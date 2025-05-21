Гид по «Книжному салону» в Петербурге: чем заняться на фестивале?

С 22 по 25 мая на Дворцовой площади и в здании Эрмитажа пройдет двадцатая книжная выставка-ярмарка. В этом году на нее заявлено 242 издательства из разных регионов. В рамках фестиваля, как и всегда, проходят десятки дискуссий, презентаций книг и встреч с писателями — редакция Собака.ru выбрала главные из них: от рассуждений Алексея Сальникова об откровенности в прозе до лекции Федора Двинятина и Андрея Аствацатурова о Набокове.
22 МАЯ: ЧЕТВЕРГ
Писатель Сергей Носов
Презентация книги «Колокольчики Достоевского: Записки сумасшедшего литературоведа», зал C (18+)
18:00
Мастер трагикомедий, лауреат «Нацбеста» и премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Носов представит сюрреалистичную книгу о литературоведе, который решил, что он — роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского.
Презентация серии книг «Ж.И.Л.», шатер F (18+)
17:00
«Редакция Елены Шубиной» запускает свою версию «ЖЗЛ» на новый лад: не такую громоздкую и куда более бойкую. Две первые книги — об Иване Бунине и Александре Тинякове. За эссе о писателях отвечают Роман Сенчин — создатель культовой семейной саги «Елтышевы» — и поэт Дмитрий Воденников.
Презентация книги «Неизвестный Андерсен: сказки и истории», зал B (12+)
18:00
16 сказок в современных переводах + уникальные иллюстрации петербургского художника и сценографа Оскара Клевера = новый взгляд на личность датского автора печальных историй для детей и не только. О книге расскажут филолог-скандинавист Елена Дорофеева и директор МИСПа и куратор выставки Клевера Марина Джигарханян.
Круглый стол «Женщина: потерявшая или потерянная», шатер G (18+)
19:00
Три писательницы — Вера Богданова, Кристина Эмих, Анна Чухлебова и три книги — «Семь способов засолки», «Вдовушка», «Дорогая Клара!». Каждая из них так или иначе рассматривает тему утраты. Вопросы на повестке: что может быть больнее потери близкого человека? И как об этом рассуждают современные авторы?
Лекция «Мультимедиа и театр», лаборатория ИИ (18+)
13:30
Режиссер-постановщик Александринского театра Антон Оконешников (вы могли видеть его «Преступление и наказание», «Шекспир. Сонеты» и «Руслана и Людмилу!) — о том, как технологии расширяют театральный язык.
23 МАЯ: ПЯТНИЦА
Писатель Фигль-Мигль
Презентация книги «Колдуны», шатер G (18+)
15:00
Петербургский писатель, лауреат «Нацбеста» и премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Фигль-Мигль после затянувшегося молчания представит новинку. Главный герой — чиновник, в голове которого однажды появляется причудливый голос умершего незнакомца. А именно — члена Государственного совета, обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева.
Презентация серии книг «Луна 84», шатер F (16+)
19:00
Финалист «Нацбеста» и «Носа» Ислам Ханипаев расскажет сразу о трех своих романах-антиутопиях. Действие происходит в исправительной колонии на Луне, куда отправляют особо опасных преступников. Однажды заключенный хакер решает выбраться на свободу и разрушить тюремную систему.
Дискуссия «Чувственность в прозе», шатер F (18+)
17:00
Автор бестселлера «Петровы в гриппе» Алексей Сальников и финалистка премии «Лицей» Анна Чухлебова — участники сборника «Тело: у каждого свое». Они обсудят то, насколько автор может быть откровенен в прозе.
Презентация книги «Искусство в бокале», шатер F (18+)
13:00
Создавал ли да Винчи новые сорта винограда? Было ли вино символом искупления в работах Ван Эйка? Вдохновлялся ли Караваджо образами Вакха? Искусствовед Ольга Хорошилова скрупулезно отслеживает интерес художников к алкоголю и предлагает авторскую атрибуцию вин, изображенных на известных картинах.
Форум «Книга как большой проект», СПбГУПТД, Большая Морская, 18 (18+)
16:00
Писатель Вера Богданова, директор «Подписных изданий» Михаил Иванов, директор издательства «Азбука» Татьяна Горская и другие спикеры поговорят о будущем литературы в эпоху цифровизации и мультивселенных из сериалов и подкастов, которыми обрастают современные книги.
24 МАЯ: СУББОТА
Писатель Андрей Аствацатуров
Презентация книги «Саспыга», зал В (18+)
13:00
Новый роман мастерицы фантастики и саспенса Карины Шаинян заставляет заблудиться где-то между объективным и кажущимся. Это наваждение, или в горах бродит загадочное существо Саспыга? На Алтае пропадают люди, или они сбегают по собственной воле? Мимо пробежали кони-призраки, или мы просто наткнулись на пейзажи, непривычные для нашего взгляда?
Лекция и презентация книги «Domus Custodes. Набоковедческие записки СПбГУ», шатер G (18+)
14:00
Писатель и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Аствацатуров, а также его коллега, филолог Федор Двинятин расскажут о новеллах, стихотворениях и исследованиях Владимира Набокова.
Презентация книги «Когната», шатер G (16+)
17:00
Сказочная история Алексея Сальникова «о людях и драконах» разворачивается вокруг личности Константина Константинова. Через таинственное «зеркало» он сопровождает девочку королевских кровей в другую страну. Каким окажется их путь — остается загадкой.
Презентация книги «Фашисты», зал В (18+)
18:00
Менестрель петербургской хтони и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Рябов вновь обращается к теме абсурда человеческой жизни.
Презентация книги «Белград», шатер G (16+)
12:00
В романе финалистки «Большой книги» Нади Алексеевой будни эмигрантки Анны в современном Белграде причудливо переплетаются с воспоминаниями Чехова, Бунина, Книппера и их современников.
Презентация книг «Город обэриутов» и «Город литературных героев», зал В (16+)
15:00
Поэт, литературный критик и один из ключевых исследователей обэриутов Валерий Шубинский — о Петербурге Хармса, Введенского и Заболоцкого (а также Буратино, Бармалея и Мойдодыра!).
25 МАЯ: ВОСКРЕСЕНЬЕ
Режиссер Алексей Балабанов
Лекция «От первого кадра: как начинался Балабанов», зал С (18+)
18:00
О ранних работах режиссера и его поисках собственного кинематографического языка расскажет кинокритик и автор биографии «Алексей Балабанов» Мария Кувшинова. Бонус: малоизвестные факты о «Брате» и «Грузе 200».
Презентация книги «Забытые истории старых парадных Петербурга», зал С (12+)
13:00
Где искать самые изящные витражи города и самых больших атлантов? Сергей Караулов делится краеведческими секретами, уникальными фотографиями парадных и справками о различных архитектурных эпохах.
Презентация книги «Лялькин город. Письма Сергея Довлатова в Сыктывкар», зал В (18+)
12:00
Воспоминания о солдатской жизни, размышления о любимых книгах, авторские стихи и забавные рисунки — все это первая публикация писем Сергея Довлатова Светлане Меньшиковой, спортсменке, которую тот случайно увидел на страницах газеты.
Презентация книг «Закрепщик» и «Укрытие», шатер F (18+)
17:30
Лауреат «Лицея» Алексей Колесников представит сборник рассказов и новый роман о современном «скупом рыцаре»: закрепщике драгоценных камней, который решает воровать самоцветы и золото, а в итоге из-за собственных преступлений теряет близких и погибает в нищете.
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