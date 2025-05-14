18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Ирина Старшенбаум в комедии «Туда», «Загадочное убийство Белль» с Шарлоттой Генсбур и хитовый мультфильм «Царь царей»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — повторный прокат сиквела «Призрака в доспехах» Мамору Осии и «Последнего императора» Бернардо Бертолуччи, эксперимент «Жванецкий» Евгения Гришковца и Билл Мюррей и Наоми Уоттс в «Верном друге». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

«Базелевс», «Кинопоиск», 2025

«Туда» (12+)

Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Притяжение», кавер-герл нашего майского номера!) в комедийном роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.

Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).

С 15 мая

Blue Harbor Entertainment, Giantstep Studios, Mofac Animation, 2025

«Царь царей» / The King of Kings (6+)

Южнокорейский мультфильм на библейскую тематику по рассказу Чарльза Диккенса — по сюжету писатель рассказывает своему маленькому сыну историю жизни Христа. Картина дебютанта Чан Сон-хо буквально сокрушила американский прокат, при заявленном бюджете 5 миллионов долларов собрав почти 60, и стала самым кассовым фильмом из Кореи в истории США.

В англоязычной озвучке приняли участие голливудские звезды: Оскар Айзек, Пирс Броснан, Ума Турман, Марк Хэммил, Форест Уитакер и Бен Кингсли.

С 15 мая

Canal+, Ciné+, Société des Producteurs de Cinéma et de Télévision (Procirep), La Région Île-de-France, Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge, Agen, 2024

«Загадочное убийство Белль» / Belle (18+)

Криминальная драма Бенуа Жако («Школа плоти», «Принцесса Мария Бонапарт») по роману Жоржа Сименона. К заведующей аптекой Клеа (Шарлотта Генсбур, «Нимфоманка») и ее мужу, учителю Пьеру (Гийом Кане, «Прекрасная эпоха»), приезжает погостить 19-летняя дочь знакомых Белль (Жозефин Элен, «Счастливо оставаться»).Через некоторое время девушку найдут задушенной в их доме. Подозрение падает на Пьера.

С 15 мая

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ООО «Ящер Пикчерс», ООО «Вселенная кино», 2025

«Жванецкий» (16+)

Дань памяти знаменитому советскому писателю-сатирику от Евгения Гришковца. Драматург собрал дрим-тим из актеров и совместно с режиссером Вадимом Плохотниковым сделал нечто среднее между документальной лентой и спектаклем: воспоминания о Жванецком перемежаются его монологами в исполнении российских звезд — от Юрия Стоянова, Сергея Маковецкого и Владимира Вдовиченкова до Ильи Соболева, Настасьи Самбурской и даже Николая Валуева.

С 15 мая

3dot productions, Big Creek Projects, 2025

«Верный друг» / The Friend (18+)

Экранизация романа Сигрид Нуньес об утрате и принятии. Герой Билла Мюррея завещает своей ученице, писательнице Айрис (Наоми Уоттс) после своей смерти присматривать за исполинским догом. Ухаживая за собакой, она учится принимать неизбежное и смиряться.

Фильм снял дуэт Скотта Макгихи и Дэвида Сигела, известный по «Разводу в большом городе».

С 15 мая

Bandai Visual Company, Buena Vista Home Entertainment, 2004

«Призрак в доспехах 2: Невинность» / Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) (16+)

Сиквел культового аниме Мамору Осии снова на больших экранах. По сравнению с первой частью это еще более сложное для восприятия произведение, но от этого не менее завораживающее с эстетической точки зрения.

В центре внимания на этот раз — экс-напарник майора Кусанаги Бато и его молодой коллега, вместе они расследуют дело о взбунтовавшихся человекоподобных роботах.

С 15 мая

AAA Soprofilms, Hemdale, Hemdale Picture Corporation1987

«Последний император» / The Last Emperor (1987) (18+)

Повторный прокат картины Бернардо Бертолуччи, в свое время собравшей девять «Оскаров» — в том числе призы за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий. Это история двухлетнего наследника китайского престола, через судьбу и взросление которого показана разные эпохи в жизни его страны: от консервативного традиционалистского периода до масштабных потрясений времен революции.

С 15 мая

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: