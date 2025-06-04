Спин-офф «Джона Уика», Дакота Джонсон и Педро Паскаль в «Материалистке» и «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном: что смотреть в кинотеатрах России в июне 2025-го

А также — повторный прокат «Ненависти» с Венсаном Касселем и классического аниме «Акира», участник основного конкурса Берлинале «Что знает Мариэль» и драма «Как стать миллионером» со звездой «Белого лотоса» Уолтоном Гоггинсом. Рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в июне.
С 5 ИЮНЯ
«Балерина» / Ballerina (18+)
Возвращение франшизы «Джон Уик» на большие экраны — на этот раз в центре внимания история балерины-наемницы Евы Макарро (Ана де Армас, «Достать ножи»). Действие спин-оффа разворачивается между третьим и четвертым фильмами: Ева мстит за гибель отца, не пасуя перед всем местным криминальным миром.
В касте — старые знакомые: Киану Ривз в роли в Уика, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик (в картине он успел сняться незадолго до смерти). К ним добавились Гэбриэл Бирн и Норман Ридус. Режиссером выступил Лен Уайзман («Другой мир» и перезапуск «Вспомнить все»), но без помощи Чада Стахельски, снявшего всю оригинальную тетралогию, все-таки не обошлось.
С 5 июня
«Гадкая сестра» / Den stygge stesøsteren (18+)
Норвежский боди-хоррор, который критики и зрители уже окрестили «новой "Субстанцией"». Это сказка про Золушку, рассказанная с точки зрения ее сестры-дурнушки. Эльвира (Леа Мюрен) мечтает выйти замуж за принца, под влиянием властной матери Ребекки (Ане Даль Торп, «Разлом») она идет на безумные жертвы: от болезненной операции по пластике носа до подсаживания паразитов в качества средства для похудения. Картину сняла Эмили Блихфельдт, для которой это дебют в полнометражном формате.
C 5 июня
«Жизнь Чака» / The Life of Chuck (18+)
Экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга о трех эпизодах из жизни обычного мужчины по имени Чак (Том Хиддлстон, «Локи»), в чью реальность начинают проникать таинственные послания с намеками на его особое предназначение.
Хотя режиссером выступил хоррормейкер Майк Флэнаган («Призрак дома на холме», «Доктор Сон»), это не фильм ужасов, а драма с элементами фантастики — картину оценило жюри фестиваля в Торонто, вручив ей главный приз. Среди партнеров Хиддлстона — звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл, Чиветель Эджиофор («12 лет рабства»), Давид Дастмалчян («Оппенгеймер») и другие.
C 5 июня
«Ненависть» / La Haine (1995) (18+)
Монохромная классика Матье Кассовица снова на больших экранах — в честь 30-летия со дня премьеры. Картина о трех друзьях и их опасной жизни в парижских трущобах сделала мировой звездой Венсана Касселя, а визуальный стиль и само художественное высказывание об агрессии общества до сих пор воспринимаются на редкость свежо.
C 5 июня
«Сны о ней» / Daniela Forever (18+)
Испанский режиссер Начо Вигалондо («Наш флаг означает Смерть») снял печальный романтический сай-фай об утрате. У диджея Николаса (Генри Голдинг из «Джентльменов») гибнет любимая девушка Даниэла (Беатриче Гранно, «Белый лотос»). Чтобы пережить трагедию, он соглашается на эксперимент — специальные таблетки во сне возвращают ему лучшие воспоминания об их совместной жизни, но этим только усугубляют его состояние.
C 5 июня
«Самозванцы» (18+)
Неожиданное прочтение событий у Белого дома в Москве в октябре 1993 года: в центре истории оказываются журналисты телекомпании «ВИД» (Линда Лапиньш из «Игры на выживание» и Егор Бероев из «Турецкого гамбита»). На фоне кризиса они пытаются выяснить причины смерти популярного кинорежиссера (Сергей Шакуров) и спасти его последний фильм о Борисе Годунове. Срифмовала сюжеты о смутном времени дебютантка в полнометражном кино Мария Рейзен.
С 5 июня
С 12 ИЮНЯ
«Как стать миллионером» / The Luckiest Man in America (18+)
История о телешоу, которое превращается в настоящую драму. В 1984 году синий воротничок Майкл (Пол Уолтер Хаузер, звезда сериала «Черная птица») пришел на шоу Press Your Luck (в российской адаптации это нечто среднее между «Своей игрой» и «Полем чудес») — и начал выигрывать тысячи долларов, легко побеждая оппонентов. Его заподозрили в мошенничестве, которое пытается раскрыть ведущий программы Уолтон Гоггинс («Белый лотос», «Фоллаут»).
Режиссер проекта — дебютант Самир Оливерос.
С 12 июня
«Ровесник» (18+)
Фестивальный хит (спецприз за лучший дебют на киносмотре в Выборге!) снял автор документального сериала «Ничего личного» Федор Кудрявцев. Изящное мокьюментари о студенте журфака Грише (Юрий Вершинин), якобы нашедшем в бабушкиной квартире VHS-кассеты, где запечатлен его исчезнувший отец вместе с друзьями (выясняется, что они в конце 1990-х основали рекламное агентство). Молодой человек отправляется брать интервью у всех участников событий. Помимо молодых актеров, в главных ролях задействованы Александр Яценко, Анна Михалкова и Даниил Спиваковский.
С 12 июня
«На деревню дедушке» (6+)
Жизнеутверждающая семейная комедия с Юрием Стояновым в роли дедушки, к которому на лето отправляют 10-летнего внука Владика (Ярослав Головнев, «Любовь Советского Союза»). Как и во многих бадди-муви, все начинается с взаимных подколов и мелких пакостей, а заканчивается бесконечной теплотой. Сценарий написал Александр Бережной, автор «Пара на пару» и «Мой папа — медведь».
С 12 июня
«Торнадо» / Tornado (18+)
Триллер в традициях классического вестерна шотландца Джона Маклина («Строго на запад»). В центре истории — путешествующие по Британии XVIII века бродячий японский кукольник и его дочь по прозвищу Торнадо (Мицуки Кимура). Когда отца убивает банда головорезов во главе с харизматичным злодеем Шугарменом (Тим Рот), девочка решает жестоко мстить.
C 12 июня
«Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (6+)
Очередная часть приключений популярных мультгероев. Все по сказочным канонам: им предстоит встретиться с заморским царем, вывести на чистую воду мошенников, вернуть коню Юлию способность разговаривать, а князю — прежний человеческий облик взамен комариного. Режиссером осталась Екатерина Салабай, снявшая первый «Ни дня без подвига».
С 12 июня
С 19 ИЮНЯ
«Материалистка» / Materialists (18+)
Лучшая брачная агентша Люси (Дакота Джонсон, «50 оттенков серого») выбирает между обаятельным новым знакомым Гарри (Педро Паскаль, «Одни из нас») и экс-бойфрендом Джоном (Крис Эванс) — за внимание девушки разворачивается настоящее сражение. Ромком по всем жанровым канонам сняла Селин Сон, автор «Прошлых жизней».
C 19 июня
«Белый пароход» (16+)
Камерная эстетская драма о московском педагоге Олеге (Александр Кошкидько, «Григорий Р.»), которого прислали работать директором в якутскую музыкальную школу. С его новыми порядками не согласна хормейстер Марта (Элла Соколова) — конфликт строится вокруг советской песни «Белый пароход», которую она категорически не хочет убирать из репертуара. Полнометражный дебют Инги Шепелевой, который она сняла по собственной (во многом автобиографичной) повести.
С 19 июня
«Евгений Телегин» (16+)
Вольная интерпретация «Евгения Онегина», перенесенная в перестроечные времена. Ленинградский денди и фанат рок-музыки в исполнении Евгения Ткачука («Тихий Дон») наследует дядин домик в деревне и знакомится там с двумя сестрами — Татьяной и Ольгой. За классическое пушкинское произведение взялся Виктор Тихомиров: художник, писатель, режиссер и один из основателей движения «Митьки».
С 19 июня
«Здравствуй, грусть» / Bonjour Tristesse (18+)
Хлоя Севиньи в новой экранизации романа Франсуазы Саган: девушка по имени Сесиль отдыхает на юге Франции вместе с отцом и оказывается в эпицентре переплетения романтических отношений, как его, так и своих собственных. Режиссером выступила дебютантка Дурга Чю-Бозе, в касте — Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Лили Макинерни («Соври мне»), Наиля Арзун («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие.
C 19 июня
«Кровавый урожай» / Clown in a Cornfield (18+)
Комедийный слэшер Илая Крэйга, известного по «Убойным каникулам». Гленн (Аарон Абрамс, «Код 8») с дочерью Куинн (Кэти Дуглас, «Джинни и Джорджия») перебираются в захолустный городок, в котором пропадают люди и происходят загадочные убийства. Когда одноклассники девушки начинают исчезать один за другим, становится понятно: за всем стоит с виду безобидный (но жуткий внутри) местный талисман, клоун Френдо.
C 19 июня
С 26 ИЮНЯ
«Акира» / Akira (1987) (18+)
Повторный прокат легендарного аниме Кацухиро Отомо («Воспоминания о будущем», «Стимбой»). История байкеров-подростков в постапокалиптическом Токио перевернула культуру японской анимации с ног на голову — настолько технически безупречно она была сделана и с точки зрения визуала, и сторителлинга.
C 26 июня
«Ритуал» / The Ritual (18+)
Религиозный хоррор о дуэте экзорцистов, пытающихся изгнать дьявола из юной девушки. Молодой священник Джозеф (Дэн Стивенс, «Легион») и умудренный святой отец Теофил (Аль Пачино) вынуждены преодолевать разногласия, чтобы победить темные силы. За постановку ответственен автор «Убийства Кеннета Чемберлена» Дэвид Миделл.
C 26 июня
«Что знает Мариэль» / Was Marielle weiß (18+)
Участник основного конкурса Берлинского кинофестиваля-2025: режиссер Фредерик Хамбалек снял комедию о доверии в отношениях детей и родителей. По сюжету девушка-подросток Мариэль (Лаэни Гайзелер) после нелепого эпизода в школе вдруг начинает читать (и даже видеть) мысли старших — теперь ни папа (Феликс Крамер, «Меч короля»), ни мама (Юлия Йенч, «Последние дни Софии Шолль») не могут воспитывать ее с прежней авторитетностью.
C 26 июня
«Трио из Бельвилля» / The Triplets of Belleville (2003) (12+)
Общепризнанная жемчужина в мире французской (да и мировой) анимации. История Сильвена Шоме о мальчике-велосипедисте Чемпионе, его бабушке мадам Суза, их псе Брюно и трио из экс-участниц кабаре вышла в прокат более 20 лет назад, но до сих пор считается новаторской во всех отношениях. Хороший повод увидеть ее вновь на большом экране.
C 26 июня
«Великая Лилиан Холл» / The Great Lillian Hall (16+)
Голливудская звезда Джессика Лэнг играет бродвейскую актрису, которая готовится к роли Раневской в «Вишневом саде», но на глазах разрушается от прогрессирующей деменции. За сложную историю об актерском мастерстве взялся режиссер Майкл Кристофер («Джиа», «Соблазн»), в звездном касте — Пирс Броснан, Кэти Бэйтс и многие другие.
С 26 июня
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