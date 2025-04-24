Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 апреля

Масштабная выставка-трибьют Бродскому в Музее Ахматовой в Фонтанном доме, выступление Boulevard Depo, лекция Ивана Чечота, премьера спектакля «Обломов» на Новой сцене Александринского театра, проект арт-группы «Цветы Джонджоли» и пасхальные концерты musicAeterna — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 24 АПРЕЛЯ
Режиссер Николай Хомерики с женой Стасей
Выставка «Небытие на свету», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (12+)
К 85‑летию Бродского открывается первая часть экспозиции о советском периоде в биографии поэта. Среди экспонатов — фотографии, документы, рукописи и машинописи.
До 24 июня
Спецпоказ фильма «Последний человек», «Росфото» (12+)
19:00
Цикл киносеансов из серии «Тихие шедевры немого кино» стартует исследованием темы «маленького человека» в фильме экспрессиониста Фридриха Мурнау.
День рождения кабака «Вчера и навсегда», Казанская, 11 (18+)
20:00
Двухлетний юбилей бар отметит посвящением героям ленинградской арт-сцены. В программе — треки «АукцЫона», ДДТ и «Кино», а также тематические коктейли, созданные по предпочтениям Цоя, Курехина, Авербаха и Довлатова.
Дискуссия «Ответственность автора за создание кинопроизведения», KGallery (18+)
17:00
Фестиваль-лекторий «Ниэлитнимасс» соберет за одним столом режиссера Николая Хомерики, автора телеграм-канала «Ремизорро» Артема Ремизова, создателя «Улицы Балабанова» Алину Герман, директора киностудии «Лендок» Алексея Тельнова, автора телеграм-канала «Што это было» Ксению Балюк и основателя журнала «Синема Рутин» Владимира Митрофанова.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим камбэк классика необарокко Люка Бессона «Джун и Джон» (18+), гипнотическую драму «На этой земле» (16+), бельгийский тру-крайм «Дело "Мальдорор"» (18+), бенефис Александра Петрова «Почтарь» (12+), семейное кино «Каруза» (6+), семейное кино «Денискины рассказы» (6+) и масштабную экранизацию скандинавского эпоса «Хаген. В долине Нибелунгов» (18+).
ПЯТНИЦА: 25 АПРЕЛЯ
Искусствовед Иван Чечот
Спектакль «Обломов», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:00
Режиссер Андрей Прикотенко для дебюта на Новой сцене Александринки выбрал роман, подаривший миру «обломовщину». «Так кто же такой Обломов? Прекраснодушный лентяй? Безвольный мечтатель? Философ?», — задается вопросом постановщик.
25, 26, 27 апреля
Лекция Ивана Чечота «Отмар Шек», зал «Базель» отеля Helvetia (18+)
19:00
Светило русского искусствоведения и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» расскажет о ведущем швейцарском композиторе XX века (друг Германа Гессе!).
Спектакль «Третья карта», фрегат «Благодать» (16+)
19:00
Опера-драма (на борту корабля!) по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского «Пиковая дама». Обещают причудливую декорацию-шар и welcome drink.
Фестиваль пластических фильмов BodyScope, Новая сцена Александринского театра (18+)
Помимо кинопоказов, на фестиваля пройдет дискуссия «Кинотанца не существует», паблик-ток с драматургом Полиной Коротыч «Сюжет есть или нет» и читка пьес студентов программы «Искусство современного танца» Консерватории им. Римского-Корсакова.
С 25 по 28 апреля
Спектакль «О, Паула!», «Рассвет», культурный квартал «Брусницын» (6+)
19:30
Волгоградский театр «Хоббитон» везет в Петербург спектакль по биографии Экзюпери. Хайлайт — декорация в виде детского коллажа.
СУББОТА: 26 АПРЕЛЯ
Художник Лиза Цикаришвили, участница группы «Цветы Джонджоли»
Выставка «Божественный Микеланьоло и его современники», Эрмитаж (12+)
550-летие со дня рождения автора хрестоматийного «Сотворения мира» Эрмитаж отмечает проектом о нем. В том числе покажут скульптуру «Скорчившийся мальчик» (единственную в России работу Микеланджело!).
До 24 августа
Концерт хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina, Дом Радио, Невский, 62 (16+)
20:00
Дом Радио завершает Пасхальную неделю праздничными выступлениями. Среди участников хора — специалистка по византийскому пению Рибаль Вебе и греческий мультиинструменталист Йоргос Калудис.
26 и 27 апреля
Лекция «Изнанка жизни куратора или куда приводят мечты», Главный штаб (18+)
17:30
Заведующая отделом современного искусства Эрмитажа Марина Шульц раскроет сакральную тайну: почему картины висят именно так и никак иначе.
Выставка Dirty Dinos, галерея «Сарай» (18+)
Арт-группа «Цветы Джонджоли» собрала тотальную инсталляция из текстиля, деревянных скульптур и культурных штампов. Осторожно: постмодерн!
До 18 мая
Моноспектакли «Два соло», Новая сцена Александринского театра (6+)
19:30
Постановка «Кем я вырасту, когда стану» хореографа Ксения Семеновой исследует процесс формирования личности, а «Полемика» авторства Ксении Бурмистровой — конфликт художника с собственным предназначением.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 27 АПРЕЛЯ
Рэпер Boulevard Depo
Концерт Boulevard Depo, A2 (16+)
20:00
Рэп-абсурдист и носитель непоколебимого уфимского стиля представит новый альбом «Футуроархаика».
Специальный показ фильма «Мечтатели», «Родина» (18+)
17:00
Смотрим на большом экране актерское трио Евы Грин, Луи Гарреля и Майкла Питта в драме Бернардо Бертоллуччи о том, куда приводят мечты в Париже конца 1960-х.
Лекция «Я был в Риме». Вечный город Иосифа Бродского», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (18+)
16:00
Историк, музейщик и куратор Павел Котляр расскажет, какими римскими маршрутами ходил петербургский поэт.
Фестиваль «Открывая Лядова», Музей‑квартира Римского‑Корсакова (6+)
Дань памяти композитору Анатолию Лядову — концертный марафон: «Русские забавы», «Музыкальная шкатулка», «Лядов. Открытия», «И волшебство, и вдохновенье», «Лядов и “Могучая кучка”».
До 3 мая
Круглый стол «Список Бродского: вечная актуальность классики», Библиотека имени Маяковского (16+)
12:00
Филолог, исследователь философии, художник и режиссер разберутся в перечне книг, которые Бродский причислил к маст-рид.
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