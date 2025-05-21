18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

«Соловей против Муромца», ромком «Пара на пару» с Горбачевой и Чеботаревым и Бен Фостер в «Крутом повороте»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — классика документалистики «Человек с киноаппаратом» в повторном прокате, двукратый обладатель «Оскара» «Зона интересов» и инди-драмеди «Правила Филиппа». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Карго Фильм, 2025

«Соловей против Муромца» (6+)

Классический русский сказочный сюжет переезжает в современность: Соловей-Разбойник (Никита Ефремов) когда-то очень давно победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и благополучно дожил до нашего времени. Впрочем, с такой несправедливостью оказался категорически несогласен профессор Киселев (Антон Васильев), воскресивший богатыря. В итоге эпическая битва возрождается на арене с роботами.

Режиссер проекта — Карен Оганесян («Черное облако»).

С 22 мая

Инфинити контент, 2025

«Пара на пару» (16+)

Ромком Владимира Котта («Культурная комедия», «Обе две») с российскими звездами. Вузовские преподаватели Костя (Дмитрий Чеботарев, «Майор Гром») и Оля (Ирина Горбачева, «Аритмия») приезжают отдохнуть в санаторий: Оля сразу увлекается солидным мужчиной Сергеем (Александр Робак, «Снегирь»), Костя же в отместку пытается завести отношения с его дочкой Соней (Ульяна Чжан, «Черная весна»).

С 22 мая

Alcina Pictures, Shut up & Colour Pictures, Workhorse Pictures, 2024

«Крутой поворот» / Sharp Corner (18+)

Примерный семьянин Джош (Бен Фостер из «Любой ценой») вместе с женой Рэйчел (Коби Смолдерс, «Как я встретил вашу маму») переезжают жить в тихое захолустье. В первый же день около их дома на опасном повороте происходит автокатастрофа, в которой гибнет человек — далее аварии последуют одна за другой. Джош становится одержим идеей спасти водителей и прекратить череду смертельных происшествий.

Режиссер психологического триллера — канадец Джейсон Бакстон («Черный дрозд»).

C 22 мая

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

A24, Extreme Emotions, Film4, House Productions, JW Films, 2024

«Зона интересов» / The Zone of Interest (18+)

Двукратный лауреат «Оскара», фильм британского режиссера Джонатана Глейзера спустя два года наконец добрался и до российского проката. Картина о концлагере Освенцим, рядом с которым, ничего не замечая, уютно живет семья его коменданта, в 2024 году получила призы за саунд-дизайн и как лучший фильм на иностранном языке.

С 22 мая

ВУКФУ, 1929

«Человек с киноаппаратом» (1929) (12+)

Золотая классика мирового документального кинематографа на больших экранах. Работа Дзиги Вертова наряду с его же «Киноглазом» считается одним из шедевров жанра и до сих пор разбирается как пример фильма, заложившего основы индустрии на многие десятилетия вперед.

С 22 мая

Смарт Фильм, Интерфест , Фонд «Кинопрайм», Пропеллер Продакшн, 2025

«Правила Филиппа» (12+)

Трогательная история Филиппа, 25-летнего парня с синдромом Дауна (Григорий Данишевский, «Уличное освещение»), которого воспитывает тревожная и постоянно занятая мама (Юлия Яблонская, «Магомаев»), установившая ему миллион правил для его же безопасности. Молодой человек очень любит их нарушать — после очередного попадания в неприятности органы опеки грозятся забрать Филиппа из семьи, но все меняется с появлением сиделки Мухамат (Елена Ербакова, «Прометей»).

Режиссером выступил дебютант Роман Косов.

С 22 мая

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: