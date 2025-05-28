«Игры возмездия» с Робертом Де Ниро, The Weekend в «Последнем завтра» и хит «Нэчжа побеждает Царя драконов»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Игры возмездия» / Tin Soldier (18+)

Бывший военный с диктаторскими амбициями по имени Бокушо (Джейми Фокс) строит собственную укрепленную базу и собирает частную армию. Попытки проникнуть туда ни к чему не приводят: тогда власти в лице мистера Эшберна (Роберт Де Ниро) поручают его бывшему ученику Нэшу (Скотт Иствуд) собрать отряд и окончательно и бесповоротно решить вопрос с опасной организацией.

За режиссуру отвечает Брэд Фурман, автор «Линкольна для адвоката» и «Аферы под прикрытием».

С 29 мая