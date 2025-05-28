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Кино и сериалы

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«Игры возмездия» с Робертом Де Ниро, The Weekend в «Последнем завтра» и хит «Нэчжа побеждает Царя драконов»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — французская комедия «Джейн Остин испортила мне жизнь», семейное фэнтези «сНежный человек» и хоррор «Верни ее из мертвых». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

Aloe Entertainment, Current Entertainment, Daniel Finkelman Films, 2025

«Игры возмездия» / Tin Soldier (18+)

Бывший военный с диктаторскими амбициями по имени Бокушо (Джейми Фокс) строит собственную укрепленную базу и собирает частную армию. Попытки проникнуть туда ни к чему не приводят: тогда власти в лице мистера Эшберна (Роберт Де Ниро) поручают его бывшему ученику Нэшу (Скотт Иствуд) собрать отряд и окончательно и бесповоротно решить вопрос с опасной организацией.

За режиссуру отвечает Брэд Фурман, автор «Линкольна для адвоката» и «Аферы под прикрытием».

С 29 мая

Beijing Enlight Media Co., Beijing Enlight Pictures, 2025

«Нэчжа побеждает Царя драконов» / Ne Zha 2 (18+)

Труднообъяснимый феномен, который невозможно отрицать — сиквел китайского мультфильма о магическом огненном мальчике Нэчжа перебил по сборам все возможные рекорды в анимационном сегменте. Он собрал в мировом прокате более двух миллиардов долларов и уверенно забрался в пятерку самых кассовых фильмов в истории. На родине лента вышла в январе, а к концу мая добралась и до России.

С 29 мая

Live Nation Productions, Manic Phase, 2025

«Последнее завтра» / Hurry Up Tomorrow (18+)

Психологический триллер, основанный на одноименном альбоме The Weekend — в фильме Трея Эдварда Шульца («Криша», «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс») он играет страдающего бессонницей музыканта, чью жизнь резко меняет встреча с таинственной незнакомкой (Дженна Ортега, «Смерть единорога»).

Также в касте — Барри Кеоган («Солтберн», «Птица») и Рой Уильямс мл. («Больница Питт»).

С 29 мая

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Causeway Films, RackaRacka Studios, SAFC Studios, Salmira Productions, 2025

«Верни ее из мертвых» / Bring Her Back (18+)

Хоррормейкеры братья Дэнни и Майкл Филиппу («Два, три, демон, приди!») продолжают старательно пугать зрителя. В этот раз история строится вокруг брата и сестры, попавших к вроде бы добродушной приемной матери (Салли Хокинс). Впрочем, у нее есть жуткая тайна — с помощью подростков и обряда некромантии она хочет воскресить свою умершую дочь.

С 29 мая

Les Films du Veyrier, Sciapode, Canal+, Ciné+OCS, Pictanovo, 2025

«Джейн Остин испортила мне жизнь» /Jane Austen a gâché ma vie (18+)

Литературная комедия дебютантки Лауры Пиани о начинающей писательнице Агате (Камилль Рутерфорд, «Анатомия падения»). Та приезжает из Франции в британскую резиденцию Джейн Остин и попадает в любовный капкан: ей приходится выбирать между старым другом (Пабло Поли, «Французский вестник») и потомком самой Остин — его сыграл Чарли Энсон («Смерть на Ниле»).

C 29 мая

Кинотека, 2025

«сНежный человек» (6+)

Семейная комедия о мальчике Мироне (Сергей Стайкин), который приехал на дедушкин день рождения в деревню и нашел в сарае самого настоящего снежного человека — с ним школьнику предстоит подружиться и попасть в самые странные приключения.

В касте —  Владимир Стеклов, Степан Девонин и Катерина Шпица. Режиссером выступил Олег Асадулин («Возвращение попугая Кеши»).

С 29 мая

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