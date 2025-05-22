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Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 мая

Празднование юбилея Иосифа Бродского, открытие «Летнего театра» в Новой Голландии, «Книжный салон» на Дворцовой площади, онлайн-спектакль Евгения Цыганова, фестиваль reMusik.org, выставка звезд медиаарта 404.zero, редкая опера «Норма» на сцене Мариинского театра и лекция искусствоведа Ивана Чечота — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

22 МАЯ: ЧЕТВЕРГ
23 МАЯ: ПЯТНИЦА
24 МАЯ: СУББОТА
25 МАЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 МАЯ: ЧЕТВЕРГ

Спектакль «ЮЛ»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой musicAeterna. Фото: Ярослав Кириченко

Спектакль «ЮЛ»

Спектакль «Норма», Мариинский-2 (12+)

19:00

Редкая опера Винченцо Беллини в режиссуре Сергея Новикова открывает фестиваль «Звезды белых ночей». 

22, 23, 24 мая

«Книжный салон», Дворцовая площадь (0+)

Выставка-ярмарка в 20-й (!) раз пройдет в Петербурге. 22 мая заглядываем на презентацию книги Сергея Носова «Колокольчики Достоевского: Записки сумасшедшего литературоведа», 23 — на встречу с писателем Фигль-Мигль, 24 — на лекцию филологов Федора Двинятина и Андрея Аствацатурова по Набокову, 25 — на паблик-ток кинокритика Марии Кувшиновой о творчестве Балабанова.

С 22 по 25 мая

Фестиваль «Персона Левинсона», театр «Особняк» (14+)

Ода ленинградскому архитектору Евгению Левинсону (автору Пискаревского мемориала, фасада Дома Мод и станции «Автово»!) — спектакль-променад и образовательная программа с лекциями и экскурсиями от искусствоведов.

До 25 мая

Спектакль «ЮЛ», Дом Радио, Невский 62 (12+)

20:00

Пластический «трактат» казанских хореографов Марселя и Марии Нуриевых, в котором древние звуки и голоса встретятся с live-электроникой.

Концерт Шуры, «Космонавт» (16+)

20:00

Главной звезде поп-сцены 1990-х исполняется 50 лет! Не верим слезам и отмечаем на большом сольнике.

Концерт «тима ищет свет», «Рассвет» (16+)

Исполнители того самого бэнгера «Волна» («прошу, моя маленькая, не беги так далече»!) приезжают на гастроли в Петербург.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим сказку в современных реалиях «Соловей против Муромца» (6+), ромком с Ириной Горбачевой «Пара на пару» (16+), психологический триллер «Крутой поворот» (18+), фильм-двукратный лауреат «Оскара» «Зона интересов» (18+), золотую классику Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (12+) и трогательную инклюзивную драму «Правила Филиппа» (12+).

23 МАЯ: ПЯТНИЦА

Фестиваль reMusik.org
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой reMusik.org

Фестиваль reMusik.org

Фестиваль reMusik.org (12+)

Слушаем современную академическую музыку! На этих выходных в программе: концерт ансамбля Répons, виолончелистки Дарьи Луценко, солистов хора Festino, пианистки Марии Садурдиновой и (Pro)Stranstvo.

С 23 мая по 7 июня

Выставка «Если нашел перо», MYTH Gallery (18+)

Художницы из России и Индии Ульяна Подкорытова и Неха Лавингиа размышляют на тему природы. Ульяна — через скульптуру и графику. Неха — через хрупкие цветочные акварели.

С 23 мая по 10 августа

Спектакль «Залетные», театр «Мастерская» (18+)

19:00

В основе постановки — четыре рассказа Василия Шукшина: «Сапожки», «Миль пардон, мадам!», «Мой зять украл машину дров» и «Залетный».

23, 24 мая

«Сны Александринки. Сожаление», Александринский театр (16+)

21:30

Экспериментальная премьера — разговор о чувстве утраты. А еще это третий показ из цикла мероприятий в пространстве акустической трубы — архитектурной системы коридоров, идеально отражающих звук.

Творческий вечер Сергея Летова, кабак «Вчера и навсегда» (18+)

18:30

Легенда авангардной музыки, старший брат Егора Летова, участник «Гражданской обороны» и «Поп-механики», а также культовый саксофонист выступит с камерным концертом. 

24 МАЯ: СУББОТА

Актер Евгений Цыганов
Алена Чендлер

Актер Евгений Цыганов

Концерт «От окраины к центру», Новая Голландия (18+)

20:00

Открытие «Летнего театра» в Новой Голландии в этом году совпало с днем рождения Иосифа Бродского (85 лет!). Музей «Полторы комнаты» и «Невидимый театр» Семена Серзина отмечают оба события совместной премьерой — спектаклем по мотивам речи поэта перед выпускниками Мичиганского университета.

Спектакль «Набоков и К°», Театр им. Ленсовета (18+)

19:00

В первом отделении артисты прочитают трагические рассказы берлинского периода Владимира Набокова, во втором — произведения Татьяны Толстой.

24, 25 мая

Онлайн-спектакль «Демократия», «Полторы комнаты» (18+)

11:00

Весь день в гостиной музея на старом телевизоре будут транслировать постановку Евгения Цыганова по абсурдистской пьесе Иосифа Бродского. Официальная премьера намечена на начало июня, а пока оцениваем первый акт!

Лекция «Кэте Кольвиц и религия», Музей истории религии (16+)

16:00

Солнце русского искусствоведения и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Чечот расскажет о творчестве и философии немецкой художницы Кэте Кольвиц.

Фестиваль Бродского, кабаре «Шум» (18+)

14:00

Спектакль-прогулка авторства Павла Михайлова (вы могли видеть его работы в СХТ!), лекция исследователя ленинградской культуры Игоря Кузьмичева и концерт джазмена-авангардиста Сергея Летова — обширная программа по случаю юбилея поэта.

Концерт TAPENIGHT, «Ритмы» (16+)

19:00

​​Электронный поп-рок в исполнении фрешменов из Петербурга. Обещают «дикую музыку» и «балдеж на танцполе».

25 МАЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ

Рендер выставки 404 Museum
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Цистерна × Т-Банк»

Рендер выставки 404 Museum

Концерт любимой музыки Иосифа Бродского, «Полторы комнаты» (18+)

19:30

Артисты оркестра musicAeterna исполнят композиции эпохи барокко: Георга Телеманна, Генри Перселла и Иоганна Баха.

Выставка 404 Museum, «Цистерна» (12+)

Мировые звезды медиаарта 404.zero синтезируют математику, программирование и саунд-дизайн.

До 10 августа

Концерт «Буерак», «Космонавт» (12+)

20:00

Отмечаем день рождения группы и танцуем «по расчету», как в самом известном треке инди-рокеров.

День Чайковского, Гатчинский дворец (18+)

12:30

Экскурсия по парадным залам дворца + лекция «Чайковский. Гатчинские мотивы» + концерт оркестра «Чайковский, его друзья и коллеги» = цикл мероприятий, посвященных композитору.

Выставка «713 жизней Чарли», Эрарта (6+)

Эклектичное сочетание культур австралийских аборигенов и коренных народов Юго-Восточной Азии. А еще — яркие коллажи и уникальная техника нанесения акрила.

До 17 августа

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