Ирина Старшенбаум в комедии «Туда», «Загадочное убийство Белль» с Шарлоттой Генсбур и хитовый мультфильм «Царь царей»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Верный друг» / The Friend (18+)

Экранизация романа Сигрид Нуньес об утрате и принятии. Герой Билла Мюррея завещает своей ученице, писательнице Айрис (Наоми Уоттс) после своей смерти присматривать за исполинским догом. Ухаживая за собакой, она учится принимать неизбежное и смиряться.

Фильм снял дуэт Скотта Макгихи и Дэвида Сигела, известный по «Разводу в большом городе».

С 15 мая