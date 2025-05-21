«Соловей против Муромца», ромком «Пара на пару» с Горбачевой и Чеботаревым и Бен Фостер в «Крутом повороте»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — классика документалистики «Человек с киноаппаратом» в повторном прокате, двукратый обладатель «Оскара» «Зона интересов» и инди-драмеди «Правила Филиппа». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Соловей против Муромца» (6+)
Классический русский сказочный сюжет переезжает в современность: Соловей-Разбойник (Никита Ефремов) когда-то очень давно победил Илью Муромца (Владимир Любимцев) и благополучно дожил до нашего времени. Впрочем, с такой несправедливостью оказался категорически несогласен профессор Киселев (Антон Васильев), воскресивший богатыря. В итоге эпическая битва возрождается на арене с роботами.
Режиссер проекта — Карен Оганесян («Черное облако»).
С 22 мая
«Пара на пару» (16+)
Ромком Владимира Котта («Культурная комедия», «Обе две») с российскими звездами. Вузовские преподаватели Костя (Дмитрий Чеботарев, «Майор Гром») и Оля (Ирина Горбачева, «Аритмия») приезжают отдохнуть в санаторий: Оля сразу увлекается солидным мужчиной Сергеем (Александр Робак, «Снегирь»), Костя же в отместку пытается завести отношения с его дочкой Соней (Ульяна Чжан, «Черная весна»).
С 22 мая
«Крутой поворот» / Sharp Corner (18+)
Примерный семьянин Джош (Бен Фостер из «Любой ценой») вместе с женой Рэйчел (Коби Смолдерс, «Как я встретил вашу маму») переезжают жить в тихое захолустье. В первый же день около их дома на опасном повороте происходит автокатастрофа, в которой гибнет человек — далее аварии последуют одна за другой. Джош становится одержим идеей спасти водителей и прекратить череду смертельных происшествий.
Режиссер психологического триллера — канадец Джейсон Бакстон («Черный дрозд»).
C 22 мая
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Зона интересов» / The Zone of Interest (18+)
Двукратный лауреат «Оскара», фильм британского режиссера Джонатана Глейзера спустя два года наконец добрался и до российского проката. Картина о концлагере Освенцим, рядом с которым, ничего не замечая, уютно живет семья его коменданта, в 2024 году получила призы за саунд-дизайн и как лучший фильм на иностранном языке.
С 22 мая
«Человек с киноаппаратом» (1929) (12+)
Золотая классика мирового документального кинематографа на больших экранах. Работа Дзиги Вертова наряду с его же «Киноглазом» считается одним из шедевров жанра и до сих пор разбирается как пример фильма, заложившего основы индустрии на многие десятилетия вперед.
С 22 мая
«Правила Филиппа» (12+)
Трогательная история Филиппа, 25-летнего парня с синдромом Дауна (Григорий Данишевский, «Уличное освещение»), которого воспитывает тревожная и постоянно занятая мама (Юлия Яблонская, «Магомаев»), установившая ему миллион правил для его же безопасности. Молодой человек очень любит их нарушать — после очередного попадания в неприятности органы опеки грозятся забрать Филиппа из семьи, но все меняется с появлением сиделки Мухамат (Елена Ербакова, «Прометей»).
Режиссером выступил дебютант Роман Косов.
С 22 мая
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