Фестиваль современной академической музыки «reMusik.org» завершается! Идем на опен-эйр концерт и совместную импровизацию электронщиков Олега Макарова, Дмитрия Шубина и Ильи Symphocat.

СУББОТА: 7 ИЮНЯ

Актер Илья Дель
Валентин Блох

Актер Илья Дель

Спектакль «Зойкина квартира», театр им. Комиссаржевской (18+)

19:00

«Брусникинец» Хуго Эрикссен ставит булгаковский текст о временах и нравах. В роли мошенника Александра Аметистова — романтический панк и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Дель.

7 и 8 июня

Спектакль «Козлиная песнь», «Мастерская» (16+)

19:00

Режиссер Арина Лыкова предложит свою версию инсценировки дебютного романа Константина Вагинова, который вобрал в себя лучшие традиции обэриутов, мотивы произведений Гоголя, Достоевского, Белого, а также античного и плутовского романов.

Open Coffee Fest, «Брусницын» (0+)

с 11:00

Обещают фудкорт, маркет производителей шоколада, чая, керамики и украшений, а еще лекции и дегустации.  

С 7 по 8 июня

День Летнего сада, набережная Кутузова, 2 (0+)

с 10:00

Музыкальная феерия от Русского музея: выступление Татьяны Булановой, барабанного шоу Drum Time, ансамблей Olympic Brass, IP Orchestra, «Терем-Квартет», «Аврора» и «Хоронько-Оркестр»​, а также спектакли театра марионеток им. Деммени, «Мимигрантов», «Малого Трианона» и So-Tvorenie.

С 7 по 8 июня

Спектакль «Равновесие с небольшой погрешностью», Новая Голландия, «Летний театр» (16+)

20:00

Апологет социального театра и лауреат «Золотой Маски» Борис Павлович устраивает терапевтический творческий вечер: спектакль об обэриутах + IDM-лайв от Illuminated Faces.

«Пушкин-фест», Юсуповский сад (0+)

с 12:00

На фестивале можно послушать фрагменты опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», стать присяжными по делу «Моцарта и Сальери», поговорить с персонажами «Капитанской дочки» и «Бориса Годунова», позвонить Пушкину из телефонной будки и обучиться старинным ремеслам.

«Хвостунишки Фест» (0+)

с 13:00

Модный показ при участии питомцев, лекции от кинологов, зоны груминга и йоги с собаками, а также дружественный забег — дог-френдли-праздник, ради которого стоит заглянуть в Кудрово.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 8 ИЮНЯ

Выставка «Кабинет психотерапевта»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Eggz Gallery

Выставка «Кабинет психотерапевта»

Концерт группы «ssshhhiiittt!», Roof Place (18+)

20:00

«Все вокруг танцуют, пьют и веселятся» — программа минимум на грядущий солоперформанс ростовских инди-рокеров.

Выставка «Кабинет психотерапевта», Eggz Gallery (16+)

Семен Мотолянец, Владимир Козин и другие андерграунд-художники Parazit Group выстроили пространство, «где терапевт молчит, а художник говорит».

До 6 июля

Вечер спектаклей «Дуэт. Трио. Соло», Новая сцена Александринского театра (12+)

19:00

Три петербургских хореографа — Надежда Коханова, Елена Чурилова и Ольга Васильева — представят свое видение современного танца.

Выставка «Над водой», Anna Nova (18+)

Персональная экспозиция Дениса Патракеева — размышление о пространстве, где был задуман человек. Арт-объектами здесь становятся бронзовые, каменные и деревянные скульптуры, а также видеозаписи.

До 10 августа

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