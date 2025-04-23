18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

«Джун и Джон» Люка Бессона, тру-крайм «Дело "Мальдорор"» и фильм-эксперимент «На этой земле»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — эпос «Хаген. В долине Нибелунгов», новые «Денискины рассказы» и драмы о Великой Отечественной «Почтарь» и «Каруза». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

EuropaCorp, Kinology, 2025

«Джун и Джон» / June and John (18+)

Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.

Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.

С 24 апреля

ТПО «Рок», 2025

«На этой земле» (16+)

Черно-белая гипнотическая драма в декорациях деревни XVIII века: несколько зарисовок из жизни крестьян и дворян, пропитанных подлинной русской хтонью. Фильм, получивший призы фестиваля «Маяк» за лучший дебют и операторскую работу, сняла Рената Джало, выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе.

С 24 апреля

Хтонь в доме хозяин: почему фильм-притча дебютантки Ренаты Джало «На этой земле» — важное высказывание о русской жизни?

Frakas Productions, The Jokers Films, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), Voo & Be tv, Proximus, Wallimage, Canal+, France 2 Cinéma, SofiTVCiné, Screen Brussels, Shelter Pro, 2025

«Дело "Мальдорор"» / Maldoror (18+)

Бельгиец Фабрис Дю Вельц («Послание от Кинга») снял не вполне типичный тру-крайм о похищениях детей и молодом полицейском (Антони Бажон, «Разбитые сердца»), который на почве расследования все больше и больше теряет себя.

Фильм участвовал во внеконкурсной программе прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.

С 24 апреля

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Онлайн-кинотеатр KION, ООО «Трикита Энтертеймент» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, 2025

«Почтарь» (12+)

Драма с Александром Петровым в главной роли. Он играет почтальона в маленьком городке во время Великой Отечественной — тот отказывается приносить местным жительницам трагические вести о гибели мужей и подделывает письма.

Режиссером выступил Андрей Разенков («Кромовъ»), в картине также сыграли Инга Оболдина, Федор Лавров, Полина Агуреева и многие другие актеры из российского А-листа.

С 24 апреля

Мирфильм, 2025

«Каруза» (6+)

Семейное кино о мальчике Мите (Марк Малик-Мурашкин, «Плевако») и его псе, которые в блокаду Ленинграда, рискуя жизнью, спасают людей от голода. Также в касте — Александр Балуев («Кандагар»), Светлана Иванова («Вы меня видели?») и Иван Колесников («Роднина»), а режиссером выступил сын актера Дмитрия Харатьяна — Иван. 

С 24 апреля

Кинокомпания братьев Андреасян, 2025

«Денискины рассказы» (6+)

Неустаревающая классика детской литературы на основе сборника Виктора Драгунского: Денис Кораблев едет на каникулы на дачу и попадает в самые увлекательные приключения.

В касте — юный Рома Панков, а также Александр Пашутин, Анна Пескова, Ольга Волкова и другие. Режиссер — внук писателя Артемий Драгунский, а над сценарием работали создатели «Манюни».

С 24 апреля

Constantin Film, RTL+, Wilma Film, 2025

«Хаген. В долине Нибелунгов» / Hagen — Im Tal der Nibelungen (18+)

Масштабная экранизация германо-скандинавского эпоса о воине Хагене (Гийс Нейбр, «Черная книга», «История моей жены»), который заключил альянс с богами в борьбе с безумным правителем. Проект сняли Сирил Босс и Филипп Штеннерт, известные по детективному сериалу «Перевал».

С 24 апреля

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: