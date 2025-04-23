«Джун и Джон» Люка Бессона, тру-крайм «Дело "Мальдорор"» и фильм-эксперимент «На этой земле»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — эпос «Хаген. В долине Нибелунгов», новые «Денискины рассказы» и драмы о Великой Отечественной «Почтарь» и «Каруза». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Джун и Джон» / June and John (18+)
Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.
Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.
С 24 апреля
«На этой земле» (16+)
Черно-белая гипнотическая драма в декорациях деревни XVIII века: несколько зарисовок из жизни крестьян и дворян, пропитанных подлинной русской хтонью. Фильм, получивший призы фестиваля «Маяк» за лучший дебют и операторскую работу, сняла Рената Джало, выпускница мастерской Алексея Учителя во ВГИКе.
С 24 апреля
«Дело "Мальдорор"» / Maldoror (18+)
Бельгиец Фабрис Дю Вельц («Послание от Кинга») снял не вполне типичный тру-крайм о похищениях детей и молодом полицейском (Антони Бажон, «Разбитые сердца»), который на почве расследования все больше и больше теряет себя.
Фильм участвовал во внеконкурсной программе прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.
С 24 апреля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Почтарь» (12+)
Драма с Александром Петровым в главной роли. Он играет почтальона в маленьком городке во время Великой Отечественной — тот отказывается приносить местным жительницам трагические вести о гибели мужей и подделывает письма.
Режиссером выступил Андрей Разенков («Кромовъ»), в картине также сыграли Инга Оболдина, Федор Лавров, Полина Агуреева и многие другие актеры из российского А-листа.
С 24 апреля
«Каруза» (6+)
Семейное кино о мальчике Мите (Марк Малик-Мурашкин, «Плевако») и его псе, которые в блокаду Ленинграда, рискуя жизнью, спасают людей от голода. Также в касте — Александр Балуев («Кандагар»), Светлана Иванова («Вы меня видели?») и Иван Колесников («Роднина»), а режиссером выступил сын актера Дмитрия Харатьяна — Иван.
С 24 апреля
«Денискины рассказы» (6+)
Неустаревающая классика детской литературы на основе сборника Виктора Драгунского: Денис Кораблев едет на каникулы на дачу и попадает в самые увлекательные приключения.
В касте — юный Рома Панков, а также Александр Пашутин, Анна Пескова, Ольга Волкова и другие. Режиссер — внук писателя Артемий Драгунский, а над сценарием работали создатели «Манюни».
С 24 апреля
«Хаген. В долине Нибелунгов» / Hagen — Im Tal der Nibelungen (18+)
Масштабная экранизация германо-скандинавского эпоса о воине Хагене (Гийс Нейбр, «Черная книга», «История моей жены»), который заключил альянс с богами в борьбе с безумным правителем. Проект сняли Сирил Босс и Филипп Штеннерт, известные по детективному сериалу «Перевал».
С 24 апреля
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