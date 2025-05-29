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Чем заняться в Петербурге с 29 мая по 1 июня

«Беспринципные чтения», лекция Антона Секисова про Даниила Хармса, гала-концерт «Классика на Дворцовой», презентация романа Евгении Некрасовой «Улица Холодова», «Морская вечеринка» в «Севкабель Порту», открытая репетиция режиссера Бориса Павловича, а также премьера спектаклей «Трое мужчин и один шедевр» в «Балтийском доме» и «Гулливер. Ошибка 401» в конном театре «ВелесО» Евгения Ткачука — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 29 МАЯ
ПЯТНИЦА: 30 МАЯ
СУББОТА: 31 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ: 29 МАЯ

Писатель Александр Цыпкин
Яна Давыдова

Писатель Александр Цыпкин

«Беспринципные чтения», театр «На Литейном» (18+)

19:00

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Цыпкин декламирует собственные рассказы.

Спецпоказ фильма «Ненависть», «Аврора» (18+)

19:00

Криминальному триллеру о подростках из парижского гетто исполняется 30 лет. Юбилей отмечаем просмотром и обсуждением с главным редактором Собака.ru Михаилом Стацюком.

Концерт Shanghai New Music Ensemble, «Сообщество» в Новой Голландии (14+)

19:30

Фестиваль современной академической музыки reMusik.org продолжается! Идем слушать композиции Антона Танонова, Тяньхуа Лю, Михаила Крутика и Дэцинь Вэнь.

Концерт Дмитрия Кузнецова & The Little Big Band, «Третье место» (16+)

20:30

Петербургский бэнд представляет трибьют легенде джаза — пианисту и композитору Биллу Эвансу.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим боевик с Робертом Де Ниро «Игры возмездия» (18+), сиквел популярного китайского мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» (18+), триллер со звездным кастом (The Weekend! Дженна Ортега! Барри Кеоган!) «Последнее завтра» (18+), хоррор «Верни ее из мертвых» (18+), литературную комедию «Джейн Остин испортила мне жизнь» (18+) и семейное фэнтези «сНежный человек» (6+).

ПЯТНИЦА: 30 МАЯ

Кадр из фильма 1939 года «Унесенные ветром»
кадр из фильма, Metro-Goldwyn-Mayer

Кадр из фильма 1939 года «Унесенные ветром»

 

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», Дворцовая площадь (6+)

21:30

26 выступлений и 120 музыкантов! Среди хедлайнеров — звезды мировой оперы Раме Лахай, Саннибой Дладла, Андрей Данилов, Алихан Зейналла, Нина Минасян, Ольга Пудова, Владислав Сулимский, Виктория Каркачева, Алина Черташ и другие.

Спектакль «Трое мужчин и один шедевр», «Балтийский дом» (16+)

19:00

Ироничный рассказ о том, как создавался фильм «Унесенные ветром». Продюсер Дэвид Селзник нанял сценариста и режиссера (Бена Хекта и Виктора Флеминга), запер их в кабинете и потребовал придумать версию киноромана меньше, чем за неделю. 

30, 31 мая

Презентация романа «Улица Холодова», «Подписные издания» (18+)

19:00

В новой книге Евгения Некрасова обращается к документальным хроникам. В 1994 году корреспондент «Московского комсомольца» погиб в редакции от взрыва мины. Некрасова размышляет, как эта трагедия отражает историю страны и повлияла на наше понимание свободы.

«Брамс. Концерт для скрипки с оркестром», Филармония им. Шостаковича (6+)

19:00

В рамках фестиваля «Музыкальная коллекция» выступит венгерский скрипач Кристоф Барати.

Концерт группы «Перемотка», «Космонавт» (12+)

20:00

Романтичные инди-рокеры презентуют новый альбом «Зеленый луч» и исполнят хитовые треки: «Первая встречная», «Как тебя покорить», «Старое кино».

«(Не)детский фестиваль», «Севкабель Порт» (0+)

Благотворительные фонды Петербурга отмечают День защиты детей. В программе — карнавал от «Упсала-Цирка», мастер-класс по росписи на одежде и иллюстрации комиксов, гаражная распродажа и тренировки по фитнесу.

С 30 мая по 1 июня

СУББОТА: 31 МАЯ

Актер Евгений Ткачук
Наталья Скворцова

Актер Евгений Ткачук

Спектакль «Гулливер. Ошибка 401», «ВелесО» (6+)

18:00

Конный театр лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Ткачука представит премьеру о взаимоотношениях человека, ИИ и природы. 

«Морская вечеринка», «Севкабель Порт» (18+)

23:00

Открываем сезон рейвов с главными электронными гуру города: Roots United, Cava Disco, Odyssey, «Ритмами» и «Сменой».

Концерт Саши Алмазовой, джаз-клуб Игоря Бутмана (6+)

19:00 и 21:30

Феерия софт-джаза, соула и фанка от фронтвуман группы Non Cadenza.

Лекция «Хармс и покойники», KGallery (16+)

18:30

Писатель и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Антон Секисов расскажет о мотиве смерти в творчестве и биографии Даниила Хармса.

Концерт «Диалоги», Левашовский хлебозавод (0+)

19:00

Музыкальное исследование сочинений двух композиторов — Владимира Мартынова и Глеба Андрианова.

Концерт illo.trio, The Hat (18+)

19:30

Пост-джаз-коллектив из Москвы умело смешивает неоклассику, поп, минимализм и рок.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 1 ИЮНЯ

Режиссер Борис Павлович
Антон Руздат

Режиссер Борис Павлович

Спецпоказ «Питер FM», кабак «Вчера и навсегда» (18+)

20:00

Ностальгическая кинопрогулка по летнему Петербургу середины 2000-х в компании Евгения Цыганова и Екатерины Федуловой.

Открытая репетиция Бориса Павловича, центр добрососедства театров «Дом» (18+)

18:00

Уникальная возможность заглянуть за кулисы и узнать, как гуру инклюзивного театра и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» работает с актерами.

«Пляс», Дом Радио, Невский, 62 (16+)

11:00

Учимся выражать свои чувства пластически вместе с танц-художницей Валентиной Луценко под аккомпанемент артиста хора musicAeterna и композитора Кирилла Нифонтова.

Выставка «Неуместные артефакты», Masters digital gallery (18+)

Дебютный проект Анны Герасимовой — «логово археолога», где выставлены скульптуры и инсталляции из уличных находок, напоминающие скелеты динозавров и мамонтов.

До 15 июня

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