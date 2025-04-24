Чем заняться в Петербурге с 24 по 27 апреля

Выставка «Небытие на свету», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (12+)

К 85‑летию Бродского открывается первая часть экспозиции о советском периоде в биографии поэта. Среди экспонатов — фотографии, документы, рукописи и машинописи.

До 24 июня

Спецпоказ фильма «Последний человек», «Росфото» (12+)

19:00

Цикл киносеансов из серии «Тихие шедевры немого кино» стартует исследованием темы «маленького человека» в фильме экспрессиониста Фридриха Мурнау.

День рождения кабака «Вчера и навсегда», Казанская, 11 (18+)

20:00

Двухлетний юбилей бар отметит посвящением героям ленинградской арт-сцены. В программе — треки «АукцЫона», ДДТ и «Кино», а также тематические коктейли, созданные по предпочтениям Цоя, Курехина, Авербаха и Довлатова.

Дискуссия «Ответственность автора за создание кинопроизведения», KGallery (18+)

17:00

Фестиваль-лекторий «Ниэлитнимасс» соберет за одним столом режиссера Николая Хомерики, автора телеграм-канала «Ремизорро» Артема Ремизова, создателя «Улицы Балабанова» Алину Герман, директора киностудии «Лендок» Алексея Тельнова, автора телеграм-канала «Што это было» Ксению Балюк и основателя журнала «Синема Рутин» Владимира Митрофанова.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим камбэк классика необарокко Люка Бессона «Джун и Джон» (18+), гипнотическую драму «На этой земле» (16+), бельгийский тру-крайм «Дело "Мальдорор"» (18+), бенефис Александра Петрова «Почтарь» (12+), семейное кино «Каруза» (6+), семейное кино «Денискины рассказы» (6+) и масштабную экранизацию скандинавского эпоса «Хаген. В долине Нибелунгов» (18+).