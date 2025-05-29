Чем заняться в Петербурге с 29 мая по 1 июня

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», Дворцовая площадь (6+)

21:30

26 выступлений и 120 музыкантов! Среди хедлайнеров — звезды мировой оперы Раме Лахай, Саннибой Дладла, Андрей Данилов, Алихан Зейналла, Нина Минасян, Ольга Пудова, Владислав Сулимский, Виктория Каркачева, Алина Черташ и другие.

Спектакль «Трое мужчин и один шедевр», «Балтийский дом» (16+)

19:00

Ироничный рассказ о том, как создавался фильм «Унесенные ветром». Продюсер Дэвид Селзник нанял сценариста и режиссера (Бена Хекта и Виктора Флеминга), запер их в кабинете и потребовал придумать версию киноромана меньше, чем за неделю.

30, 31 мая

Презентация романа «Улица Холодова», «Подписные издания» (18+)

19:00

В новой книге Евгения Некрасова обращается к документальным хроникам. В 1994 году корреспондент «Московского комсомольца» погиб в редакции от взрыва мины. Некрасова размышляет, как эта трагедия отражает историю страны и повлияла на наше понимание свободы.

«Брамс. Концерт для скрипки с оркестром», Филармония им. Шостаковича (6+)

19:00

В рамках фестиваля «Музыкальная коллекция» выступит венгерский скрипач Кристоф Барати.

Концерт группы «Перемотка», «Космонавт» (12+)

20:00

Романтичные инди-рокеры презентуют новый альбом «Зеленый луч» и исполнят хитовые треки: «Первая встречная», «Как тебя покорить», «Старое кино».

«(Не)детский фестиваль», «Севкабель Порт» (0+)

Благотворительные фонды Петербурга отмечают День защиты детей. В программе — карнавал от «Упсала-Цирка», мастер-класс по росписи на одежде и иллюстрации комиксов, гаражная распродажа и тренировки по фитнесу.

С 30 мая по 1 июня