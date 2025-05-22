Чем заняться в Петербурге с 22 по 25 мая

Празднование юбилея Иосифа Бродского, открытие «Летнего театра» в Новой Голландии, «Книжный салон» на Дворцовой площади, онлайн-спектакль Евгения Цыганова, фестиваль reMusik.org, выставка звезд медиаарта 404.zero, редкая опера «Норма» на сцене Мариинского театра и лекция искусствоведа Ивана Чечота — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
22 МАЯ: ЧЕТВЕРГ
Спектакль «ЮЛ»
Спектакль «Норма», Мариинский-2 (12+)
19:00
Редкая опера Винченцо Беллини в режиссуре Сергея Новикова открывает фестиваль «Звезды белых ночей».
22, 23, 24 мая
«Книжный салон», Дворцовая площадь (0+)
Выставка-ярмарка в 20-й (!) раз пройдет в Петербурге. 22 мая заглядываем на презентацию книги Сергея Носова «Колокольчики Достоевского: Записки сумасшедшего литературоведа», 23 — на встречу с писателем Фигль-Мигль, 24 — на лекцию филологов Федора Двинятина и Андрея Аствацатурова по Набокову, 25 — на паблик-ток кинокритика Марии Кувшиновой о творчестве Балабанова.
С 22 по 25 мая
Фестиваль «Персона Левинсона», театр «Особняк» (14+)
Ода ленинградскому архитектору Евгению Левинсону (автору Пискаревского мемориала, фасада Дома Мод и станции «Автово»!) — спектакль-променад и образовательная программа с лекциями и экскурсиями от искусствоведов.
До 25 мая
Спектакль «ЮЛ», Дом Радио, Невский 62 (12+)
20:00
Пластический «трактат» казанских хореографов Марселя и Марии Нуриевых, в котором древние звуки и голоса встретятся с live-электроникой.
Концерт Шуры, «Космонавт» (16+)
20:00
Главной звезде поп-сцены 1990-х исполняется 50 лет! Не верим слезам и отмечаем на большом сольнике.
Концерт «тима ищет свет», «Рассвет» (16+)
Исполнители того самого бэнгера «Волна» («прошу, моя маленькая, не беги так далече»!) приезжают на гастроли в Петербург.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим сказку в современных реалиях «Соловей против Муромца» (6+), ромком с Ириной Горбачевой «Пара на пару» (16+), психологический триллер «Крутой поворот» (18+), фильм-двукратный лауреат «Оскара» «Зона интересов» (18+), золотую классику Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (12+) и трогательную инклюзивную драму «Правила Филиппа» (12+).
23 МАЯ: ПЯТНИЦА
Фестиваль reMusik.org
Фестиваль reMusik.org (12+)
Слушаем современную академическую музыку! На этих выходных в программе: концерт ансамбля Répons, виолончелистки Дарьи Луценко, солистов хора Festino, пианистки Марии Садурдиновой и (Pro)Stranstvo.
С 23 мая по 7 июня
Выставка «Если нашел перо», MYTH Gallery (18+)
Художницы из России и Индии Ульяна Подкорытова и Неха Лавингиа размышляют на тему природы. Ульяна — через скульптуру и графику. Неха — через хрупкие цветочные акварели.
С 23 мая по 10 августа
Спектакль «Залетные», театр «Мастерская» (18+)
19:00
В основе постановки — четыре рассказа Василия Шукшина: «Сапожки», «Миль пардон, мадам!», «Мой зять украл машину дров» и «Залетный».
23, 24 мая
«Сны Александринки. Сожаление», Александринский театр (16+)
21:30
Экспериментальная премьера — разговор о чувстве утраты. А еще это третий показ из цикла мероприятий в пространстве акустической трубы — архитектурной системы коридоров, идеально отражающих звук.
Творческий вечер Сергея Летова, кабак «Вчера и навсегда» (18+)
18:30
Легенда авангардной музыки, старший брат Егора Летова, участник «Гражданской обороны» и «Поп-механики», а также культовый саксофонист выступит с камерным концертом.
24 МАЯ: СУББОТА
Актер Евгений Цыганов
Концерт «От окраины к центру», Новая Голландия (18+)
20:00
Открытие «Летнего театра» в Новой Голландии в этом году совпало с днем рождения Иосифа Бродского (85 лет!). Музей «Полторы комнаты» и «Невидимый театр» Семена Серзина отмечают оба события совместной премьерой — спектаклем по мотивам речи поэта перед выпускниками Мичиганского университета.
Спектакль «Набоков и К°», Театр им. Ленсовета (18+)
19:00
В первом отделении артисты прочитают трагические рассказы берлинского периода Владимира Набокова, во втором — произведения Татьяны Толстой.
24, 25 мая
Онлайн-спектакль «Демократия», «Полторы комнаты» (18+)
11:00
Весь день в гостиной музея на старом телевизоре будут транслировать постановку Евгения Цыганова по абсурдистской пьесе Иосифа Бродского. Официальная премьера намечена на начало июня, а пока оцениваем первый акт!
Лекция «Кэте Кольвиц и религия», Музей истории религии (16+)
16:00
Солнце русского искусствоведения и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Иван Чечот расскажет о творчестве и философии немецкой художницы Кэте Кольвиц.
Фестиваль Бродского, кабаре «Шум» (18+)
14:00
Спектакль-прогулка авторства Павла Михайлова (вы могли видеть его работы в СХТ!), лекция исследователя ленинградской культуры Игоря Кузьмичева и концерт джазмена-авангардиста Сергея Летова — обширная программа по случаю юбилея поэта.
Концерт TAPENIGHT, «Ритмы» (16+)
19:00
Электронный поп-рок в исполнении фрешменов из Петербурга. Обещают «дикую музыку» и «балдеж на танцполе».
25 МАЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ
Рендер выставки 404 Museum
Концерт любимой музыки Иосифа Бродского, «Полторы комнаты» (18+)
19:30
Артисты оркестра musicAeterna исполнят композиции эпохи барокко: Георга Телеманна, Генри Перселла и Иоганна Баха.
Выставка 404 Museum, «Цистерна» (12+)
Мировые звезды медиаарта 404.zero синтезируют математику, программирование и саунд-дизайн.
До 10 августа
Концерт «Буерак», «Космонавт» (12+)
20:00
Отмечаем день рождения группы и танцуем «по расчету», как в самом известном треке инди-рокеров.
День Чайковского, Гатчинский дворец (18+)
12:30
Экскурсия по парадным залам дворца + лекция «Чайковский. Гатчинские мотивы» + концерт оркестра «Чайковский, его друзья и коллеги» = цикл мероприятий, посвященных композитору.
Выставка «713 жизней Чарли», Эрарта (6+)
Эклектичное сочетание культур австралийских аборигенов и коренных народов Юго-Восточной Азии. А еще — яркие коллажи и уникальная техника нанесения акрила.
До 17 августа
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