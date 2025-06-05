Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 июня

Спектакль «Зойкина квартира», театр им. Комиссаржевской (18+)

19:00

«Брусникинец» Хуго Эрикссен ставит булгаковский текст о временах и нравах. В роли мошенника Александра Аметистова — романтический панк и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Дель.

7 и 8 июня

Спектакль «Козлиная песнь», «Мастерская» (16+)

19:00

Режиссер Арина Лыкова предложит свою версию инсценировки дебютного романа Константина Вагинова, который вобрал в себя лучшие традиции обэриутов, мотивы произведений Гоголя, Достоевского, Белого, а также античного и плутовского романов.

Open Coffee Fest, «Брусницын» (0+)

с 11:00

Обещают фудкорт, маркет производителей шоколада, чая, керамики и украшений, а еще лекции и дегустации.

С 7 по 8 июня

День Летнего сада, набережная Кутузова, 2 (0+)

с 10:00

Музыкальная феерия от Русского музея: выступление Татьяны Булановой, барабанного шоу Drum Time, ансамблей Olympic Brass, IP Orchestra, «Терем-Квартет», «Аврора» и «Хоронько-Оркестр»​, а также спектакли театра марионеток им. Деммени, «Мимигрантов», «Малого Трианона» и So-Tvorenie.

С 7 по 8 июня

Спектакль «Равновесие с небольшой погрешностью», Новая Голландия, «Летний театр» (16+)

20:00

Апологет социального театра и лауреат «Золотой Маски» Борис Павлович устраивает терапевтический творческий вечер: спектакль об обэриутах + IDM-лайв от Illuminated Faces.

«Пушкин-фест», Юсуповский сад (0+)

с 12:00

На фестивале можно послушать фрагменты опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», стать присяжными по делу «Моцарта и Сальери», поговорить с персонажами «Капитанской дочки» и «Бориса Годунова», позвонить Пушкину из телефонной будки и обучиться старинным ремеслам.

«Хвостунишки Фест» (0+)

с 13:00

Модный показ при участии питомцев, лекции от кинологов, зоны груминга и йоги с собаками, а также дружественный забег — дог-френдли-праздник, ради которого стоит заглянуть в Кудрово.