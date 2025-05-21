Гид по «Книжному салону» в Петербурге: чем заняться на фестивале?

Презентация книги «Колокольчики Достоевского: Записки сумасшедшего литературоведа», зал C (18+)

18:00

Мастер трагикомедий, лауреат «Нацбеста» и премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Носов представит сюрреалистичную книгу о литературоведе, который решил, что он — роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

Презентация серии книг «Ж.И.Л.», шатер F (18+)

17:00

«Редакция Елены Шубиной» запускает свою версию «ЖЗЛ» на новый лад: не такую громоздкую и куда более бойкую. Две первые книги — об Иване Бунине и Александре Тинякове. За эссе о писателях отвечают Роман Сенчин — создатель культовой семейной саги «Елтышевы» — и поэт Дмитрий Воденников.

Презентация книги «Неизвестный Андерсен: сказки и истории», зал B (12+)

18:00

16 сказок в современных переводах + уникальные иллюстрации петербургского художника и сценографа Оскара Клевера = новый взгляд на личность датского автора печальных историй для детей и не только. О книге расскажут филолог-скандинавист Елена Дорофеева и директор МИСПа и куратор выставки Клевера Марина Джигарханян.

Круглый стол «Женщина: потерявшая или потерянная», шатер G (18+)

19:00

Три писательницы — Вера Богданова, Кристина Эмих, Анна Чухлебова и три книги — «Семь способов засолки», «Вдовушка», «Дорогая Клара!». Каждая из них так или иначе рассматривает тему утраты. Вопросы на повестке: что может быть больнее потери близкого человека? И как об этом рассуждают современные авторы?

Лекция «Мультимедиа и театр», лаборатория ИИ (18+)

13:30

Режиссер-постановщик Александринского театра Антон Оконешников (вы могли видеть его «Преступление и наказание», «Шекспир. Сонеты» и «Руслана и Людмилу!) — о том, как технологии расширяют театральный язык.