«Джун и Джон» Люка Бессона, тру-крайм «Дело "Мальдорор"» и фильм-эксперимент «На этой земле»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Джун и Джон» / June and John (18+)

Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.

Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.

С 24 апреля