«Соловей против Муромца», ромком «Пара на пару» с Горбачевой и Чеботаревым и Бен Фостер в «Крутом повороте»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Крутой поворот» / Sharp Corner (18+)

Примерный семьянин Джош (Бен Фостер из «Любой ценой») вместе с женой Рэйчел (Коби Смолдерс, «Как я встретил вашу маму») переезжают жить в тихое захолустье. В первый же день около их дома на опасном повороте происходит автокатастрофа, в которой гибнет человек — далее аварии последуют одна за другой. Джош становится одержим идеей спасти водителей и прекратить череду смертельных происшествий.

Режиссер психологического триллера — канадец Джейсон Бакстон («Черный дрозд»).

C 22 мая