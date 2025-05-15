Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 мая

Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, Государственная академическая капелла (12+)

20:00

Новая программа рок–звезд академической музыки — пятая симфония Чайковского и четыре песни для сопрано и оркестра Штрауса.

Ярмарка PAF, «Севкабель Порт» (16+)

Тема третьей ярмарки-выставки совриска Port Art Fair — «Искусства и ремесла». Заявлены 87 художников, 34 независимые галереи и широкая образовательная программа из дискуссий, медиаций и экскурсий.

С 15 по 18 мая

День рождения «Академии», Литейный, 57 (0+)

Букинистический магазин от команды «Подписных изданий» отмечает праздник кураторскими экскурсиями, квизом, праздничным меню (омлет со сморчками! тост с томатами и черемшой!) и флористическими мастер-классами.

До 18 мая

Спектакль «Море», «Суббота» (16+)

19:00

Актерский дуэт Софьи Андреевой и Виталия Гудкова воплощает трогательную лав-стори под плеск волн и крики чаек.

Спецпоказ «Пьесы без названия», «Аврора» (18+)

19:00

МДТ — 80 лет! По случаю юбилея смотрим редкий киноспектакль Льва Додина 1997 года и обсуждаем впечатления с артистами его театра.

Выставка Bad Script, Sobo Gallery (18+)

Групповой арт-проект о феномене плохого сценария. Среди авторов — «Цветы Джонджоли», Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Алина Бровина, Маресий Иващенко и другие.

С 15 мая по 29 июня

«Читка пьес каких-то там драматургов», «Узел» (18+)

17:00

Авторы-неофиты представят шесть произведений. Обещают «(не)случайные фрагменты детства, кризис рафинированной идентичности, рефлексию об утраченном времени и недвижимости, а также страхи в темноте медвежьей берлоги».

С 15 по 16 мая

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедийный роуд-муви с нашей кавер-герл Ириной Старшенбаум «Туда» (12+), южнокорейский мультфильм на библейскую тематику «Царь царей» (6+), криминальную драму «Загадочное убийство Белль» (18+), дань памяти знаменитому советскому писателю-сатирику «Жванецкий» (16+), историю об утрате и принятии «Верный друг» (18+), сиквел культового аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах 2: Невинность» (16+) и повторный прокат картины Бернардо Бертолуччи «Последний император» (18+).