Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 мая

Спектакль «Норма», Мариинский-2 (12+)

19:00

Редкая опера Винченцо Беллини в режиссуре Сергея Новикова открывает фестиваль «Звезды белых ночей».

22, 23, 24 мая

«Книжный салон», Дворцовая площадь (0+)

Выставка-ярмарка в 20-й (!) раз пройдет в Петербурге. 22 мая заглядываем на презентацию книги Сергея Носова «Колокольчики Достоевского: Записки сумасшедшего литературоведа», 23 — на встречу с писателем Фигль-Мигль, 24 — на лекцию филологов Федора Двинятина и Андрея Аствацатурова по Набокову, 25 — на паблик-ток кинокритика Марии Кувшиновой о творчестве Балабанова.

С 22 по 25 мая

Фестиваль «Персона Левинсона», театр «Особняк» (14+)

Ода ленинградскому архитектору Евгению Левинсону (автору Пискаревского мемориала, фасада Дома Мод и станции «Автово»!) — спектакль-променад и образовательная программа с лекциями и экскурсиями от искусствоведов.

До 25 мая

Спектакль «ЮЛ», Дом Радио, Невский 62 (12+)

20:00

Пластический «трактат» казанских хореографов Марселя и Марии Нуриевых, в котором древние звуки и голоса встретятся с live-электроникой.

Концерт Шуры, «Космонавт» (16+)

20:00

Главной звезде поп-сцены 1990-х исполняется 50 лет! Не верим слезам и отмечаем на большом сольнике.

Концерт «тима ищет свет», «Рассвет» (16+)

Исполнители того самого бэнгера «Волна» («прошу, моя маленькая, не беги так далече»!) приезжают на гастроли в Петербург.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим сказку в современных реалиях «Соловей против Муромца» (6+), ромком с Ириной Горбачевой «Пара на пару» (16+), психологический триллер «Крутой поворот» (18+), фильм-двукратный лауреат «Оскара» «Зона интересов» (18+), золотую классику Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (12+) и трогательную инклюзивную драму «Правила Филиппа» (12+).