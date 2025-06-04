Спин-офф «Джона Уика», Дакота Джонсон и Педро Паскаль в «Материалистке» и «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном: что смотреть в кинотеатрах России в июне 2025-го

«Балерина» / Ballerina (18+)

Возвращение франшизы «Джон Уик» на большие экраны — на этот раз в центре внимания история балерины-наемницы Евы Макарро (Ана де Армас, «Достать ножи»). Действие спин-оффа разворачивается между третьим и четвертым фильмами: Ева мстит за гибель отца, не пасуя перед всем местным криминальным миром.

В касте — старые знакомые: Киану Ривз в роли в Уика, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик (в картине он успел сняться незадолго до смерти). К ним добавились Гэбриэл Бирн и Норман Ридус. Режиссером выступил Лен Уайзман («Другой мир» и перезапуск «Вспомнить все»), но без помощи Чада Стахельски, снявшего всю оригинальную тетралогию, все-таки не обошлось.

С 5 июня