Чем заняться в Петербурге с 15 по 18 мая

«Ночь музеев», концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, ярмарка совриска PAF, премьера спектакля «Алые паруса» в БТК и камбэк балета-сенсации «1234» на сцене БДТ, а также весенний праздник фонтанов в Петергофе и выставка «Жизнь замечательных собак» в Мраморном дворце — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 15 МАЯ
Актриса Ирина Старшенбаум
Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna, Государственная академическая капелла (12+)
20:00
Новая программа рок–звезд академической музыки — пятая симфония Чайковского и четыре песни для сопрано и оркестра Штрауса.
Ярмарка PAF, «Севкабель Порт» (16+)
Тема третьей ярмарки-выставки совриска Port Art Fair — «Искусства и ремесла». Заявлены 87 художников, 34 независимые галереи и широкая образовательная программа из дискуссий, медиаций и экскурсий.
С 15 по 18 мая
День рождения «Академии», Литейный, 57 (0+)
Букинистический магазин от команды «Подписных изданий» отмечает праздник кураторскими экскурсиями, квизом, праздничным меню (омлет со сморчками! тост с томатами и черемшой!) и флористическими мастер-классами.
До 18 мая
Спектакль «Море», «Суббота» (16+)
19:00
Актерский дуэт Софьи Андреевой и Виталия Гудкова воплощает трогательную лав-стори под плеск волн и крики чаек.
Спецпоказ «Пьесы без названия», «Аврора» (18+)
19:00
МДТ — 80 лет! По случаю юбилея смотрим редкий киноспектакль Льва Додина 1997 года и обсуждаем впечатления с артистами его театра.
Выставка Bad Script, Sobo Gallery (18+)
Групповой арт-проект о феномене плохого сценария. Среди авторов — «Цветы Джонджоли», Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Шамеев, самуилл маршак, Алина Бровина, Маресий Иващенко и другие.
С 15 мая по 29 июня
«Читка пьес каких-то там драматургов», «Узел» (18+)
17:00
Авторы-неофиты представят шесть произведений. Обещают «(не)случайные фрагменты детства, кризис рафинированной идентичности, рефлексию об утраченном времени и недвижимости, а также страхи в темноте медвежьей берлоги».
С 15 по 16 мая
В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедийный роуд-муви с нашей кавер-герл Ириной Старшенбаум «Туда» (12+), южнокорейский мультфильм на библейскую тематику «Царь царей» (6+), криминальную драму «Загадочное убийство Белль» (18+), дань памяти знаменитому советскому писателю-сатирику «Жванецкий» (16+), историю об утрате и принятии «Верный друг» (18+), сиквел культового аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах 2: Невинность» (16+) и повторный прокат картины Бернардо Бертолуччи «Последний император» (18+).
ПЯТНИЦА: 16 МАЯ
Режиссер Руслан Кудашов
Спектакль «Алые паруса», Большой театр кукол (16+)
19:00
Главный режиссер театра и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов переносит классическую историю любви на палубу корабля, отправившегося в опасное путешествие.
16 и 17 мая
Фестиваль «НОВАЯ XII», Новая сцена Александринского театра (16+)
15:00
Перформансы, концерты, режиссерская лаборатория, лекция и дискуссии — ко дню рождения Новой сцены подготовили целый цикл мероприятий.
С 16 по 18 мая
Выставка Un Voyage Sans Fin, Name Gallery (12+)
Масштабная экспозиция основателя московского арт-сообщества Kruzhok Стаса Фалькова — это дневник путешественника, которого интересует опыт постоянного движения.
До 26 июля
Концерт «mader nort × Хармс», кабаре «Шум» (16+)
19:00
К выставке «Почему, почему я лучше всех?» в KGallery приурочена встреча современной академической музыки с поэзией обэриутов.
Спецпоказ фильма «Зона интересов», «Ленфильм» (18+)
20:00
Оскароносная драма о жизни семьи коменданта Освенцима, ведущей тихую жизнь в коттедже рядом с концентрационном лагерем.
СУББОТА: 17 МАЯ
Хореограф Юрий Смекалов
Балет «1234», БДТ им. Товстоногова (12+)
19:00
Камбэк балета-сенсации Юрия Смекалова на музыку Бхимы Юнусова! Задумка в хореографическом многообразии: среди постановщиков — Ксения Вист (Германия), Хелдер Сеабра (Португалия), Яэль Цибульски (Израиль) и Юрий Смекалов.
17 и 18 мая
«Ночь музеев», Петербург (0+)
18:00
В акции в этом году участвует больше 140 (!) площадок. В Фонтанном доме можно увидеть спектакль о жизни Гумилева, в музее Блока — пройтись с экскурсией по Коломне, на «Ленфильме» — посмотреть картиныГермана, Авербаха и Хейфица, а в филармонии им. Шостаковича — побывать на восьми концертах с музыкой Бетховена, Дунаевского, Шопена, Баха и самого Шостаковича.
К акции можно подключиться и онлайн. Например, Центр Курехина на Васильевском острове (откроется этой осенью!) предлагает послушать диджей-сет с треками музыканта.
С 17 по 18 мая
«Сумерки музеев», Петербург (6+)
Альтернатива «Ночи музеев» от 15 независимых площадок: IZZI gallery, бара «Стирка 40°», галереи «Свиное Рыло», арт-гастро-хаба «Фонтанка 69», общества «А — Я» и других. Идем общаться с художниками, создавать искусство и слушать стихи.
С 17 по 18 мая
Весенний праздник фонтанов «Самсон. Возрождение», музей-заповедник «Петергоф» (0+)
13:00
Отличный повод выбраться в ГМЗ — торжественное открытие Большого каскада, театрализованное представление и лекторий.
Книжный фестиваль «Веранда “Альпины”», ДК Кирова (6+)
13:00
Среди хайлайтов — встречи с писательницами Екатериной Манойло и Анной Баснер, гаражная распродажа книг (цены от 100 рублей!) и мастер-класс по изготовлению зинов.
Писательско-читательский фестиваль «Чувство текста», Московский рынок (18+)
12:00
Обещают мастер-классы писательниц Елены Чижовой, Веры Богдановой и Яны Верзун, практики от Gogol School по восприятию текста, музыкальный перформанс от «Хор на весь Двор» и маркет петербургских издательств.
День рождения «Нормального места», «Севкабель Порт» (0+)
15:00
Слушаем выступление хора «Дома Радио», едим на фудкорте «Простых вещей», играем в бильярд от Ballz и настольный теннис от Easy Ping Pong, участвуем в мастер-классах по коллажам и рисунку и обмениваемся вещами на свопе от «Спасибо!» и «Свалки».
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 18 МАЯ
Данил Дэге «Балу в платочке», 2024 год
Выставка «Жизнь замечательных собак», Мраморный дворец (0+)
450 арт-объектов о собаках: от XVIII века — до современности. Среди авторов заявлены Илья Репин, Валентин Серов, Ольга и Александр Флоренские, Сергей Хеато, Владимир Net. Самое дорогое для сердца нашей редакции — статуэтка авторства отца-основателя журнала Собака.ru Анатолия Белкина.
До 10 ноября
Концерт вокального ансамбля Music For ∞, Левашовский хлебозавод (18+)
19:00
Солисты хора musicAeterna исполнят эклектичный микс: древнерусские распевы, византийские монодии и музыку современных композиторов.
Выставка «Частный сектор», «Стрит-арт хранение» (18+)
120 уличных эскизов, артефактов и монументальных проектов — уникальные айтемы с фестивалей и никогда не экспонировавшиеся ранее произведения из частных коллекций.
До 1 июля
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